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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:25

  akurt написав:Я розумію ваш особливий спосіб мислення, але я навів вам фотокопію листа з банку.
Мені цікаво читати про те, як ви у Празі купили квартиру у вї сні під 7% річних.
Але люблю точні цифри.
Можете легко порахувати, якщо є калькулятор:
- квартира в Ірландії куплено в кредит в 2015 році.
- поточна ціна тоді 75 000€
- перший внесок: 30 000€, з них 25000€ - за продану в Дніпрі квартиру у віддаленому спальному районі. Тільки пан Ігор і я знають, скільки мені нервів коштувало умовити його продати двушку на вул. Березинська в Дніпрі на Лівобережному. Це щось на кшталт ваших Позняків. Тільки гірше.
- Початкова відсоткова ставка була 4,5% річних. Потім банк її знизив до 2,9% річних.
- залишок в 45000€ - іпотека на 25 років.
Можете далі самі рахувати.

Примітки:
- та нерухомість в ці дні здається орендарю за 850€ на місяць. З травня 2024 буде підвищено до 900€ на місяць: інфляція, одначе. До 2021 року здавалася за 800€ на місяць.
- його сусід продає квартиру - копію - за 235 000€.
Можу надіслати скрін оголошення про продаж.
Але дуже приємно, що ви уважно все читаєте: вивчаєте як розумні люди роблять інвестиції. Це завжди корисно.

Калькулятор подправте. С 2015 тело бы тоже уменьшалось. К 2023 уже бы прошло 8 лет выплат тела+%. Моё особое мышление работает пока патриотично: Прага под 7% крона гораздо менее интересно, чем Украина под 7% гривна или с оборотов компании. Это не значит абсолютно что патриотизм безоговорочно победил, поэтому держим связь с бухами в Чехии и Германии, кто знает куда жизнь может завести)
И да, при з/п 4000 платить кредит под 2,9 или 4,5 на тело в 45 тыш. очень интересно. Но у Вас знакомые куда не плюнь "це скарб")))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:36

Маєте рацію: мені завжди «везе» на зустріч з розумними хорошими людьми.
Сьогодні їхав за кермом та жінці про того Ігоря розказував, то так і говорив: от же молодець, як розумно все зробив.
А починав з майстра Трамвайно-тролейбусного управління…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:52

akurt В цьому ж листочку є ставка 4,55%, яка фіксована на 10 років. Невже в Ірландії люди ризикують брати плаваючу ставку заради економії якихось 0,65%???
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:17

Так, там банк пропонує варіанти, на які погодиться чи не погодиться кредитонабувач.
В цьому випадку людина погодилася на найнижчу поточну ставку. Теоретично її можуть змінити.
В нього була спочатку ставка 4,50%. Потім її знизили до 2,90%
Зараз підвищили до 3,90%. Ставка "плаває".
Хто тут виграв - питання цікаве.
Але кредитонабувач - факти уперта річ - однозначно виграв:
- він взяв в іпотеку нерухомість в 2015 році за поточною ринковою ціною в 75 000 євро. Зараз ринкова ціна - сусід виставив на продаж копію - 235 000 євро.
- він жив сам в тій нерухомості з 2015 по 2021 рік.
- зараз нерухомість працює - дає щомісяця від 800 (в 2021) до 850 (на цей день ) євро на місяць.

P.S. "Хто не ризикує - той не п"є шампанське" (Фразу приписують виробникам шампанського — Полю Шандоному Мойот'у і його двоюрідному брату — графу Фредеріку Шандоному де Браєм'у).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 сер, 2023 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:В нього була спочатку ставка 4,50%. Потім її знизили до 2,90%
Зараз підвищили до 3,90%. Ставка "плаває

Це ж на скільки потрібно бути рисковим, щоб погоджуватись на плаваючу ставку, а не фіксовану. Я ще розумію якщо б плаваюча була 3,9%, а фіксована, скажімо, 8%, а при різниці менше 1% ризикувати...
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:31

Ну так все ж просто, кредит брав в 2015 році під ставку в 4,50% ПЛАВАЮЧУ.
Вона добре "плавала": приливла на середину 2023 року до 2,90% (!!!!).
Потім підплигнула до 3,90% - так чого ж не погоджуватися?
І я б погодився: нехай плаває...
akurt
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