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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:22
stm написав: Amethyst написав: akurt написав:
Дякую, пане BIGor за цікаве відео.
Я зараз в горах Румунії: вивчаю, як наші вклалися і тут. Неочікувано.
Зупинився в приватному готелі - разом з нами родина з Італії. Цікаво, що походженням з Румунії - я так зрозумів, що румунські італійці у відпустку приїхали. Ось що таке «ЄС».
румини ж називаються себе дітьми Риму, в них теж є пам'ятник вовчиці
Хотела бы я посмотреть на паспорт Италии у этих румынов ) Италия не самая благоприятная страна ЕС дающая паспорта всем желающим
Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!
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Bolt
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:45
Bolt написав:
Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!
Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))
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stm
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:10
stm написав: Bolt написав:
Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!
Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))
Румунія не в Шенгені, є ньюанси
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flyman
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:32
flyman написав: stm написав: Bolt написав:
Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!
Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))
Румунія не в Шенгені, є ньюанси
Ок, акурт теперь турецкий украинец )))
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stm
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Bolt
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