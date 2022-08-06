Додано: Сер 06 вер, 2023 07:54

Когда-нибудь я стану лучше и мудрее

с высот уже прошедших лет.

осенью дождливой на солнцем залитый апрель

цікавими об"єктами для інвестицій:

де влітку почався

Введення - в 2023

(рядки з відомої не нової пісні Али Пугачової, яка зараз мешкає неподалік від Анталії), чем теперь,И, кинув взглядКак будтоПойму, в чем счастья моего секрет!"В далекому 2021 році я написав таке, коментуючи розміщену мною мапу з[ Початок цитати з дописа за 2021 рік із закритої для коментарів гілки]- місце будівництва нового жилового комплекса- це там,(Примітка від вересня 2023 року: мається на увазі літо 2021 року) продаж квартир по 380 000 лір (Примітка вересня 2023 року: на той момент це 54 000 доларів США) - запам"ятайте цю цифру). Через місяць - а я вчасно давав огляд на цій гілці (Примітка від вересня 2023 року - особливо жорстко реагували на цей огляд один заробітчанин з Підмосвов"я, якого активно підтримували не скажу хто - цікаво, що зник з цього форуму рівно за 48 годин до початку жахливої війни та один мешканець Ізраїля - це просто про те, хто вас тут дурив роками - знатна компанія росіянина та ізраїльтянина - вони просто залили своїм лайном гілку про інвестиції) - вже квартири в прайсі були по 580 000 лір, а тепер вже по 980 000 лір (Примітка вересня 2023: станом на момент написання тих рядків десь 104 000 доларів США). Ну прогавили, то прогавили (розтермінування) - треба ретельніше слухати хВахівців цієї гілки.році, вже стоїть баштовий кран - до того ретельно займалися фундаментом - буде унікальний комплекс - раніше таких в Анталії не будували.[Кінець цитати за 2021 рік з примітками вересня 2023 року]Оригінал тут:Зверніть увагу на мої слова: просто для об"єктивності:Ось і настав вересень 2023 року - проїжджав мимо будівництва вчора: красень хмарочос майже готовий.А ось і оголошення про продаж квартири 1+1 за...За...Невже за 380 000 лір абодоларів?Дивимося:Ой...10 500 000 лір це приблизно 10 500 000/26,6=Інформацію даю просто для того, щоби учасники форуму розуміли, що тут за (іменник видалено - замінено на словоспослучення "горе-великегоре-дуже велике горе-хВахцівці) вештаються по Фінансовому форуму України.