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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 767768769770>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:11

  Rack написав:
  cherchiltank написав:Хто хто - кацапи іранці і наші хабарники - через пару років буде те саме що і на північному Кіпрі - я бачив і початок інвестицій і чим все закінчилося)
Ну саме так, як на ПК навряд чи буде. Всеж такі Туреччина більш відкрита і турист туди їхать буде.Але спад гарантовано тільки починається

В Туреччині два плюси - не питають про походження грошей, і дурні гроші з кацапії - через пару років це все наєбнеться мідним турецьким мангалом)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:14

  cherchiltank написав:Пане акурт а яка ціна в Туреччині на славнозвісних турецьких лижних курортах на яких я нажаль не побував? Хуч до 4000 євро дотягує - чи турки сніг не люблять?)

О, навіщо ви за них згадали? Це біль, я взагалі не зрозумів для кого це все зроблене...Після Турецькіх Скі курортів, Італія мені здалася дуже дешевою...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:41

Де це ви такі ціни набрали по 4000€ - це у вашому селі під Броварами таке?
Заплюйте очі організаторам.
Або наслухалися дурниць від горе-інвестора в КРЖН вище, який не знає, що з тим тепер робити.
Нервується, тому і завітав на цю гілку.

Я займаюся гірськими лижами з 1988 року - починав в гірськолижному центрі у містечку Wisla (Польщя). Потім катався і в Польщі, і в Словаччині, і в Карпатах, і в Австрії, і в Грузіі, і в Туреччині, і в Італії, де стабільно бував по 2 рази на сезон: майже завжди прилітав на літаку в Мілан, брав авто напрокат в аеропорту Мілана (Мальпенза) - і гори. Пару раз приїжджав на своєму авто через Польщу та Німеччину.
Так ось - незважаючи на те, що сильно хвалять Австрію, я вважаю найкращими гірськолижними центрами італійські.
Зазвичай візит з України в північну Італію - де ви ніколи в житті не були - всі витрати з авіаперелітом та орендою авто в Мілані - забирав 1000€ на людину. А не 4000€. То вас хтось дурить, таке буває...

Серед тих пунктів, які я врахував для вибору місця інвестицій та проживання, був той, який вам особисто і не наснився: це гірськолижні центри. Тут так:
- один в 43 км від Анталії, в дорозі від мого будинка - 1 год.15 хвилин. Нижня станція та парковка авто на висоті 1890 м над рівнем моря, верхня станція та початок спуску - 2400 м (!) над рівнем моря, що вище, ніж на знаменитих італійських Кампітелла-ди-Фасса.
...У центра цього є позитив (реально близько та легко дістатися), але і недоліки: сильно залежить від погодних умов: все ж таки самий берег теплого Середземного моря. Сама велика проблема: несподівані сильні вітри на висоті в 2400 м - відключають підйомники.

- другим я для себе визначив чудовий та - головне - новий з новим обладнанням та витягами гірськолижний центр Kayserі-Erciyes, який розташований на схилах вулкана заввишки в 3970 м (!) над рівнем моря. Гадаю, що ви не були на вершині жодного вулкана і в найближчі роки теж не будете.

Так ось, там верхня станція десятків трас та підйомників є на висоті в 3400 м над рівнем моря, що на 400 м вище за знамениту вершину Col Maria в північній Італії, але різниця в тому, що там в Італії хоч і піднімає туристів на висоту в 3000 м кабіна, але спусків немає - просто подивитися.
Від Анталії до Kayseri - 620 км чудовими зимовими трасами, по дорозі є один перевал заввишки в 1900 м над рівнем моря. Зазвичай виїжджаю о 9-00 ранку та поселяюся в готель десь о 19-00 вечора.

