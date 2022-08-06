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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:39
akurt написав:
Знову почав курили самокрутки з пожухлого листя?
Буває…
Йогурти і коза - це ваш рівень, все інше тупий пізьдьож)
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