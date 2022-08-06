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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 763764765766>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:22

  stm написав:
  Amethyst написав:
  akurt написав:Дякую, пане BIGor за цікаве відео.
Я зараз в горах Румунії: вивчаю, як наші вклалися і тут. Неочікувано.
Зупинився в приватному готелі - разом з нами родина з Італії. Цікаво, що походженням з Румунії - я так зрозумів, що румунські італійці у відпустку приїхали. Ось що таке «ЄС».
румини ж називаються себе дітьми Риму, в них теж є пам'ятник вовчиці :)

Хотела бы я посмотреть на паспорт Италии у этих румынов ) Италия не самая благоприятная страна ЕС дающая паспорта всем желающим :)

Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:45

  Bolt написав:Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!

Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:10

  stm написав:
  Bolt написав:Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!

Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))

Румунія не в Шенгені, є ньюанси
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:32

  flyman написав:
  stm написав:
  Bolt написав:Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!

Тогда какие нафиг они итальянские ))) румыны как румыны )))

Румунія не в Шенгені, є ньюанси

Ок, акурт теперь турецкий украинец )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Знайомий таки взяв будинок в селі за 50 км від Брно (Чехія) в іпотеку на 20 років, "всього" за 150 тис. $. із першим внеском 60 тис $...
Так що інвестувати в нерухомість можуть і "біженці"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:00

  stm написав:Хотела бы я посмотреть на паспорт Италии у этих румынов ) Италия не самая благоприятная страна ЕС дающая паспорта всем желающим :)

Родина приїхала поселятися - біли на авто з буквою "І" в номерному знаку: Italy.
Я спитав: "You are from Italy?" - "Yes, we are Italians". Далі невеличка пауза: "But also Romanians".
Після цього вони почали жваво розмовляти з власницею приватного готеля РУМУНСЬКОЮ.

До речі, чисто з цікавості: а якщо ви подивитеся у паспорт італійського чоловіка (то ж була сім'я: чоловік+дружина+дитина) – то стане якось легше на душі, що у світі є сімейні люди?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:02

  Дюрі-бачі написав:Знайомий таки взяв будинок в селі за 50 км від Брно (Чехія) в іпотеку на 20 років, "всього" за 150 тис. $. із першим внеском 60 тис $...
Так що інвестувати в нерухомість можуть і "біженці"

Со стажем работы. И под 7% платить 850$ в 50км от Брно такое... Но как говорила бабушка моей подруги: "хай буде, якщо всі щасливі і посміхаються" )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  stm написав:И под 7% платить 850$ в 50км от Брно такое..
в самому Брно ціни в 2,5-3 рази вище і йому не по кишені.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:17

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:Знайомий таки взяв будинок в селі за 50 км від Брно (Чехія) в іпотеку на 20 років, "всього" за 150 тис. $. із першим внеском 60 тис $...
Так що інвестувати в нерухомість можуть і "біженці"

Со стажем работы. И под 7% платить 850$ в 50км от Брно такое... Но как говорила бабушка моей подруги: "хай буде, якщо всі щасливі і посміхаються" )))

І що "такойє"? З таким початковим внеском вже сума іпотечного місячного платежу виходить менше плати лендлорду. Вигоди дві - своє житло, і більше грошей лишається на життя. Але для недалеких людей "то такойє"...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:18

  flyman написав:Румунія не в Шенгені, є ньюанси

І що там за "нЬюанси" такі - можете розказати які саме нЬюанси?

Про всяк випадок: витяг з сайту Міністерства закордонних справ Румунії - для громадян Румунії:
Condiţii de intrare şi regim de şedere
Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Italia.
Intrarea în Italia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.
...

Переклад:
Громадянам Румунії для поїздки в Італію віза не потрібна.
В'їзд до Італії дозволяється з дійсним паспортом або посвідченням особи.
Громадяни Румунії, які мають законно укладений трудовий договір, працівники, які мають дозвіл на самозайнятість, студенти та учні та будь-яка інша особа, яка має достатні матеріальні ресурси, щоб не бути тягарем для систем соціального забезпечення Італії, можуть перебувати в Італії більше 3 місяців. Це право також поширюється на членів сім'ї громадян Румунії, які не входять до ЄС, і вони повинні звернутися до компетентних органів у регіоні, де вони проживають, для видачі дозволу на проживання для членів сім'ї громадянина Європейського Союзу (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione , відповідно до положень статті 10 Законодавчого декрету 302007).
Джерело: https://www.mae.ro/travel-conditions/3711
akurt
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