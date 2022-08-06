Додано: Чет 07 вер, 2023 09:39

Приємна дача на березі Середземного моря...

Економічний аспект.



Як відомо, життя нагадує синусоїду... Так само синусоїду нагадує інколи курс національних валют до долара США або євро. Цим може скористатися інвестор в закордонну нерухомість.

Саме в закордонну, бо вже були серед моїх приятелів варіанти інвестицій в дачу під Херсоном в 2021 році: купив готову але не нову за 45 000 доларів, вклав в підготовку берега - щоби "круто" було 5000 доларів, та ще 2 000 доларів в ремонт тієї забавки. Руки помив, піт з лоба витер та прилетів трохи відпочити ПО-ЛЮДСЬКИ в Анталію. З Анталії в Аланію (десь 140 км вздовж моря) - де і купив собі квартиру 1+1.

Станом на 24 лютого 2022 року опинився біля берегів Ліберії... Моряк... Після зміни екіпажу в Херсон посидіти з вудочкою на березі Дніпра вже сенсу не було, та вже і не було куди. Зараз мешкає в Аланії, нещодавно справив весілля. Власне. Другим шлюбом. Гуляло майже пів-Аланії під співи Вєрки-Сердючки...... А що: гарний наречений: хату має та мінімум 6 місяців на рік - в морському поході, тобто не заважає молодій пити каву на балконі з видом на Середземне море...



Ну ось так буває... Головне в житті: на пагорбі синусоїди класно вкластися в нерухомість в гарному місці...



Гарно - це може бути дорого, а може бути і дешево...

Дорого теж приємно. Оголошені ціни на нові квартири в нових ЖК в одному з найкращих мікрорайонів Анталії - я його рекомендував для інвестицій з квітня 2018 року - мікрорайон Hurma.

Я називав його "оптимальним по співвідношенню "ціна-якість-інфраструктура-віддаленість від моря"".

Ще писав із знанням справи, що вже немає місць під забудову та треба не проґавити.



На поміч інвесторам прийшла мерія міста, яка "через немАгу" на "не хочУ" погодилася продати на аукціоні декілька ділянок землі, які належали місту. Точні цифри не знаю, але старт ціни одного аукціону однієї ділянки здається в 90 соток був 9 500 000 доларів США.

То старт аукціону, кінцева ціна залишилася комерційною таємницею.



Ну ось: новобудова, ЖК на стадії завершення, зовсім нова квартира 1+1 ціна в 6 000 000 лір або 226 415 доларів США.



Я не закликаю панів викопувати з попід груші зім’яті та зіпрілі 226 515 доларів США.

В мене будуть думки інші.



Я для розгляду варіантів відкрив:

1) тритомну наукову працю, написану в період з 2018 по 2022 рік одним учасником форуму:

"Курс тієї валюти, яку я ніколи в життів не мав і не мацав, до валюти тієї країни, в якій я ніколи в житті не буду" (2023 рік, видавництво "Веселка", Тернопіль, в 3-х томах).

2) Середньострокову програму (ССП 2024-2026), підготовлену Міністерством казначейства та фінансів Турецької республіки та офісом Президента республіки зі стратегії та бюджету.



В останній документ були включені такі прогнози, як зростання, інфляція, національний дохід, безробіття та рівень курсу долар/TL на 2023, 2024, 2025 і 2026 роки.



а) За даними документа у 2023 році інфляція оцінювалась у 65 відсотків, у 2024 році – 33 відсотки, у 2025 році – 15,2 відсотка, у 2026 році – 8,5 відсотка.



б) Прогноз зростання становить 4,4 відсотка на 2023 рік, 4 відсотки на 2024 рік, 4,5 відсотка на 2025 рік і 5 відсотків на 2026 рік.



в) Податкові надходження оцінюються в 4 трильйони 270 мільярдів TL на 2023 рік, 7 трильйонів 407 мільярдів TL на 2024 рік, 9 трильйонів 523 мільярди TL на 2025 рік і 11 трильйонів 349 мільярдів TL на 2026 рік.



г) Прогноз безробіття становить 10,1% на 2023 рік, 10,3% на 2024 рік, 9,9% на 2025 рік і 9,3% на 2026 рік.



д) ГОЛОВНЕ: Очікується, що середньорічний курс долара/ліри становитиме 23,88 у 2023 році, 36,78 у 2024 році із щорічним зростанням на 54 відсотки, 43,93 у 2025 році із щорічним зростанням на 19,4 відсотка та 47,79 у 2026 році із щорічним зростанням на 8,8 відсотка.



Цифри трохи схожі на курс гривня/долар.

Супер-головне: коли середній обмінний курс у 2023 році становитиме 21,59, прогнозується, що обмінний курс долара/ліри на кінець року, який повинен досягти 23,88 до кінця року, становитиме 30,40.



Ось саме ця цифра 30,40 і є самою цікавою для інвестора!

Щойно злив трохи баксів через інтернет-банкінг: банк купив по 26,61 (курс міжнародного ринку 26,822 ліри за долар).

Чисто теоретично в якийсь день листопада - початку грудня можна буде злити якщо не по 30,40 але по 30,30 цілком можливо.

На відміну від України пересічний громадянин Туреччини НЕ ВІДСЛІДКОВУЄ курс ліра/долар та не виставляє ціну в на квартири та авто в доларах США.

Але Забудовники, які працюють найчастіше на закордонних кредитах - відслідковують жорстко.



Висновок: лови смаоколики на вторинному ринку!

Ну ось: подивився оголошення про продаж квартир в пристойному названому вище мікрорайоні:

- діапазон цін на квартири 1+1 в будинках, яким є не більше 4-х років: 2 950 000 - 4 160 000 лір або 110 900...156 390 доларів США.

- діапазон ціни на квартири 2+1 в будинках, яким не більше 4-х років: 3 700 000 - 7 195 000 лір або 139 000...270 500 доларів США.



А якщо попасти на той день та час, коли буде цифра 30,30, то квартиру 1+1 можна теоретично вихопити за 97 400$, 2+1 - за 122 100$.

Що таке в наш буремний час 97 400$, або і 122 100$ - копійки...

А чого і не помріяти?