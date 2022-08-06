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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:41

Де це ви такі ціни набрали по 4000€ - це у вашому селі під Броварами таке?
Заплюйте очі організаторам.
Або наслухалися дурниць від горе-інвестора в КРЖН вище, який не знає, що з тим тепер робити.
Нервується, тому і завітав на цю гілку.

Я займаюся гірськими лижами з 1988 року - починав в гірськолижному центрі у містечку Wisla (Польщя). Потім катався і в Польщі, і в Словаччині, і в Карпатах, і в Австрії, і в Грузіі, і в Туреччині, і в Італії, де стабільно бував по 2 рази на сезон: майже завжди прилітав на літаку в Мілан, брав авто напрокат в аеропорту Мілана (Мальпенза) - і гори. Пару раз приїжджав на своєму авто через Польщу та Німеччину.
Так ось - незважаючи на те, що сильно хвалять Австрію, я вважаю найкращими гірськолижними центрами італійські.
Зазвичай візит з України в північну Італію - де ви ніколи в житті не були - всі витрати з авіаперелітом та орендою авто в Мілані - забирав 1000€ на людину. А не 4000€. То вас хтось дурить, таке буває...

Серед тих пунктів, які я врахував для вибору місця інвестицій та проживання, був той, який вам особисто і не наснився: це гірськолижні центри. Тут так:
- один в 43 км від Анталії, в дорозі від мого будинка - 1 год.15 хвилин. Нижня станція та парковка авто на висоті 1890 м над рівнем моря, верхня станція та початок спуску - 2400 м (!) над рівнем моря, що вище, ніж на знаменитих італійських Кампітелла-ди-Фасса.
...У центра цього є позитив (реально близько та легко дістатися), але і недоліки: сильно залежить від погодних умов: все ж таки самий берег теплого Середземного моря. Сама велика проблема: несподівані сильні вітри на висоті в 2400 м - відключають підйомники.

- другим я для себе визначив чудовий та - головне - новий з новим обладнанням та витягами гірськолижний центр Kayserі-Erciyes, який розташований на схилах вулкана заввишки в 3970 м (!) над рівнем моря. Гадаю, що ви не були на вершині жодного вулкана і в найближчі роки теж не будете.

Так ось, там верхня станція десятків трас та підйомників є на висоті в 3400 м над рівнем моря, що на 400 м вище за знамениту вершину Col Maria в північній Італії, але різниця в тому, що там в Італії хоч і піднімає туристів на висоту в 3000 м кабіна, але спусків немає - просто подивитися.
Від Анталії до Kayseri - 620 км чудовими зимовими трасами, по дорозі є один перевал заввишки в 1900 м над рівнем моря. Зазвичай виїжджаю о 9-00 ранку та поселяюся в готель десь о 19-00 вечора.

Витрати такі:
- завжди бронюю готель IBIS Kayseri - тиждень - номер на двох із сніданком від 140 до 240 $ (140 по акції, яка буває зазвичай в листопаді). Це ціна за тиждень (!), номер на двох та ще й із сніданком.
- витрати пального орієнтовно 2*620*(10/100)*1,3$=161$ туди і назад. Реально більші, бо кожен день з лижними комплектами виїжджаємо в гори прямо до витягів та завжди відвідуємо Кападокію, де ви на жаль не були.
- ski-pass на 50 підйомів коштує приблизно 30$. Для порівняння: зараз в Італії та в Словаччині ціни на 1 день від 40€. Ціни на ski-pass реально смішні, бо ski-pass на 50 підйомів вам може вистачити на 3-4 дня; на другому місці по смішним цінам - Гудаурі, де на день може коштувати 15€.

Таким чином однозначно: хтось вас реально надурив на 4000 євро.
Шкода, але правда: так буває...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 вер, 2023 23:23, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:52

Щось ви там, сидячі в 5-ти зірковому готелі в теплому Ізраїлі знову почали - як колись - сильно нервуватися.
Невже вже закінчилося гроші від проданих в 2022 році двох паркомісць у Львові?
Без грошей дійсно людині сумно, багато людей вас зрозуміють… тай і Ізраїль - дороге місце для прожиття. Не всім подобається.
Та й ваш бізнес-проєкт, який ви тут рекламували: щоби форумчани вклали зайві 300 000$ в котлован в пустелі Ізраїля із самого початку виглядав як афера.
Ніхто і не клюнув на вашу пропозицію.
Не ображайтеся на наших людей: афери та аферистів бачуть здалека, життя привчило….
.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:15

  akurt написав:Де це ви такі ціни набрали по 4000€ - це у вашому селі під Броварами таке?
Заплюйте очі організаторам.
Або наслухалися дурниць від горе-інвестора в КРЖН вище, який не знає, що з тим тепер робити.
Нервується, тому і завітав на цю гілку.

