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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 763764765766
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:. Вигоди дві - своє житло,

100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна.
І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:. Вигоди дві - своє житло,

100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна.
І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей

Запрет прописывать детей был. А там человек привязан к адресу. Все услуги по месту прописки и регистрация в министерстве по работе с иностранцами.
Мой арендодатель с 5 квартирами жаловался на содержание дома. Посмотрим радость чешких украинцев в 50км. И да, в Брно не зря в 2-3 раза дороже. Зато свои закрутки.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:41

  rgkmssm написав:доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?


я не знайшов. Тому купив у Туреччині
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:50

  Molotov написав:
  rgkmssm написав:доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?


я не знайшов. Тому купив у Туреччині

Пане Акурт?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 07:38

  gonchik74 написав:
  Molotov написав:
  rgkmssm написав:доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?


я не знайшов. Тому купив у Туреччині

Пане Акурт?)

А що пане Акурт? Я до рішення пана Molotov не маю ніякого відношення. Це його вибір.
Але коментар дам такий - комусь НЕ сподобається - мабуть.

На днях обговорювали з однією українкою процес ввезення в Туреччину авто з України (хочеться без розмитнення та дешево). Вона зробила помилку: виїхала з Туреччини на авто української реєстрації - який перебував в Туреччині 1,5 роки - тепер зможе завезти БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ та будь-яких платежів інше або це авто тільки через 6 місяців відсутності в Туреччини (юридично вся справа в термінах "резидент" - "нерезидент". А ось хто завіз авто в 2020/2021/2022 роках опинився у суттєвому виграші - Митниця Туреччини продовжила перебування таких авто української реєстрації (і тільки української реєстрації) майже безстроково - принаймні до 31.12.2023 року (за діючим законом без розмитнення авто може перебувати не більше 2-х років з дня ввезення, але хто завіз - реально повезло - авто перебувають вже і більше 2-х років).

Так ось виїхала тому, що подруга рекомендувала купити квартиру в Іспанії.

Наша пані провела в Іспанії цілий місяць: все їздила та мацала - І ПОВЕРНУЛАСЯ В ТУРЕЧЧИНУ із словами, що "Іспанія не зайшла...".
Далі ще цікавіше.
Після вояжу в Іспанію вирішила кинути якір міцно: купила каратиру площею в 170 кв. м за - увага - за 330 000 доларів США. Готівкою. Налом...

Дале ще цікаво: квартира НЕ нова, в будинку, якому років 15, але важливо ж три "Л": ЛЛЛ...
Квартира належала голові однієї з найкрутіших фірм-Забудовників, і будинок побудований саме цією фірмою.
Зараз робить ремонт.
Так ото ось так, мене пан Molotov не дивує.
Політ нормальний!
akurt
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  #<1 ... 763764765766
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