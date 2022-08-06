akurt написав:

Я розумію ваш особливий спосіб мислення, але я навів вам фотокопію листа з банку.Мені цікаво читати про те, як ви у Празі купили квартиру у вї сні під 7% річних.Але люблю точні цифри.Можете легко порахувати, якщо є калькулятор:- квартира в Ірландії куплено в кредит в 2015 році.- поточна ціна тоді 75 000€- перший внесок: 30 000€, з них 25000€ - за продану в Дніпрі квартиру у віддаленому спальному районі. Тільки пан Ігор і я знають, скільки мені нервів коштувало умовити його продати двушку на вул. Березинська в Дніпрі на Лівобережному. Це щось на кшталт ваших Позняків. Тільки гірше.- Початкова відсоткова ставка була 4,5% річних. Потім банк її знизив до 2,9% річних.- залишок в 45000€ - іпотека на 25 років.Можете далі самі рахувати.Примітки:- та нерухомість в ці дні здається орендарю за 850€ на місяць. З травня 2024 буде підвищено до 900€ на місяць: інфляція, одначе. До 2021 року здавалася за 800€ на місяць.- його сусід продає квартиру - копію - за 235 000€.Можу надіслати скрін оголошення про продаж.Але дуже приємно, що ви уважно все читаєте: вивчаєте як розумні люди роблять інвестиції. Це завжди корисно.