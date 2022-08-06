Додано: Чет 07 вер, 2023 11:51

Rack написав: akurt Я взагалі не розумію, хто зараз в Туреччину інвестує...

Я взагалі не розумію, хтов Туреччину інвестує...

А ви почитайте «киівську гілку» - там люди не розуміють хто зараз в КРЖН інвестує.Це при тому, що порівняння не коректне, бо в Туреччині немає війни останні 100 років.Он вище активізував свої «5 копійок» ізраїльтянин, які зароблені в пустелі Негев гроші інвестував - досить не признався, який телепень то йому порадив - в Бучу.Це при тому, що в мене питав пораду влітку здається 2019 року, як інвестувати ті гроші в квартиру в Анталії тоді, коли квитки з аеропорту Бен-Гуріон до Анталії коштували 26 (двадцять шість) доларів.Так що пане Rack ваш сумнів цікавий, але не є аргументованою думкою.P.S. Написано на смартфоні на пляжі Konyaalti в Анталії під парасолькою, в 11-57 після довгого плавання. Вода в Середземному морі неймовірно тепла та прозора: вилазити з моря не хочеться…В Анталії зараз +31. Чисте голубе небо, на морі майже штиль, слабкий вітер з боку моря. Вода в морі +29. Прісний душ, переодягальні, туалети - безкоштовно. Парковки на всьому 9-ти км пляжі безкоштовні, але я припаркувався на платній ділянці парку з деревами евкаліпту (парковка до 1 години безкоштовна, вище 1 години - 20 лір або 28 гривень. Я плачу 20 лір, мені так зручніше).Гарного дня та гарних роздумів, а я пішов плавати в море.