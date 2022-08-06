akurt Я взагалі не розумію, хто зараз в Туреччину інвестує...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:22
Класний ролик пан rack, та й питання ваше, стало дуже актуальним після землетрусу із десятками тисяч людських жертв, та сотнями тисяч зруйнованих будівель, побудованих "рукоЖопими" турецькими будівельниками. А після перемоги підстаркуватого диктатора Ердогана, будь який інвестор, в здоровому глузді, почувши про купівлю турецької нерухомості буде довго і голосно сміятися))
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:51
А ви почитайте «киівську гілку» - там люди не розуміють хто зараз в КРЖН інвестує.
Це при тому, що порівняння не коректне, бо в Туреччині немає війни останні 100 років.
Он вище активізував свої «5 копійок» ізраїльтянин, які зароблені в пустелі Негев гроші інвестував - досить не признався, який телепень то йому порадив - в Бучу.
Це при тому, що в мене питав пораду влітку здається 2019 року, як інвестувати ті гроші в квартиру в Анталії тоді, коли квитки з аеропорту Бен-Гуріон до Анталії коштували 26 (двадцять шість) доларів.
Так що пане Rack ваш сумнів цікавий, але не є аргументованою думкою.
P.S. Написано на смартфоні на пляжі Konyaalti в Анталії під парасолькою, в 11-57 після довгого плавання. Вода в Середземному морі неймовірно тепла та прозора: вилазити з моря не хочеться…
В Анталії зараз +31. Чисте голубе небо, на морі майже штиль, слабкий вітер з боку моря. Вода в морі +29. Прісний душ, переодягальні, туалети - безкоштовно. Парковки на всьому 9-ти км пляжі безкоштовні, але я припаркувався на платній ділянці парку з деревами евкаліпту (парковка до 1 години безкоштовна, вище 1 години - 20 лір або 28 гривень. Я плачу 20 лір, мені так зручніше).
Гарного дня та гарних роздумів, а я пішов плавати в море.
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:22
Ринок житла в Туреччині рухнув.
У липні продажі нерухомості впали майже на 70% порівняно з тим же місяцем минулого року — іноземці купили лише 2625 одиниць нерухомості. Тут дехто наводив статистику купівлі іноземцями турецького лайна, але забув вказати, що в загальному обсязі продажів частка покупок нерухомості інтуристами залишилася незмінною — трохи більше 3%!!! Але досвідчені форумчани давно вже звикли до МАНІПУЛЯЦІЙ турецького інвеШтора.
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:36
Ну й іде в пень ця держава з такім ставлєнням до інвестора, її курс лір, і інвестиційна привабливість закупок кватирок там (уже як пару років).
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:52
Останнім "цвяхом в кришку гробу" власникам цих "чудових квартирок" під оренду - стане те, що іноземцям доведеться сплачувати податки при здачі житла туристам у Туреччині
Влада республіки готує відповідний закон.
PS. Привіт усім із пляжу п'ятизіркового готелю на Середземномор'ї. Темп +32, вологість 22%, вітер 2.6 м/с
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:25
Реально цікавий цвях нам надіслано із Ізраїля: "іноземцям доведеться сплачувати податки при здачі житла".
Це реально реальний цікавий цвях: ну хто ж платить податки? Хіба що телепні в США або в Ізраїлі. Дійсно, не наше то...
P.S. Щойно повернувся з моря: підтверджую +31, відчувається як +32, вологість повітря 48%, вітер 5,8 м/с - NNW.
Привіт усім не з п'ятизіркового готелю на Середземномор'ї, а з власної квартири на Середземномор'ї!
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:36
Пане Rack!
Сказали "А", то давайте і "Б": куди Ви особисто радите інвестувати.
Мені то теж реально цікаво.
Ось дивіться: в 2023 році особисто я декілька разів був в Румунії, де провів багато часу і в румунських Карпатах, і в Бухаресті, і на румунських гірськолижних центрах (вивчав ситуацію, бо я займаюся гірськими лижами вже давно), і дивився як наші люди інвестували гроші у відпочинок туристів на кшталт Східниці або Славського.
Проїхав не один десяток чи сотню кілометрів Молдовою, тим спілкувався і з молдованами, які таксують, і які намагаються влаштуватися на роботу у Польщі, бо в Молдові - як вони сказали - ніколи нічого не заробиш...
Проїхав реально вздовж і поперек всю Болгарію. Дороги стали трохи кращими, а то раніше був просто жах...
В Польші відвідав не тільки Краків, але і любимі мною Катовиці, де провів свого часу років 10, тримаючи в Катовицях та в Любліні фірму. В Катовицях довго линдав по тим майже рідним вулицям, по яких линдав років 15-20 тому, дивився на той готель, де жив, та на будинок. де була моя часом успішна фірма...
Проїхав за кермом авто сотні кілометрів Німеччиною: відвідавши Дрезден (запланував відвідати ще раз), Дюссельдорф (люблю це місто) та Дортмунд (якесь "ніяке").
Відвідав наших в Нідерландах. Планував ще заїхати в Бельгію відвідати мого колишнього підлеглого, який живе там вже 2 роки - але жахлива погода - дощі вітри та +13 в серпні (!) повернули мене подалі від Бельгії. Пив пиво в барі в теплому спогадами Ейндховені, куди якось привіз молодшого сина з Амстердаму... після подорожі парками розваг Європи...
Я відвідав в цьому році США та Канаду, відвідав Ірландію (Канаду та Ірландію - вперше).
Ось під час плавання в морі сьогодні з жінкою обговорили наступний візит в США - в жовтні/листопаді мабуть - у Південну Кароліну - у справах. Зараз буду дивитися квитки...
То не робіть таємницю - куди ж порадите інвестувати ЗАРАЗ особисто Ви.
Не даремно ж підкреслили слово "зараз".
То куди ж порадите "зараз" - може я даремно вчора купив квитки на березень 2024 в Париж...
Здам, поки маю час...
Не таїться... Поділіться роздумами... Слово "зараз" у Вашому тексті таке цікаве...
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:52
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Румунія
2 людини, дівчина не працює
1. 1 кімнатна квартира в горах 40м2, окремо кухня, ванна, є приватний двір з столиками мангалом + паркомісце 300€
2. Хавка 200-300€
3. Машина, без ремонтів, 1000грн в місяць на дизель, ходжу пішки в основному
4. Традиція по суботах в Макдональдс 2000грн в місяць
5. Зал 800грн в місяць
В сумі за все 700-800€
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:59
Може бути, пане flyman'e. Мабуть цифри вірні.
Скажу чесно: якщо в мене спитати, яку країну і люблю більше всього, то відповім чесно:
не США, до яких маю дуже дуже велике відношення, не Францію, де живуть мої свати (громадяни Французської республіки), ні Туреччину, де живу з серпня 2017 року, ні інші країни - дивіться перелік - сам здивувався в яких країнах я був у справах цього року - а саме Румунію.
Вперше побував в далекому вже 2016 році. Спочатку просто із жінкою - мандрували Трансильванією, потім облазив всі гори та печери Румунії - з 2017 по 2023 рік.
Реально класна країна.
Мало хто знає, що перший король новоствореного Королівства Румунія та нинішній президент Румунії - етнічні німці.
Німці. Я не жартую.
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