Додано: Чет 07 вер, 2023 15:39

Людина шукає, де глибше, а риба - де тихіше.

Я був за останній місяць і в Польщі, і в Румунії. Знаю не на словах від приятелів. На власному досвіді.

Ціни в Польші реально здивували - все дуже дорого.

А ось з Румунії завантажив сумку харчів - зараз весь холодильник забито: сиров"ялені ковбаси румунські та рибні консерви румунські (баночки з хамсою (анчоуси) та сардинки в маслі - по 3,8...4 леї або менше 1 долара баночка в 170 грамів, а в Польші аналогічна точно ціну пам"ятаю - 8,30 злотого, або 2 долари).

Для порівняння ще: в мене зараз декілька упаковок румунського пива стоять (упаковка по 6 банок) - ціна 1/2 долари банка.

А в Польші майже в ті самі дні купував по 4...4,8 злотого банка - а це більше за 1 долар.

Приятель якщо харчується з Бедрьонки, то я думаю що ТОЧНО вам дав навірну інформацію: НЕ ДЕШЕВШЕ в Польщі. Я реально був здивований високими цінами на абсолютно все в Польщі.



В Румунії купив віскі Шотландія - 8 років витримки за якоюсь приємною ціною - подарував приятелю на день народження - так дзвонив він 3 рази все питав, де я таке класне віскі купував (смакували без мене)...

Так що: Людина шукає, де глибше, а риба - де тихіше.



Чи всім підійде Румунія - зовсім ні. Принаймні мова дуже важка - я хоч і часто там буваю, але зовсім не вивчив - хіба пару слів. При перетині кордону набираю на смартфоні та читаю в голос (прикордонники та митники сміються): "Doar obiecte personale. Nu există droguri, arme sau țigări în mașină."

Я написав, що я більше всього люблю цю країну і мені там дуже приємно перебувати. Комфортно.

Тому: якщо розглядати країну для переїзду - то для мене Румунія є "номер 1".

Ну а комусь - Польщя.

Правда, з Польщі зараз майже масово наші тікають в Німеччину: там смаколиків більше, проблем менше...