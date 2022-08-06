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flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/44905/#2689551 Румунія 2 людини, дівчина не працює 1. 1 кімнатна квартира в горах 40м2, окремо кухня, ванна, є приватний двір з столиками мангалом + паркомісце 300€ 2. Хавка 200-300€ 3. Машина, без ремонтів, 1000грн в місяць на дизель, ходжу пішки в основному 4. Традиція по суботах в Макдональдс 2000грн в місяць 5. Зал 800грн в місяць В сумі за все 700-800€
Приятель зі Львова, працює на америкосів по удальонці. Переїхав відразу після ракетного удару( по вулиці Стрийський,напроти його дому) до Румунії із жінкою та дитиною на орендовану віллу. Десь на окраїну Бухаресту. Через неповні 2 місяці втік до Варшави і не нарадується..Згадував, що в них тільки витрати на харчі до 1000 євро в Румунії були, без ресторанів та червоної риби, а в Польщі( в "бедрьонках" та "жабках" ) майже в 2 рази дешевше місцеві продукти ( краща якість і смачніші), та й соціальне середовище НАБАГАТО приємніше. Про мову то взагалі окрема історія при тому, що він добре володіє англійською.
Я йому жартома запропонував був до Туреччини податися, за "дешевою рибкою", але він очевидно НЕ ТАКИЙ ДУРНИЙ))
Людина шукає, де глибше, а риба - де тихіше. Я був за останній місяць і в Польщі, і в Румунії. Знаю не на словах від приятелів. На власному досвіді. Ціни в Польші реально здивували - все дуже дорого. А ось з Румунії завантажив сумку харчів - зараз весь холодильник забито: сиров"ялені ковбаси румунські та рибні консерви румунські (баночки з хамсою (анчоуси) та сардинки в маслі - по 3,8...4 леї або менше 1 долара баночка в 170 грамів, а в Польші аналогічна точно ціну пам"ятаю - 8,30 злотого, або 2 долари). Для порівняння ще: в мене зараз декілька упаковок румунського пива стоять (упаковка по 6 банок) - ціна 1/2 долари банка. А в Польші майже в ті самі дні купував по 4...4,8 злотого банка - а це більше за 1 долар. Приятель якщо харчується з Бедрьонки, то я думаю що ТОЧНО вам дав навірну інформацію: НЕ ДЕШЕВШЕ в Польщі. Я реально був здивований високими цінами на абсолютно все в Польщі.
В Румунії купив віскі Шотландія - 8 років витримки за якоюсь приємною ціною - подарував приятелю на день народження - так дзвонив він 3 рази все питав, де я таке класне віскі купував (смакували без мене)... Так що: Людина шукає, де глибше, а риба - де тихіше.
Чи всім підійде Румунія - зовсім ні. Принаймні мова дуже важка - я хоч і часто там буваю, але зовсім не вивчив - хіба пару слів. При перетині кордону набираю на смартфоні та читаю в голос (прикордонники та митники сміються): "Doar obiecte personale. Nu există droguri, arme sau țigări în mașină." Я написав, що я більше всього люблю цю країну і мені там дуже приємно перебувати. Комфортно. Тому: якщо розглядати країну для переїзду - то для мене Румунія є "номер 1". Ну а комусь - Польщя. Правда, з Польщі зараз майже масово наші тікають в Німеччину: там смаколиків більше, проблем менше...
akurt написав:Сказали "А", то давайте і "Б": куди Ви особисто радите інвестувати. Мені то теж реально цікаво. Не таїться... Поділіться роздумами... Слово "зараз" у Вашому тексті таке цікаве...
То ви обрали собі роль "радника", і робите це досить наполегливо, що наштовхує на різні думки...Я лише здивований, що ви досі цього не припинили , саме тому намагаюсь довести, що Туреччина, щодо інвестиційної привабливості, всьо. С КРЖН теж, крім вас ніхто не її порівнює.
akurt написав:Сказали "А", то давайте і "Б": куди Ви особисто радите інвестувати. Мені то теж реально цікаво. Не таїться... Поділіться роздумами... Слово "зараз" у Вашому тексті таке цікаве...
То ви обрали собі роль "радника", і робите це досить наполегливо, що наштовхує на різні думки...Я лише здивований, що ви досі цього не припинили , саме тому намагаюсь довести, що Туреччина, щодо інвестиційної привабливості, всьо. С КРЖН теж, крім вас ніхто не її порівнює.
Ех, а так починали, так заінтригували словом «зараз», я навіть подумав, що чогось ваші слова варті… Ну нічого, інвестиції - то справа тендітна. Інвестиції в нерухомість - то взагалі не для всіх.
akurt написав:Ех, а так починали, так заінтригували словом «зараз», я навіть подумав, що чогось ваші слова варті… Ну нічого, інвестиції - то справа тендітна. Інвестиції в нерухомість - то взагалі не для всіх.
