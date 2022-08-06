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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 763764765766
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:. Вигоди дві - своє житло,

100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна.
І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:. Вигоди дві - своє житло,

100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна.
І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей

Запрет прописывать детей был. А там человек привязан к адресу. Все услуги по месту прописки и регистрация в министерстве по работе с иностранцами.
Мой арендодатель с 5 квартирами жаловался на содержание дома. Посмотрим радость чешких украинцев в 50км. И да, в Брно не зря в 2-3 раза дороже. Зато свои закрутки.
stm
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