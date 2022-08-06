Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна. І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
100%. Він вже мене питав щодо переводу опалення на кондиціонери (теплові насоси), а за одно підлогу хоче змінити. В найманому хазяйнувати так не можна. І взагалі не знаю наскільки це законно, але казав, що в попередньому контракті найму була дикість: заборона заводити дітей
Запрет прописывать детей был. А там человек привязан к адресу. Все услуги по месту прописки и регистрация в министерстве по работе с иностранцами. Мой арендодатель с 5 квартирами жаловался на содержание дома. Посмотрим радость чешких украинцев в 50км. И да, в Брно не зря в 2-3 раза дороже. Зато свои закрутки.
rgkmssm написав:доброго дня пiдкажiть як можна купити квартиру в Испаний коли немае пiдтверження доходiв ?
я не знайшов. Тому купив у Туреччині
Пане Акурт?)
А що пане Акурт? Я до рішення пана Molotov не маю ніякого відношення. Це його вибір. Але коментар дам такий - комусь НЕ сподобається - мабуть.
На днях обговорювали з однією українкою процес ввезення в Туреччину авто з України (хочеться без розмитнення та дешево). Вона зробила помилку: виїхала з Туреччини на авто української реєстрації - який перебував в Туреччині 1,5 роки - тепер зможе завезти БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ та будь-яких платежів інше або це авто тільки через 6 місяців відсутності в Туреччини (юридично вся справа в термінах "резидент" - "нерезидент". А ось хто завіз авто в 2020/2021/2022 роках опинився у суттєвому виграші - Митниця Туреччини продовжила перебування таких авто української реєстрації (і тільки української реєстрації) майже безстроково - принаймні до 31.12.2023 року (за діючим законом без розмитнення авто може перебувати не більше 2-х років з дня ввезення, але хто завіз - реально повезло - авто перебувають вже і більше 2-х років).
Так ось виїхала тому, що подруга рекомендувала купити квартиру в Іспанії.
Наша пані провела в Іспанії цілий місяць: все їздила та мацала - І ПОВЕРНУЛАСЯ В ТУРЕЧЧИНУ із словами, що "Іспанія не зайшла...". Далі ще цікавіше. Після вояжу в Іспанію вирішила кинути якір міцно: купила каратиру площею в 170 кв. м за - увага - за 330 000 доларів США. Готівкою. Налом...
Дале ще цікаво: квартира НЕ нова, в будинку, якому років 15, але важливо ж три "Л": ЛЛЛ... Квартира належала голові однієї з найкрутіших фірм-Забудовників, і будинок побудований саме цією фірмою. Зараз робить ремонт. Так ото ось так, мене пан Molotov не дивує. Політ нормальний!
[ Початок цитати з дописа за 2021 рік із закритої для коментарів гілки] 2 - місце будівництва нового жилового комплекса Fenix Centre - це там, де влітку почався (Примітка від вересня 2023 року: мається на увазі літо 2021 року) продаж квартир по 380 000 лір (Примітка вересня 2023 року: на той момент це 54 000 доларів США) - запам"ятайте цю цифру). Через місяць - а я вчасно давав огляд на цій гілці (Примітка від вересня 2023 року - особливо жорстко реагували на цей огляд один заробітчанин з Підмосвов"я, якого активно підтримували не скажу хто - цікаво, що зник з цього форуму рівно за 48 годин до початку жахливої війнита один мешканець Ізраїля - це просто про те, хто вас тут дурив роками - знатна компанія росіянина та ізраїльтянина - вони просто залили своїм лайном гілку про інвестиції) - вже квартири в прайсі були по 580 000 лір, а тепер вже по 980 000 лір (Примітка вересня 2023: станом на момент написання тих рядків десь 104 000 доларів США). Ну прогавили, то прогавили (розтермінування без відсотків до 2023 року - ось куди треба було нести прив"ялі під грушею бабулєти) - треба ретельніше слухати хВахівців цієї гілки. Введення - в 2023 році, вже стоїть баштовий кран - до того ретельно займалися фундаментом - буде унікальний комплекс - раніше таких в Анталії не будували.
Зверніть увагу на мої слова: просто для об"єктивності: "ось куди треба було нести прив"ялі під грушею бабулєти
Ось і настав вересень 2023 року - проїжджав мимо будівництва вчора: красень хмарочос майже готовий. А ось і оголошення про продаж квартири 1+1 за... За... Невже за 380 000 лір або 54 000 доларів? Дивимося: Ой...10 500 000 лір це приблизно 10 500 000/26,6=395 000 доларів США.
