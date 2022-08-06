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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 763764765766
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:. Вигоди дві - своє житло,

100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна.
І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:. Вигоди дві - своє житло,

100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна.
І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей

Запрет прописывать детей был. А там человек привязан к адресу. Все услуги по месту прописки и регистрация в министерстве по работе с иностранцами.
Мой арендодатель с 5 квартирами жаловался на содержание дома. Посмотрим радость чешких украинцев в 50км. И да, в Брно не зря в 2-3 раза дороже. Зато свои закрутки.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:41

  rgkmssm написав:доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?


я не знайшов. Тому купив у Туреччині
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:50

  Molotov написав:
  rgkmssm написав:доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?


я не знайшов. Тому купив у Туреччині

Пане Акурт?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 07:38

  gonchik74 написав:
  Molotov написав:
  rgkmssm написав:доброго дня
пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?


я не знайшов. Тому купив у Туреччині

Пане Акурт?)

А що пане Акурт? Я до рішення пана Molotov не маю ніякого відношення. Це його вибір.
Але коментар дам такий - комусь НЕ сподобається - мабуть.

На днях обговорювали з однією українкою процес ввезення в Туреччину авто з України (хочеться без розмитнення та дешево). Вона зробила помилку: виїхала з Туреччини на авто української реєстрації - який перебував в Туреччині 1,5 роки - тепер зможе завезти БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ та будь-яких платежів інше або це авто тільки через 6 місяців відсутності в Туреччини (юридично вся справа в термінах "резидент" - "нерезидент". А ось хто завіз авто в 2020/2021/2022 роках опинився у суттєвому виграші - Митниця Туреччини продовжила перебування таких авто української реєстрації (і тільки української реєстрації) майже безстроково - принаймні до 31.12.2023 року (за діючим законом без розмитнення авто може перебувати не більше 2-х років з дня ввезення, але хто завіз - реально повезло - авто перебувають вже і більше 2-х років).

Так ось виїхала тому, що подруга рекомендувала купити квартиру в Іспанії.

Наша пані провела в Іспанії цілий місяць: все їздила та мацала - І ПОВЕРНУЛАСЯ В ТУРЕЧЧИНУ із словами, що "Іспанія не зайшла...".
Далі ще цікавіше.
Після вояжу в Іспанію вирішила кинути якір міцно: купила каратиру площею в 170 кв. м за - увага - за 330 000 доларів США. Готівкою. Налом...

Дале ще цікаво: квартира НЕ нова, в будинку, якому років 15, але важливо ж три "Л": ЛЛЛ...
Квартира належала голові однієї з найкрутіших фірм-Забудовників, і будинок побудований саме цією фірмою.
Зараз робить ремонт.
Так ото ось так, мене пан Molotov не дивує.
Політ нормальний!
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 07:54

Надо же, надо же, надо ж такому случиться!
(рядки з відомої не нової пісні Али Пугачової, яка зараз мешкає неподалік від Анталії)

"Когда-нибудь я стану лучше и мудрее, чем теперь,
И, кинув взгляд с высот уже прошедших лет.
Как будто осенью дождливой на солнцем залитый апрель,
Пойму, в чем счастья моего секрет!"

В далекому 2021 році я написав таке, коментуючи розміщену мною мапу з цікавими об"єктами для інвестицій:
https://hostingkartinok.com/show-image. ... c0a92b0994

[ Початок цитати з дописа за 2021 рік із закритої для коментарів гілки]
2 - місце будівництва нового жилового комплекса Fenix Centre - це там, де влітку почався (Примітка від вересня 2023 року: мається на увазі літо 2021 року) продаж квартир по 380 000 лір (Примітка вересня 2023 року: на той момент це 54 000 доларів США) - запам"ятайте цю цифру). Через місяць - а я вчасно давав огляд на цій гілці (Примітка від вересня 2023 року - особливо жорстко реагували на цей огляд один заробітчанин з Підмосвов"я, якого активно підтримували не скажу хто - цікаво, що зник з цього форуму рівно за 48 годин до початку жахливої війни та один мешканець Ізраїля - це просто про те, хто вас тут дурив роками - знатна компанія росіянина та ізраїльтянина - вони просто залили своїм лайном гілку про інвестиції) - вже квартири в прайсі були по 580 000 лір, а тепер вже по 980 000 лір (Примітка вересня 2023: станом на момент написання тих рядків десь 104 000 доларів США). Ну прогавили, то прогавили (розтермінування без відсотків до 2023 року - ось куди треба було нести прив"ялі під грушею бабулєти) - треба ретельніше слухати хВахівців цієї гілки. Введення - в 2023 році, вже стоїть баштовий кран - до того ретельно займалися фундаментом - буде унікальний комплекс - раніше таких в Анталії не будували.

