Йогурти і коза - це ваш рівень, все інше тупий пізьдьож)
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:39
Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:31
Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:04
Ціни на все ростуть. Продаж нерухомості немає
Давно про Туреччину не цікавився та не заходив на цю "протухшу" гілку форума. Краєм вуха тільки чув, що Туреччина наповнилась руснею, бо цих покидьків мало куди пускають і навіть в Ізраїль немає рейсів з рашки.
Тепер все зрозуміло і не дивно, що фантазеру акурту навіть місцеві йогурти та улюблена хамса вже не по кишені.
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