Витрати такі:
- завжди бронюю готель IBIS Kayseri - тиждень - номер на двох із сніданком від 140 до 240 $ (140 по акції, яка буває зазвичай в листопаді). Це ціна за тиждень (!), номер на двох та ще й із сніданком.
- витрати пального орієнтовно 2*620*(10/100)*1,3$=161$ туди і назад. Реально більші, бо кожен день з лижними комплектами виїжджаємо в гори прямо до витягів та завжди відвідуємо Кападокію, де ви на жаль не були.
- ski-pass на 50 підйомів коштує приблизно 30$. Для порівняння: зараз в Італії та в Словаччині ціни на 1 день від 40€. Ціни на ski-pass реально смішні, бо ski-pass на 50 підйомів вам може вистачити на 3-4 дня; на другому місці по смішним цінам - Гудаурі, де на день може коштувати 15€.

Таким чином однозначно: хтось вас реально надурив на 4000 євро.
Шкода, але правда: так буває...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 вер, 2023 23:23, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:42

  cherchiltank написав:
  Rack написав:
  cherchiltank написав:Хто хто - кацапи іранці і наші хабарники - через пару років буде те саме що і на північному Кіпрі - я бачив і початок інвестицій і чим все закінчилося)
Ну саме так, як на ПК навряд чи буде. Всеж такі Туреччина більш відкрита і турист туди їхать буде.Але спад гарантовано тільки починається

В Туреччині два плюси - не питають про походження грошей, і дурні гроші з кацапії - через пару років це все наєбнеться мідним турецьким мангалом)

Там вже все наїбнулось, тільки "сліпий та глухий" акурт з планети Анунакі цього не бачить.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:52

Щось ви там, сидячі в 5-ти зірковому готелі в теплому Ізраїлі знову почали - як колись - сильно нервуватися.
Невже вже закінчилося гроші від проданих в 2022 році двох паркомісць у Львові?
Без грошей дійсно людині сумно, багато людей вас зрозуміють… тай і Ізраїль - дороге місце для прожиття. Не всім подобається.
Та й ваш бізнес-проєкт, який ви тут рекламували: щоби форумчани вклали зайві 300 000$ в котлован в пустелі Ізраїля із самого початку виглядав як афера.
Ніхто і не клюнув на вашу пропозицію.
Не ображайтеся на наших людей: афери та аферистів бачуть здалека, життя привчило….
.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:15

  akurt написав:Де це ви такі ціни набрали по 4000€ - це у вашому селі під Броварами таке?
Заплюйте очі організаторам.
Або наслухалися дурниць від горе-інвестора в КРЖН вище, який не знає, що з тим тепер робити.
Нервується, тому і завітав на цю гілку.

Я займаюся гірськими лижами з 1988 року - починав в гірськолижному центрі у містечку Wisla (Польщя). Потім катався і в Польщі, і в Словаччині, і в Карпатах, і в Австрії, і в Грузіі, і в Туреччині, і в Італії, де стабільно бував по 2 рази на сезон.
Так ось - незважаючи на те, що сильно хвалять Австрію, я вважаю найкращими гірськолижними центрами італійські.
Зазвичай візит з України в Північну Італію - де ви ніколи в житті не були і вже ніколи не будете - всі витрати з авіаперелітом та орендою авто в Мілані - забирав 1000€ на людину. А не 4000€. То вас хтось дурить, чому я не дивуюсь.

