gonchik74 написав: Molotov написав: rgkmssm написав:
доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?
я не знайшов. Тому купив у Туреччині
Пане Акурт?)
А що пане Акурт? Я до рішення пана Molotov
не маю ніякого відношення. Це його вибір.
Але коментар дам такий - комусь НЕ сподобається - мабуть.
На днях обговорювали з однією українкою процес ввезення в Туреччину авто з України (хочеться без розмитнення та дешево
). Вона зробила помилку: виїхала з Туреччини на авто української реєстрації - який перебував в Туреччині 1,5 роки - тепер зможе завезти БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ та будь-яких платежів інше або це авто тільки через 6 місяців відсутності в Туреччини (юридично вся справа в термінах "резидент" - "нерезидент"
. А ось хто завіз авто в 2020/2021/2022 роках опинився у суттєвому виграші - Митниця Туреччини продовжила перебування таких авто української реєстрації (і тільки української реєстрації) майже безстроково - принаймні до 31.12.2023 року (за діючим законом без розмитнення авто може перебувати не більше 2-х років з дня ввезення, але хто завіз - реально повезло - авто перебувають вже і більше 2-х років).
Так ось виїхала тому, що подруга рекомендувала купити квартиру в Іспанії.
Наша пані провела в Іспанії цілий місяць: все їздила та мацала - І ПОВЕРНУЛАСЯ В ТУРЕЧЧИНУ із словами, що "Іспанія не зайшла..."
.
Далі ще цікавіше.
Після вояжу в Іспанію вирішила кинути якір міцно: купила каратиру площею в 170 кв. м за - увага - за 330 000 доларів США. Готівкою. Налом...
Дале ще цікаво: квартира НЕ нова, в будинку, якому років 15, але важливо ж три "Л": ЛЛЛ...
Квартира належала голові однієї з найкрутіших фірм-Забудовників, і будинок побудований саме цією фірмою.
Зараз робить ремонт.
Так ото ось так, мене пан Molotov
не дивує.
Політ нормальний!