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100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна. І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна. І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
Запрет прописывать детей был. А там человек привязан к адресу. Все услуги по месту прописки и регистрация в министерстве по работе с иностранцами. Мой арендодатель с 5 квартирами жаловался на содержание дома. Посмотрим радость чешких украинцев в 50км. И да, в Брно не зря в 2-3 раза дороже. Зато свои закрутки.
rgkmssm написав:доброго дня пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?
я не знайшов. Тому купив у Туреччині
Пане Акурт?)
А що пане Акурт? Я до рішення пана Molotov не маю ніякого відношення. Це його вибір. Але коментар дам такий - комусь НЕ сподобається - мабуть.
На днях обговорювали з однією українкою процес ввезення в Туреччину авто з України (хочеться без розмитнення та дешево). Вона зробила помилку: виїхала з Туреччини на авто української реєстрації - який перебував в Туреччині 1,5 роки - тепер зможе завезти БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ та будь-яких платежів інше або це авто тільки через 6 місяців відсутності в Туреччини (юридично вся справа в термінах "резидент" - "нерезидент". А ось хто завіз авто в 2020/2021/2022 роках опинився у суттєвому виграші - Митниця Туреччини продовжила перебування таких авто української реєстрації (і тільки української реєстрації) майже безстроково - принаймні до 31.12.2023 року (за діючим законом без розмитнення авто може перебувати не більше 2-х років з дня ввезення, але хто завіз - реально повезло - авто перебувають вже і більше 2-х років).
Так ось виїхала тому, що подруга рекомендувала купити квартиру в Іспанії.
Наша пані провела в Іспанії цілий місяць: все їздила та мацала - І ПОВЕРНУЛАСЯ В ТУРЕЧЧИНУ із словами, що "Іспанія не зайшла...". Далі ще цікавіше. Після вояжу в Іспанію вирішила кинути якір міцно: купила каратиру площею в 170 кв. м за - увага - за 330 000 доларів США. Готівкою. Налом...
Дале ще цікаво: квартира НЕ нова, в будинку, якому років 15, але важливо ж три "Л": ЛЛЛ... Квартира належала голові однієї з найкрутіших фірм-Забудовників, і будинок побудований саме цією фірмою. Зараз робить ремонт. Так ото ось так, мене пан Molotov не дивує. Політ нормальний!
[ Початок цитати з дописа за 2021 рік із закритої для коментарів гілки] 2 - місце будівництва нового жилового комплекса Fenix Centre - це там, де влітку почався (Примітка від вересня 2023 року: мається на увазі літо 2021 року) продаж квартир по 380 000 лір (Примітка вересня 2023 року: на той момент це 54 000 доларів США) - запам"ятайте цю цифру). Через місяць - а я вчасно давав огляд на цій гілці (Примітка від вересня 2023 року - особливо жорстко реагували на цей огляд один заробітчанин з Підмосвов"я, якого активно підтримували не скажу хто - цікаво, що зник з цього форуму рівно за 48 годин до початку жахливої війнита один мешканець Ізраїля - це просто про те, хто вас тут дурив роками - знатна компанія росіянина та ізраїльтянина - вони просто залили своїм лайном гілку про інвестиції) - вже квартири в прайсі були по 580 000 лір, а тепер вже по 980 000 лір (Примітка вересня 2023: станом на момент написання тих рядків десь 104 000 доларів США). Ну прогавили, то прогавили (розтермінування без відсотків до 2023 року - ось куди треба було нести прив"ялі під грушею бабулєти) - треба ретельніше слухати хВахівців цієї гілки. Введення - в 2023 році, вже стоїть баштовий кран - до того ретельно займалися фундаментом - буде унікальний комплекс - раніше таких в Анталії не будували.
Зверніть увагу на мої слова: просто для об"єктивності: "ось куди треба було нести прив"ялі під грушею бабулєти
Ось і настав вересень 2023 року - проїжджав мимо будівництва вчора: красень хмарочос майже готовий. А ось і оголошення про продаж квартири 1+1 за... За... Невже за 380 000 лір або 54 000 доларів? Дивимося: Ой...10 500 000 лір це приблизно 10 500 000/26,6=395 000 доларів США.
Інформацію даю просто для того, щоби учасники форуму розуміли, що тут за (іменник видалено - замінено на словоспослучення "горе-великегоре-дуже велике горе-хВахцівці) вештаються по Фінансовому форуму України.
Ну, пані купила не за 400 000$, а за 330 000$. Там є нюанс, про який мені розповіла: якщо би сума інвестицій була не 330 000$ (це реальна ціна продажу, а в Акті експертизи вказана ціна в 320 000$), то покупець та вся його родина мали б право на отримання громадянства на всю родину в прискореному режимі. Пані задала звичне українське питання: «А кому трохи кинути грошей, щоби написали 400 000$ в папірці». Продавець порадив того не робити із словами: «Ви не в селі під Броварами». Пані зараз робить ремонт та думає прикупити ще якусь квартирку тисяч за 100…150, щоби разом було більше за 400 000. Є такі пані, я особисто знайомий…
P.S. Ми раніше обговорювали питання про те, чи варто оформити в Туреччині громадянство, а не Вид на прожиття. Особисто я висловлював думку, що достатньо мати ВНП. Але рік 2022 вніс корективи і багато українців започаткували бізнес в Туреччині. Дуже різний. А тут без громадянства не обійтися…