Серед тих пунктів, які я врахував для вибору місця інвестицій та проживання був той, який вам особисто і не наснився: гірськолижні центри:
- один в 43 км від Анталії, в дорозі від мого будинка я 1 год.15 хвилин. Нижня станція та парковка авто на висоті 1890 м над рівнем моря, верхня станція та початок спуску - 2400 м над рівнем моря, що вище, ніж на знаменитих італійських Кампітелла-ди-Фасса, де ви не були за останні 55 років і в найближчі 45 точно не будете.
У центра цього ж недоліки: сильно залежить від погодних умов: все ж таки самий берег теплого Середземного моря. Саиасвелика проблема: несподівані сильні вітри на висоті в 2400 м - відключають підйомники.
- другим я для себе визначив чудовий та новий гірськолижний центр Kayser-Erciyes, який розташований на схилах вулкана заввишки в 3970 м над рівнем моря. Зрозуміло, що в останні 55 років ви не були на вершині жодного вулкана і в найближчі 45 років теж не будете.
Так ось, там верхня станція десятків трас та підйомників є на висоті в 3400 м над рівнем моря, що на 400 м вище за знамениту вершину Col Maria в північній Італії, але різниця в тому, що там хоч і піднімає туристів на висоту в 3000 м кабіна, але спусків немає - просто подивитися.
Так ось, від Анталії до Kayseri - 620 км чудовими зимовими трасами, по дорозі є один перевал заввишки в 1900 м над рівнем моря.
Витрати такі:
- завжди бронюю готель IBIS Kayseri - тиждень - номер на двох із сніданком від 140 до 240 $ (140 по акції, яка буває зазвичай в листопаді). Це ціна за тиждень, номер на двох та ще й із сніданком.
- витрати пального орієнтовно 2*620*(10/100)*1,3$=161$ туди і назад. Реально більші, бо кожен день з лижними комплектами виїжджаємо в гори та завжди відвідуємо Кападокію, де ви не були в останні 55 років і не будете в найближчі 45.
- ski-pass на 50 підйомів коштує приблизно 30$. Для порівняння: зараз в Італії та в Словаччині ціни на 1 день від 40€. Ціни на ski-pass реально смішні, бо ski-pass на 50 підйомів вам може вистачити на 3-4 дня; на другому місці по смішним цінам - Гудаурі, де на день може коштувати 15€.
Таким чином однозначно:
- я робив та роблю завжди правильні розумні економічно обґрунтовані дії.
- ви завжди невірно орієнтуєтеся в просторі та в грошах, перетворившись на форумного банального флудера із у минулому активного вкладника гівнобанкіа.
Се ля ві…

5000 євро в Буковелі ще не побудоване, а так да - ібіс ваше все - турецькі гірнолижники підкорюють пьєдестали)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:17

  akurt написав:Щось ви там, сидячі в 5-ти зірковому готелі в теплому Ізраїлі знову почали - як колись - сильно нервуватися.
Невже вже закінчилося гроші від проданих в 2022 році двох паркомісць у Львові?
Без грошей дійсно людині сумно, багато людей вас зрозуміють… тай і Ізраїль - дороге місце для прожиття. Не всім подобається.
Та й ваш бізнес-проєкт, який ви тут рекламували: щоби форумчани вклали зайві 300 000$ в котлован в пустелі Ізраїля із самого початку виглядав як афера.
Ніхто і не клюнув на вашу пропозицію.
Не ображайтеся на наших людей: афери та аферистів бачуть здалека, життя привчило….
.

Який в сраку Ізраїль? Я расист - на Подолі прожив 10 років - деякі досі побачивши мене переходять на іншу сторону вулиці)
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:27

  cherchiltank написав:Який в сраку Ізраїль? Я расист - на Подолі прожив 10 років - деякі досі побачивши мене переходять на іншу сторону вулиці)

Ну навіщо ж так нервуватися: це була відповідь мешканцю Ізраїля, який сьогодні раптом активізувався, а не вам. Це він мешкає сьогодні у 5-ти зіркому готелі, а не ви.
Не нервуйтеся так, не треба...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:31

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Який в сраку Ізраїль? Я расист - на Подолі прожив 10 років - деякі досі побачивши мене переходять на іншу сторону вулиці)

Ну навіщо ж так нервуватися: це була відповідь мешканцю Ізраїля, який сьогодні раптом активізувався, а не вам. Це він мешкає сьогодні у 5-ти зіркому готелі, а не ви.
Не нервуйтеся так, не треба...

Як там йогурти? Не підскочили в ціні?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:30

Знову почав курили самокрутки з пожухлого листя?
Буває…
akurt
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