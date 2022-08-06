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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:24
BIGor написав:
. Вигоди дві - своє житло,
100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна.
І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
. Вигоди дві - своє житло,
100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна.
І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
Запрет прописывать детей был. А там человек привязан к адресу. Все услуги по месту прописки и регистрация в министерстве по работе с иностранцами.
Мой арендодатель с 5 квартирами жаловался на содержание дома. Посмотрим радость чешких украинцев в 50км. И да, в Брно не зря в 2-3 раза дороже. Зато свои закрутки.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 18:41
rgkmssm написав:
доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?
я не знайшов. Тому купив у Туреччині
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Molotov
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Додано: Вів 05 вер, 2023 18:50
Molotov написав: rgkmssm написав:
доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?
я не знайшов. Тому купив у Туреччині
Пане Акурт?)
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gonchik74
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Bolt
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