[Кінець цитати за 2021 рік з примітками вересня 2023 року]
Оригінал тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Зверніть увагу на мої слова: просто для об"єктивності:
"ось куди треба було нести прив"ялі під грушею бабулєти

Ось і настав вересень 2023 року - проїжджав мимо будівництва вчора: красень хмарочос майже готовий.
А ось і оголошення про продаж квартири 1+1 за...
За...
Невже за 380 000 лір або 54 000 доларів?
Дивимося:
Зображення
Ой...10 500 000 лір це приблизно 10 500 000/26,6=395 000 доларів США.

Інформацію даю просто для того, щоби учасники форуму розуміли, що тут за (іменник видалено - замінено на словоспослучення "горе-великегоре-дуже велике горе-хВахцівці) вештаються по Фінансовому форуму України.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

400 тисяч долярів за двокімнатну квартиру в Анталії - не смішіть
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:34

Ну, пані купила не за 400 000$, а за 330 000$.
Там є нюанс, про який мені розповіла: якщо би сума інвестицій була не 330 000$ (це реальна ціна продажу, а в Акті експертизи вказана ціна в 320 000$), то покупець та вся його родина мали б право на отримання громадянства на всю родину в прискореному режимі.
Пані задала звичне українське питання: «А кому трохи кинути грошей, щоби написали 400 000$ в папірці».
Продавець порадив того не робити із словами: «Ви не в селі під Броварами».
Пані зараз робить ремонт та думає прикупити ще якусь квартирку тисяч за 100…150, щоби разом було більше за 400 000.
Є такі пані, я особисто знайомий…

P.S. Ми раніше обговорювали питання про те, чи варто оформити в Туреччині громадянство, а не Вид на прожиття.
Особисто я висловлював думку, що достатньо мати ВНП.
Але рік 2022 вніс корективи і багато українців започаткували бізнес в Туреччині. Дуже різний.
А тут без громадянства не обійтися…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:27

Відомий форумний фахівець з нерухомості cherchiltank все чекає на даромову світову нерухомість.
Звісно, як і багато інших, відірваний від життя.
Наприклад, мені надіслали для інформації прайс на готові стіни будинків в селі Малечковичи під Львовом. Непогане місце: в основному мешкають працівники митниці.
Так ось архітектурно непогана заготовка для будинка продається не дешевше 250 000$.
Це в середині немає ніц нічого. Пусто абсолютно.
250 000$. Туди треба вкинути мабуть не менше 100 000$.

Вся справа в тому, що надрукована купа мішків грошей - і зелено-гидомирних, і кольорових.

Тому вибрати місце ДЕШЕВОГО ВАЖКО.
Ось попалася на очі реклама нерухомості в Чорногоріі. Просто для інформації про ціни та інфраструктуру.
Копіюю оригінал як він мені попався:

Продажа элитных квартир с видом на Адриатическое море от 2050 €/м2!

✅ Редкая для Черногории концепция: зеленый оазис на приватной территории со СПА, ресепшн в каждом доме, свой гараж для автомобилей, свой ресторан и сфера обслуживания.
✅ Два бассейна: для взрослых и детей с горками, как в аквапарке.
✅ Фитнес-центр и СПА.
✅ Возможность получения ВНЖ инвестора и его членам семьи.
✅ Отсутствие госпошлины при покупке от застройщика.
✅ Качественная отделка: на полу в спальнях - паркетная многослойная доска, в прихожей и ванных - подогрев пола, керамогранит под мрамор. Кондиционеры Fujitsu на охлаждение и обогрев.

✅ При покупке недвижимости ВНЖ Черногории оформляется и выдается инвестору и членам его семьи.

Чисто для інформації що скільки коштує та де.
akurt
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  #<1 ... 763764765766
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