Це ви вже так, щоб не мовчати ? Я зараз розмірковую, як виходить із ціх інвестицій, мені однаково, що ви там собі подумали.
Rack написав:akurt Я взагалі не розумію, хто зараз в Туреччину інвестує...
А ви почитайте «киівську гілку» - там люди не розуміють хто зараз в КРЖН інвестує. Це при тому, що порівняння не коректне, бо в Туреччині немає війни останні 100 років. Он вище активізував свої «5 копійок» ізраїльтянин, які зароблені в пустелі Негев гроші інвестував - досить не признався, який телепень то йому порадив - в Бучу. Це при тому, що в мене питав пораду влітку здається 2019 року, як інвестувати ті гроші в квартиру в Анталії тоді, коли квитки з аеропорту Бен-Гуріон до Анталії коштували 26 (двадцять шість) доларів. Так що пане Rack ваш сумнів цікавий, але не є аргументованою думкою.
P.S. Написано на смартфоні на пляжі Konyaalti в Анталії під парасолькою, в 11-57 після довгого плавання. Вода в Середземному морі неймовірно тепла та прозора: вилазити з моря не хочеться… В Анталії зараз +31. Чисте голубе небо, на морі майже штиль, слабкий вітер з боку моря. Вода в морі +29. Прісний душ, переодягальні, туалети - безкоштовно. Парковки на всьому 9-ти км пляжі безкоштовні, але я припаркувався на платній ділянці парку з деревами евкаліпту (парковка до 1 години безкоштовна, вище 1 години - 20 лір або 28 гривень. Я плачу 20 лір, мені так зручніше). Гарного дня та гарних роздумів, а я пішов плавати в море.
Дійсно - курди в Туреччині просто ходять з демонстраціями) як там кози в безпеці?)
Rack написав:akurt Я взагалі не розумію, хто зараз в Туреччину інвестує...
Пане Rack! Сказали "А", то давайте і "Б": куди Ви особисто радите інвестувати. Мені то теж реально цікаво.
Ось дивіться: в 2023 році особисто я декілька разів був в Румунії, де провів багато часу і в румунських Карпатах, і в Бухаресті, і на румунських гірськолижних центрах (вивчав ситуацію, бо я займаюся гірськими лижами вже давно), і дивився як наші люди інвестували гроші у відпочинок туристів на кшталт Східниці або Славського. Проїхав не один десяток чи сотню кілометрів Молдовою, тим спілкувався і з молдованами, які таксують, і які намагаються влаштуватися на роботу у Польщі, бо в Молдові - як вони сказали - ніколи нічого не заробиш...
Проїхав реально вздовж і поперек всю Болгарію. Дороги стали трохи кращими, а то раніше був просто жах...
В Польші відвідав не тільки Краків, але і любимі мною Катовиці, де провів свого часу років 10, тримаючи в Катовицях та в Любліні фірму. В Катовицях довго линдав по тим майже рідним вулицям, по яких линдав років 15-20 тому, дивився на той готель, де жив, та на будинок. де була моя часом успішна фірма...
Проїхав за кермом авто сотні кілометрів Німеччиною: відвідавши Дрезден (запланував відвідати ще раз), Дюссельдорф (люблю це місто) та Дортмунд (якесь "ніяке"). Відвідав наших в Нідерландах. Планував ще заїхати в Бельгію відвідати мого колишнього підлеглого, який живе там вже 2 роки - але жахлива погода - дощі вітри та +13 в серпні (!) повернули мене подалі від Бельгії. Пив пиво в барі в теплому спогадами Ейндховені, куди якось привіз молодшого сина з Амстердаму... після подорожі парками розваг Європи...
Я відвідав в цьому році США та Канаду, відвідав Ірландію (Канаду та Ірландію - вперше). Ось під час плавання в морі сьогодні з жінкою обговорили наступний візит в США - в жовтні/листопаді мабуть - у Південну Кароліну - у справах. Зараз буду дивитися квитки...
То не робіть таємницю - куди ж порадите інвестувати ЗАРАЗ особисто Ви. Не даремно ж підкреслили слово "зараз". То куди ж порадите "зараз" - може я даремно вчора купив квитки на березень 2024 в Париж... Здам, поки маю час... Не таїться... Поділіться роздумами... Слово "зараз" у Вашому тексті таке цікаве...
Був в Румунії в жопундіі в серлюндіі і в Туреччині - дійсно в Туреччині краще - можна ставити крапку або мангал)