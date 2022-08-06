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akurt написав:Дякую, пане BIGor за цікаве відео. Я зараз в горах Румунії: вивчаю, як наші вклалися і тут. Неочікувано. Зупинився в приватному готелі - разом з нами родина з Італії. Цікаво, що походженням з Румунії - я так зрозумів, що румунські італійці у відпустку приїхали. Ось що таке «ЄС».
румини ж називаються себе дітьми Риму, в них теж є пам'ятник вовчиці
Хотела бы я посмотреть на паспорт Италии у этих румынов ) Италия не самая благоприятная страна ЕС дающая паспорта всем желающим
Так у них и так паспорт ЕС, нафиг им итальянский?!
stm написав:Хотела бы я посмотреть на паспорт Италии у этих румынов ) Италия не самая благоприятная страна ЕС дающая паспорта всем желающим
Родина приїхала поселятися - біли на авто з буквою "І" в номерному знаку: Italy. Я спитав: "You are from Italy?" - "Yes, we are Italians". Далі невеличка пауза: "But also Romanians". Після цього вони почали жваво розмовляти з власницею приватного готеля РУМУНСЬКОЮ.
До речі, чисто з цікавості: а якщо ви подивитеся у паспорт італійського чоловіка (то ж була сім'я: чоловік+дружина+дитина) – то стане якось легше на душі, що у світі є сімейні люди?
Дюрі-бачі написав:Знайомий таки взяв будинок в селі за 50 км від Брно (Чехія) в іпотеку на 20 років, "всього" за 150 тис. $. із першим внеском 60 тис $... Так що інвестувати в нерухомість можуть і "біженці"
Со стажем работы. И под 7% платить 850$ в 50км от Брно такое... Но как говорила бабушка моей подруги: "хай буде, якщо всі щасливі і посміхаються" )))
Дюрі-бачі написав:Знайомий таки взяв будинок в селі за 50 км від Брно (Чехія) в іпотеку на 20 років, "всього" за 150 тис. $. із першим внеском 60 тис $... Так що інвестувати в нерухомість можуть і "біженці"
Со стажем работы. И под 7% платить 850$ в 50км от Брно такое... Но как говорила бабушка моей подруги: "хай буде, якщо всі щасливі і посміхаються" )))
І що "такойє"? З таким початковим внеском вже сума іпотечного місячного платежу виходить менше плати лендлорду. Вигоди дві - своє житло, і більше грошей лишається на життя. Але для недалеких людей "то такойє"...
І що там за "нЬюанси" такі - можете розказати які саме нЬюанси?
Про всяк випадок: витяг з сайту Міністерства закордонних справ Румунії - для громадян Румунії: Condiţii de intrare şi regim de şedere Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Italia. Intrarea în Italia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate. ...
Переклад: Громадянам Румунії для поїздки в Італію віза не потрібна. В'їзд до Італії дозволяється з дійсним паспортом або посвідченням особи. Громадяни Румунії, які мають законно укладений трудовий договір, працівники, які мають дозвіл на самозайнятість, студенти та учні та будь-яка інша особа, яка має достатні матеріальні ресурси, щоб не бути тягарем для систем соціального забезпечення Італії, можуть перебувати в Італії більше 3 місяців. Це право також поширюється на членів сім'ї громадян Румунії, які не входять до ЄС, і вони повинні звернутися до компетентних органів у регіоні, де вони проживають, для видачі дозволу на проживання для членів сім'ї громадянина Європейського Союзу (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione , відповідно до положень статті 10 Законодавчого декрету 302007). Джерело: https://www.mae.ro/travel-conditions/3711