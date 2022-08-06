Додано: Сер 06 вер, 2023 07:38

gonchik74 написав: Molotov написав: rgkmssm написав: доброго дня

пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ? доброго дняпiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?



я не знайшов. Тому купив у Туреччині я не знайшов. Тому купив у Туреччині

Пане Акурт?) Пане Акурт?)

А що пане Акурт? Я до рішення панане маю ніякого відношення. Це його вибір.Але коментар дам такий - комусь НЕ сподобається - мабуть.На днях обговорювали з однією українкою процес ввезення в Туреччину авто з України (хочеться без розмитнення та дешево). Вона зробила помилку: виїхала з Туреччини на авто української реєстрації - який перебував в Туреччині 1,5 роки - тепер зможе завезти БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ та будь-яких платежів інше або це авто тільки через 6 місяців відсутності в Туреччини (юридично вся справа в термінах "резидент" - "нерезидент". А ось хто завіз авто в 2020/2021/2022 роках опинився у суттєвому виграші - Митниця Туреччини продовжила перебування таких авто української реєстрації (і тільки української реєстрації) майже безстроково - принаймні до 31.12.2023 року (за діючим законом без розмитнення авто може перебувати не більше 2-х років з дня ввезення, але хто завіз - реально повезло - авто перебувають вже і більше 2-х років).Так ось виїхала тому, що подруга рекомендувала купити квартиру в Іспанії.Наша пані провела в Іспанії цілий місяць: все їздила та мацала - І ПОВЕРНУЛАСЯ В ТУРЕЧЧИНУ із словами, що "Іспанія не зайшла...".Далі ще цікавіше.Після вояжу в Іспанію вирішила кинути якір міцно: купила каратиру площею в 170 кв. м за - увага - за 330 000 доларів США. Готівкою. Налом...Дале ще цікаво: квартира НЕ нова, в будинку, якому років 15, але важливо ж три "Л": ЛЛЛ...Квартира належала голові однієї з найкрутіших фірм-Забудовників, і будинок побудований саме цією фірмою.Зараз робить ремонт.Так ото ось так, мене панне дивує.Політ нормальний!