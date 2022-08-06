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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:39

  akurt написав:Знову почав курили самокрутки з пожухлого листя?
Буває…

Йогурти і коза - це ваш рівень, все інше тупий пізьдьож)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:31

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Знову почав курили самокрутки з пожухлого листя?
Буває…

Йогурти і коза - це ваш рівень, все інше тупий пізьдьож)

Щось у Вас в житті все погане сталося... Дохазяйнувалися якось невдало...
Перетворитися на примітивного форумного флудера...
Буває...
akurt
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