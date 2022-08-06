Додано: Чет 07 вер, 2023 13:36

Rack написав: akurt Я взагалі не розумію, хто зараз в Туреччину інвестує...

Я взагалі не розумію, хтов Туреччину інвестує...

жахлива погода - дощі вітри та +13 в серпні

куди ж порадите інвестувати ЗАРАЗ особисто Ви.

зараз"

зараз

ПанеСказали "А", то давайте і "Б":Мені то теж реально цікаво.Ось дивіться: в 2023 році особисто я декілька разів був в Румунії, де провів багато часу і в румунських Карпатах, і в Бухаресті, і на румунських гірськолижних центрах (вивчав ситуацію, бо я займаюся гірськими лижами вже давно), і дивився як наші люди інвестували гроші у відпочинок туристів на кшталт Східниці або Славського.Проїхав не один десяток чи сотню кілометрів Молдовою, тим спілкувався і з молдованами, які таксують, і які намагаються влаштуватися на роботу у Польщі, бо в Молдові - як вони сказали - ніколи нічого не заробиш...Проїхав реально вздовж і поперек всю Болгарію. Дороги стали трохи кращими, а то раніше був просто жах...В Польші відвідав не тільки Краків, але і любимі мною Катовиці, де провів свого часу років 10, тримаючи в Катовицях та в Любліні фірму. В Катовицях довго линдав по тим майже рідним вулицям, по яких линдав років 15-20 тому, дивився на той готель, де жив, та на будинок. де була моя часом успішна фірма...Проїхав за кермом авто сотні кілометрів Німеччиною: відвідавши Дрезден (запланував відвідати ще раз), Дюссельдорф (люблю це місто) та Дортмунд (якесь "ніяке").Відвідав наших в Нідерландах. Планував ще заїхати в Бельгію відвідати мого колишнього підлеглого, який живе там вже 2 роки - але(!) повернули мене подалі від Бельгії. Пив пиво в барі в теплому спогадами Ейндховені, куди якось привіз молодшого сина з Амстердаму... після подорожі парками розваг Європи...Я відвідав в цьому році США та Канаду, відвідав Ірландію (Канаду та Ірландію - вперше).Ось під час плавання в морі сьогодні з жінкою обговорили наступний візит в США - в жовтні/листопаді мабуть - у Південну Кароліну - у справах. Зараз буду дивитися квитки...То не робіть таємницю -Не даремно ж підкреслили слово "".То куди ж порадите "- може я даремно вчора купив квитки на березень 2024 в Париж...Здам, поки маю час...Не таїться... Поділіться роздумами... Слово "" у Вашому тексті таке цікаве...