Інформацію даю просто для того, щоби учасники форуму розуміли, що тут за (іменник видалено - замінено на словоспослучення "горе-великегоре-дуже велике горе-хВахцівці) вештаються по Фінансовому форуму України.
Ну, пані купила не за 400 000$, а за 330 000$. Там є нюанс, про який мені розповіла: якщо би сума інвестицій була не 330 000$ (це реальна ціна продажу, а в Акті експертизи вказана ціна в 320 000$), то покупець та вся його родина мали б право на отримання громадянства на всю родину в прискореному режимі. Пані задала звичне українське питання: «А кому трохи кинути грошей, щоби написали 400 000$ в папірці». Продавець порадив того не робити із словами: «Ви не в селі під Броварами». Пані зараз робить ремонт та думає прикупити ще якусь квартирку тисяч за 100…150, щоби разом було більше за 400 000. Є такі пані, я особисто знайомий…
P.S. Ми раніше обговорювали питання про те, чи варто оформити в Туреччині громадянство, а не Вид на прожиття. Особисто я висловлював думку, що достатньо мати ВНП. Але рік 2022 вніс корективи і багато українців започаткували бізнес в Туреччині. Дуже різний. А тут без громадянства не обійтися…
Відомий форумний фахівець з нерухомості cherchiltank все чекає на даромову світову нерухомість. Звісно, як і багато інших, відірваний від життя. Наприклад, мені надіслали для інформації прайс на готові стіни будинків в селі Малечковичи під Львовом. Непогане місце: в основному мешкають працівники митниці. Так ось архітектурно непогана заготовка для будинка продається не дешевше 250 000$. Це в середині немає ніц нічого. Пусто абсолютно. 250 000$. Туди треба вкинути мабуть не менше 100 000$.
Вся справа в тому, що надрукована купа мішків грошей - і зелено-гидомирних, і кольорових.
Тому вибрати місце ДЕШЕВОГО ВАЖКО. Ось попалася на очі реклама нерухомості в Чорногоріі. Просто для інформації про ціни та інфраструктуру. Копіюю оригінал як він мені попався:
Продажа элитных квартир с видом на Адриатическое море от 2050 €/м2!
✅ Редкая для Черногории концепция: зеленый оазис на приватной территории со СПА, ресепшн в каждом доме, свой гараж для автомобилей, свой ресторан и сфера обслуживания. ✅ Два бассейна: для взрослых и детей с горками, как в аквапарке. ✅ Фитнес-центр и СПА. ✅ Возможность получения ВНЖ инвестора и его членам семьи. ✅ Отсутствие госпошлины при покупке от застройщика. ✅ Качественная отделка: на полу в спальнях - паркетная многослойная доска, в прихожей и ванных - подогрев пола, керамогранит под мрамор. Кондиционеры Fujitsu на охлаждение и обогрев.
✅ При покупке недвижимости ВНЖ Черногории оформляется и выдается инвестору и членам его семьи.
Приємна дача на березі Середземного моря... Економічний аспект.
Як відомо, життя нагадує синусоїду... Так само синусоїду нагадує інколи курс національних валют до долара США або євро. Цим може скористатися інвестор в закордонну нерухомість. Саме в закордонну, бо вже були серед моїх приятелів варіанти інвестицій в дачу під Херсоном в 2021 році: купив готову але не нову за 45 000 доларів, вклав в підготовку берега - щоби "круто" було 5000 доларів, та ще 2 000 доларів в ремонт тієї забавки. Руки помив, піт з лоба витер та прилетів трохи відпочити ПО-ЛЮДСЬКИ в Анталію. З Анталії в Аланію (десь 140 км вздовж моря) - де і купив собі квартиру 1+1. Станом на 24 лютого 2022 року опинився біля берегів Ліберії... Моряк... Після зміни екіпажу в Херсон посидіти з вудочкою на березі Дніпра вже сенсу не було, та вже і не було куди. Зараз мешкає в Аланії, нещодавно справив весілля. Власне. Другим шлюбом. Гуляло майже пів-Аланії під співи Вєрки-Сердючки...... А що: гарний наречений: хату має та мінімум 6 місяців на рік - в морському поході, тобто не заважає молодій пити каву на балконі з видом на Середземне море...
Ну ось так буває... Головне в житті: на пагорбі синусоїди класно вкластися в нерухомість в гарному місці...
