Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:00

Родина приїхала поселятися - біли на авто з буквою "" в номерному знаку: Italy.Я спитав: "You are from Italy?" - "Yes, we are Italians". Далі невеличка пауза: "But also Romanians".Після цього вони почали жваво розмовляти з власницею приватного готеля РУМУНСЬКОЮ.До речі, чисто з цікавості: а якщо ви подивитеся у паспорт італійського чоловіка (то ж була сім'я: чоловік+дружина+дитина) – то стане якось легше на душі, що у світі є сімейні люди?