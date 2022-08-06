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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 10:06
akurt Я взагалі не розумію, хто зараз в Туреччину інвестує...
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Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt