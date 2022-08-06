Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/44905/#2689551 Румунія 2 людини, дівчина не працює 1. 1 кімнатна квартира в горах 40м2, окремо кухня, ванна, є приватний двір з столиками мангалом + паркомісце 300€ 2. Хавка 200-300€ 3. Машина, без ремонтів, 1000грн в місяць на дизель, ходжу пішки в основному 4. Традиція по суботах в Макдональдс 2000грн в місяць 5. Зал 800грн в місяць В сумі за все 700-800€
Приятель зі Львова, працює на америкосів по удальонці. Переїхав відразу після ракетного удару( по вулиці Стрийський,напроти його дому) до Румунії із жінкою та дитиною на орендовану віллу. Десь на окраїну Бухаресту. Через неповні 2 місяці втік до Варшави і не нарадується..Згадував, що в них тільки витрати на харчі до 1000 євро в Румунії були, без ресторанів та червоної риби, а в Польщі( в "бедрьонках" та "жабках" ) майже в 2 рази дешевше місцеві продукти ( краща якість і смачніші), та й соціальне середовище НАБАГАТО приємніше. Про мову то взагалі окрема історія при тому, що він добре володіє англійською.
Я йому жартома запропонував був до Туреччини податися, за "дешевою рибкою", але він очевидно НЕ ТАКИЙ ДУРНИЙ))