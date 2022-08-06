akurt Я взагалі не розумію, хто зараз в Туреччину інвестує...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:22
Класний ролик пан rack, та й питання ваше, стало дуже актуальним після землетрусу із десятками тисяч людських жертв, та сотнями тисяч зруйнованих будівель, побудованих "рукоЖопими" турецькими будівельниками. А після перемоги підстаркуватого диктатора Ердогана, будь який інвестор, в здоровому глузді, почувши про купівлю турецької нерухомості буде довго і голосно сміятися))
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:51
А ви почитайте «киівську гілку» - там люди не розуміють хто зараз в КРЖН інвестує.
Це при тому, що порівняння не коректне, бо в Туреччині немає війни останні 100 років.
Он вище активізував свої «5 копійок» ізраїльтянин, які зароблені в пустелі Негев гроші інвестував - досить не признався, який телепень то йому порадив - в Бучу.
Це при тому, що в мене питав пораду влітку здається 2019 року, як інвестувати ті гроші в квартиру в Анталії тоді, коли квитки з аеропорту Бен-Гуріон до Анталії коштували 26 (двадцять шість) доларів.
Так що пане Rack ваш сумнів цікавий, але не є аргументованою думкою.
P.S. Написано на смартфоні на пляжі Konyaalti в Анталії під парасолькою, в 11-57 після довгого плавання. Вода в Середземному морі неймовірно тепла та прозора: вилазити з моря не хочеться…
В Анталії зараз +31. Чисте голубе небо, на морі майже штиль, слабкий вітер з боку моря. Вода в морі +29. Прісний душ, переодягальні, туалети - безкоштовно. Парковки на всьому 9-ти км пляжі безкоштовні, але я припаркувався на платній ділянці парку з деревами евкаліпту (парковка до 1 години безкоштовна, вище 1 години - 20 лір або 28 гривень. Я плачу 20 лір, мені так зручніше).
Гарного дня та гарних роздумів, а я пішов плавати в море.
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:22
Ринок житла в Туреччині рухнув.
У липні продажі нерухомості впали майже на 70% порівняно з тим же місяцем минулого року — іноземці купили лише 2625 одиниць нерухомості. Тут дехто наводив статистику купівлі іноземцями турецького лайна, але забув вказати, що в загальному обсязі продажів частка покупок нерухомості інтуристами залишилася незмінною — трохи більше 3%!!! Але досвідчені форумчани давно вже звикли до МАНІПУЛЯЦІЙ турецького інвеШтора.
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