Гарно - це може бути дорого, а може бути і дешево... Дорого теж приємно. Оголошені ціни на нові квартири в нових ЖК в одному з найкращих мікрорайонів Анталії - я його рекомендував для інвестицій з квітня 2018 року - мікрорайон Hurma. Я називав його "оптимальним по співвідношенню "ціна-якість-інфраструктура-віддаленість від моря"". Ще писав із знанням справи, що вже немає місць під забудову та треба не проґавити.
На поміч інвесторам прийшла мерія міста, яка "через немАгу" на "не хочУ" погодилася продати на аукціоні декілька ділянок землі, які належали місту. Точні цифри не знаю, але старт ціни одного аукціону однієї ділянки здається в 90 соток був 9 500 000 доларів США. То старт аукціону, кінцева ціна залишилася комерційною таємницею.
Ну ось: новобудова, ЖК на стадії завершення, зовсім нова квартира 1+1 ціна в 6 000 000 лір або 226 415 доларів США.
Я не закликаю панів викопувати з попід груші зім’яті та зіпрілі 226 515 доларів США. В мене будуть думки інші.
Я для розгляду варіантів відкрив: 1) тритомну наукову працю, написану в період з 2018 по 2022 рік одним учасником форуму: "Курс тієї валюти, яку я ніколи в життів не мав і не мацав, до валюти тієї країни, в якій я ніколи в житті не буду" (2023 рік, видавництво "Веселка", Тернопіль, в 3-х томах). 2) Середньострокову програму (ССП 2024-2026), підготовлену Міністерством казначейства та фінансів Турецької республіки та офісом Президента республіки зі стратегії та бюджету.
В останній документ були включені такі прогнози, як зростання, інфляція, національний дохід, безробіття та рівень курсу долар/TL на 2023, 2024, 2025 і 2026 роки.
а) За даними документа у 2023 році інфляція оцінювалась у 65 відсотків, у 2024 році – 33 відсотки, у 2025 році – 15,2 відсотка, у 2026 році – 8,5 відсотка.
б) Прогноз зростання становить 4,4 відсотка на 2023 рік, 4 відсотки на 2024 рік, 4,5 відсотка на 2025 рік і 5 відсотків на 2026 рік.
в) Податкові надходження оцінюються в 4 трильйони 270 мільярдів TL на 2023 рік, 7 трильйонів 407 мільярдів TL на 2024 рік, 9 трильйонів 523 мільярди TL на 2025 рік і 11 трильйонів 349 мільярдів TL на 2026 рік.
г) Прогноз безробіття становить 10,1% на 2023 рік, 10,3% на 2024 рік, 9,9% на 2025 рік і 9,3% на 2026 рік.
д) ГОЛОВНЕ: Очікується, що середньорічний курс долара/ліри становитиме 23,88 у 2023 році, 36,78 у 2024 році із щорічним зростанням на 54 відсотки, 43,93 у 2025 році із щорічним зростанням на 19,4 відсотка та 47,79 у 2026 році із щорічним зростанням на 8,8 відсотка.
Цифри трохи схожі на курс гривня/долар. Супер-головне: коли середній обмінний курс у 2023 році становитиме 21,59, прогнозується, що обмінний курс долара/ліри на кінець року, який повинен досягти 23,88 до кінця року, становитиме 30,40.
Ось саме ця цифра 30,40 і є самою цікавою для інвестора! Щойно злив трохи баксів через інтернет-банкінг: банк купив по 26,61 (курс міжнародного ринку 26,822 ліри за долар). Чисто теоретично в якийсь день листопада - початку грудня можна буде злити якщо не по 30,40 але по 30,30 цілком можливо. На відміну від України пересічний громадянин Туреччини НЕ ВІДСЛІДКОВУЄ курс ліра/долар та не виставляє ціну в на квартири та авто в доларах США. Але Забудовники, які працюють найчастіше на закордонних кредитах - відслідковують жорстко.
Висновок: лови смаоколики на вторинному ринку! Ну ось: подивився оголошення про продаж квартир в пристойному названому вище мікрорайоні: - діапазон цін на квартири 1+1 в будинках, яким є не більше 4-х років: 2 950 000 - 4 160 000 лір або 110 900...156 390 доларів США. - діапазон ціни на квартири 2+1 в будинках, яким не більше 4-х років: 3 700 000 - 7 195 000 лір або 139 000...270 500 доларів США.
А якщо попасти на той день та час, коли буде цифра 30,30, то квартиру 1+1 можна теоретично вихопити за 97 400$, 2+1 - за 122 100$. Що таке в наш буремний час 97 400$, або і 122 100$ - копійки... А чого і не помріяти?