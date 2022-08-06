Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/44905/#2689551 Румунія 2 людини, дівчина не працює 1. 1 кімнатна квартира в горах 40м2, окремо кухня, ванна, є приватний двір з столиками мангалом + паркомісце 300€ 2. Хавка 200-300€ 3. Машина, без ремонтів, 1000грн в місяць на дизель, ходжу пішки в основному 4. Традиція по суботах в Макдональдс 2000грн в місяць 5. Зал 800грн в місяць В сумі за все 700-800€
Приятель зі Львова, працює на америкосів по удальонці. Переїхав відразу після ракетного удару( по вулиці Стрийський,напроти його дому) до Румунії із жінкою та дитиною на орендовану віллу. Десь на окраїну Бухаресту. Через неповні 2 місяці втік до Варшави і не нарадується..Згадував, що в них тільки витрати на харчі до 1000 євро в Румунії були, без ресторанів та червоної риби, а в Польщі( в "бедрьонках" та "жабках" ) майже в 2 рази дешевше місцеві продукти ( краща якість і смачніші), та й соціальне середовище НАБАГАТО приємніше. Про мову то взагалі окрема історія при тому, що він добре володіє англійською.
Я йому жартома запропонував був до Туреччини податися, за "дешевою рибкою", але він очевидно НЕ ТАКИЙ ДУРНИЙ))
Людина шукає, де глибше, а риба - де тихіше. Я був за останній місяць і в Польщі, і в Румунії. Знаю не на словах від приятелів. На власному досвіді. Ціни в Польші реально здивували - все дуже дорого. А ось з Румунії завантажив сумку харчів - зараз весь холодильник забито: сиров"ялені ковбаси румунські та рибні консерви румунські (баночки з хамсою (анчоуси) та сардинки в маслі - по 3,8...4 леї або менше 1 долара баночка в 170 грамів, а в Польші аналогічна точно ціну пам"ятаю - 8,30 злотого, або 2 долари). Для порівняння ще: в мене зараз декілька упаковок румунського пива стоять (упаковка по 6 банок) - ціна 1/2 долари банка. А в Польші майже в ті самі дні купував по 4...4,8 злотого банка - а це більше за 1 долар. Приятель якщо харчується з Бедрьонки, то я думаю що ТОЧНО вам дав навірну інформацію: НЕ ДЕШЕВШЕ в Польщі. Я реально був здивований високими цінами на абсолютно все в Польщі.
В Румунії купив віскі Шотландія - 8 років витримки за якоюсь приємною ціною - подарував приятелю на день народження - так дзвонив він 3 рази все питав, де я таке класне віскі купував (смакували без мене)... Так що: Людина шукає, де глибше, а риба - де тихіше.
Чи всім підійде Румунія - зовсім ні. Принаймні мова дуже важка - я хоч і часто там буваю, але зовсім не вивчив - хіба пару слів. При перетині кордону набираю на смартфоні та читаю в голос (прикордонники та митники сміються): "Doar obiecte personale. Nu există droguri, arme sau țigări în mașină." Я написав, що я більше всього люблю цю країну і мені там дуже приємно перебувати. Комфортно. Тому: якщо розглядати країну для переїзду - то для мене Румунія є "номер 1". Ну а комусь - Польщя. Правда, з Польщі зараз майже масово наші тікають в Німеччину: там смаколиків більше, проблем менше...
akurt написав:Сказали "А", то давайте і "Б": куди Ви особисто радите інвестувати. Мені то теж реально цікаво. Не таїться... Поділіться роздумами... Слово "зараз" у Вашому тексті таке цікаве...
То ви обрали собі роль "радника", і робите це досить наполегливо, що наштовхує на різні думки...Я лише здивований, що ви досі цього не припинили , саме тому намагаюсь довести, що Туреччина, щодо інвестиційної привабливості, всьо. С КРЖН теж, крім вас ніхто не її порівнює.