Додано: Чет 07 вер, 2023 22:41

Де це ви такі ціни набрали по 4000€ - це у вашому селі під Броварами таке?

Заплюйте очі організаторам.

Або наслухалися дурниць від горе-інвестора в КРЖН вище, який не знає, що з тим тепер робити.

Нервується, тому і завітав на цю гілку.



Я займаюся гірськими лижами з 1988 року - починав в гірськолижному центрі у містечку Wisla (Польщя). Потім катався і в Польщі, і в Словаччині, і в Карпатах, і в Австрії, і в Грузіі, і в Туреччині, і в Італії, де стабільно бував по 2 рази на сезон: майже завжди прилітав на літаку в Мілан, брав авто напрокат в аеропорту Мілана (Мальпенза) - і гори. Пару раз приїжджав на своєму авто через Польщу та Німеччину.

Так ось - незважаючи на те, що сильно хвалять Австрію, я вважаю найкращими гірськолижними центрами італійські.

Зазвичай візит з України в північну Італію - де ви ніколи в житті не були - всі витрати з авіаперелітом та орендою авто в Мілані - забирав 1000€ на людину. А не 4000€. То вас хтось дурить, таке буває...



Серед тих пунктів, які я врахував для вибору місця інвестицій та проживання , був той, який вам особисто і не наснився: це гірськолижні центри. Тут так:

- один в 43 км від Анталії, в дорозі від мого будинка - 1 год.15 хвилин. Нижня станція та парковка авто на висоті 1890 м над рівнем моря, верхня станція та початок спуску - 2400 м (!) над рівнем моря, що вище, ніж на знаменитих італійських Кампітелла-ди-Фасса.

...У центра цього є позитив (реально близько та легко дістатися), але і недоліки: сильно залежить від погодних умов: все ж таки самий берег теплого Середземного моря. Сама велика проблема: несподівані сильні вітри на висоті в 2400 м - відключають підйомники.



- другим я для себе визначив чудовий та - головне - новий з новим обладнанням та витягами гірськолижний центр Kayserі-Erciyes, який розташований на схилах вулкана заввишки в 3970 м (!) над рівнем моря. Гадаю, що ви не були на вершині жодного вулкана і в найближчі роки теж не будете.



Так ось, там верхня станція десятків трас та підйомників є на висоті в 3400 м над рівнем моря, що на 400 м вище за знамениту вершину Col Maria в північній Італії, але різниця в тому, що там в Італії хоч і піднімає туристів на висоту в 3000 м кабіна, але спусків немає - просто подивитися.

Від Анталії до Kayseri - 620 км чудовими зимовими трасами, по дорозі є один перевал заввишки в 1900 м над рівнем моря. Зазвичай виїжджаю о 9-00 ранку та поселяюся в готель десь о 19-00 вечора.



Витрати такі:

- завжди бронюю готель IBIS Kayseri - тиждень - номер на двох із сніданком від 140 до 240 $ (140 по акції, яка буває зазвичай в листопаді). Це ціна за тиждень (!), номер на двох та ще й із сніданком.

- витрати пального орієнтовно 2*620*(10/100)*1,3$=161$ туди і назад. Реально більші, бо кожен день з лижними комплектами виїжджаємо в гори прямо до витягів та завжди відвідуємо Кападокію, де ви на жаль не були.

- ski-pass на 50 підйомів коштує приблизно 30$. Для порівняння: зараз в Італії та в Словаччині ціни на 1 день від 40€. Ціни на ski-pass реально смішні, бо ski-pass на 50 підйомів вам може вистачити на 3-4 дня; на другому місці по смішним цінам - Гудаурі, де на день може коштувати 15€.



Таким чином однозначно: хтось вас реально надурив на 4000 євро.

Шкода, але правда: так буває...