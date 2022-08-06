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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 762763764765
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:22

  stm написав:
  Amethyst написав:
  akurt написав:Дякую, пане BIGor за цікаве відео.
Я зараз в горах Румунії: вивчаю, як наші вклалися і тут. Неочікувано.
Зупинився в приватному готелі - разом з нами родина з Італії. Цікаво, що походженням з Румунії - я так зрозумів, що румунські італійці у відпустку приїхали. Ось що таке «ЄС».
румини ж називаються себе дітьми Риму, в них теж є пам'ятник вовчиці :)

Хотела бы я посмотреть на паспорт Италии у этих румынов ) Италия не самая благоприятная страна ЕС дающая паспорта всем желающим :)

Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:45

  Bolt написав:Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!

Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:10

  stm написав:
  Bolt написав:Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!

Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))

Румунія не в Шенгені, є ньюанси
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:32

  flyman написав:
  stm написав:
  Bolt написав:Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!

Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))

Румунія не в Шенгені, є ньюанси

Ок, акурт теперь турецкий украинец )))
stm
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