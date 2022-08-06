RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:06

akurt Я взагалі не розумію, хто зараз в Туреччину інвестує...


Rack
 
Повідомлень: 396
З нами з: 29.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 764765766767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, glopinadaniel, vitaliiangel, Zebra і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 981, 982, 983
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9826 6129851
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2023 20:26
nighthawk5
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2414, 2415, 2416
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24156 16228448
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 вер, 2023 11:35
Хомякоид
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374313
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.