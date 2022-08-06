Додано: Чет 07 вер, 2023 22:41

Де це ви такі ціни набрали по 4000€ - це у вашому селі під Броварами таке?

Заплюйте очі організаторам.

Або наслухалися дурниць від горе-інвестора в КРЖН вище, який не знає, що з тим тепер робити.

Нервується, тому і завітав на цю гілку.



Я займаюся гірськими лижами з 1988 року - починав в гірськолижному центрі у містечку Wisla (Польщя). Потім катався і в Польщі, і в Словаччині, і в Карпатах, і в Австрії, і в Грузіі, і в Туреччині, і в Італії, де стабільно бував по 2 рази на сезон.

Так ось - незважаючи на те, що сильно хвалять Австрію, я вважаю найкращими гірськолижними центрами італійські.

Зазвичай візит з України в Північну Італію - де ви ніколи в житті не були і вже ніколи не будете - всі витрати з авіаперелітом та орендою авто в Мілані - забирав 1000€ на людину. А не 4000€. То вас хтось дурить, чому я не дивуюсь.



Серед тих пунктів, які я врахував для вибору місця інвестицій та проживання був той, який вам особисто і не наснився: гірськолижні центри:

- один в 43 км від Анталії, в дорозі від мого будинка я 1 год.15 хвилин. Нижня станція та парковка авто на висоті 1890 м над рівнем моря, верхня станція та початок спуску - 2400 м над рівнем моря, що вище, ніж на знаменитих італійських Кампітелла-ди-Фасса, де ви не були за останні 55 років і в найближчі 45 точно не будете.

У центра цього ж недоліки: сильно залежить від погодних умов: все ж таки самий берег теплого Середземного моря. Саиасвелика проблема: несподівані сильні вітри на висоті в 2400 м - відключають підйомники.

- другим я для себе визначив чудовий та новий гірськолижний центр Kayser-Erciyes, який розташований на схилах вулкана заввишки в 3970 м над рівнем моря. Зрозуміло, що в останні 55 років ви не були на вершині жодного вулкана і в найближчі 45 років теж не будете.

Так ось, там верхня станція десятків трас та підйомників є на висоті в 3400 м над рівнем моря, що на 400 м вище за знамениту вершину Col Maria в північній Італії, але різниця в тому, що там хоч і піднімає туристів на висоту в 3000 м кабіна, але спусків немає - просто подивитися.

Так ось, від Анталії до Kayseri - 620 км чудовими зимовими трасами, по дорозі є один перевал заввишки в 1900 м над рівнем моря.

Витрати такі:

- завжди бронюю готель IBIS Kayseri - тиждень - номер на двох із сніданком від 140 до 240 $ (140 по акції, яка буває зазвичай в листопаді). Це ціна за тиждень, номер на двох та ще й із сніданком.

- витрати пального орієнтовно 2*620*(10/100)*1,3$=161$ туди і назад. Реально більші, бо кожен день з лижними комплектами виїжджаємо в гори та завжди відвідуємо Кападокію, де ви не були в останні 55 років і не будете в найближчі 45.

- ski-pass на 50 підйомів коштує приблизно 30$. Для порівняння: зараз в Італії та в Словаччині ціни на 1 день від 40€. Ціни на ski-pass реально смішні, бо ski-pass на 50 підйомів вам може вистачити на 3-4 дня; на другому місці по смішним цінам - Гудаурі, де на день може коштувати 15€.

Таким чином однозначно:

- я робив та роблю завжди правильні розумні економічно обґрунтовані дії.

- ви завжди невірно орієнтуєтеся в просторі та в грошах, перетворившись на форумного банального флудера із у минулому активного вкладника гівнобанкіа.

Се ля ві…