Я займаюся гірськими лижами з 1988 року - починав в гірськолижному центрі у містечку Wisla (Польщя). Потім катався і в Польщі, і в Словаччині, і в Карпатах, і в Австрії, і в Грузіі, і в Туреччині, і в Італії, де стабільно бував по 2 рази на сезон.
Так ось - незважаючи на те, що сильно хвалять Австрію, я вважаю найкращими гірськолижними центрами італійські.
Зазвичай візит з України в Північну Італію - де ви ніколи в житті не були і вже ніколи не будете - всі витрати з авіаперелітом та орендою авто в Мілані - забирав 1000€ на людину. А не 4000€. То вас хтось дурить, чому я не дивуюсь.

Серед тих пунктів, які я врахував для вибору місця інвестицій та проживання був той, який вам особисто і не наснився: гірськолижні центри:
- один в 43 км від Анталії, в дорозі від мого будинка я 1 год.15 хвилин. Нижня станція та парковка авто на висоті 1890 м над рівнем моря, верхня станція та початок спуску - 2400 м над рівнем моря, що вище, ніж на знаменитих італійських Кампітелла-ди-Фасса, де ви не були за останні 55 років і в найближчі 45 точно не будете.
У центра цього ж недоліки: сильно залежить від погодних умов: все ж таки самий берег теплого Середземного моря. Саиасвелика проблема: несподівані сильні вітри на висоті в 2400 м - відключають підйомники.
- другим я для себе визначив чудовий та новий гірськолижний центр Kayser-Erciyes, який розташований на схилах вулкана заввишки в 3970 м над рівнем моря. Зрозуміло, що в останні 55 років ви не були на вершині жодного вулкана і в найближчі 45 років теж не будете.
Так ось, там верхня станція десятків трас та підйомників є на висоті в 3400 м над рівнем моря, що на 400 м вище за знамениту вершину Col Maria в північній Італії, але різниця в тому, що там хоч і піднімає туристів на висоту в 3000 м кабіна, але спусків немає - просто подивитися.
Так ось, від Анталії до Kayseri - 620 км чудовими зимовими трасами, по дорозі є один перевал заввишки в 1900 м над рівнем моря.
Витрати такі:
- завжди бронюю готель IBIS Kayseri - тиждень - номер на двох із сніданком від 140 до 240 $ (140 по акції, яка буває зазвичай в листопаді). Це ціна за тиждень, номер на двох та ще й із сніданком.
- витрати пального орієнтовно 2*620*(10/100)*1,3$=161$ туди і назад. Реально більші, бо кожен день з лижними комплектами виїжджаємо в гори та завжди відвідуємо Кападокію, де ви не були в останні 55 років і не будете в найближчі 45.
- ski-pass на 50 підйомів коштує приблизно 30$. Для порівняння: зараз в Італії та в Словаччині ціни на 1 день від 40€. Ціни на ski-pass реально смішні, бо ski-pass на 50 підйомів вам може вистачити на 3-4 дня; на другому місці по смішним цінам - Гудаурі, де на день може коштувати 15€.
Таким чином однозначно:
- я робив та роблю завжди правильні розумні економічно обґрунтовані дії.
- ви завжди невірно орієнтуєтеся в просторі та в грошах, перетворившись на форумного банального флудера із у минулому активного вкладника гівнобанкіа.
Се ля ві…

5000 євро в Буковелі ще не побудоване, а так да - ібіс ваше все - турецькі гірнолижники підкорюють пьєдестали)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:27

  cherchiltank написав:Який в сраку Ізраїль? Я расист - на Подолі прожив 10 років - деякі досі побачивши мене переходять на іншу сторону вулиці)

Ну навіщо ж так нервуватися: це була відповідь мешканцю Ізраїля, який сьогодні раптом активізувався, а не вам. Це він мешкає сьогодні у 5-ти зіркому готелі, а не ви.
Не нервуйтеся так, не треба...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:04

Ціни на все ростуть. Продаж нерухомості немає

https://www.youtube.com/watch?v=-QxgIvU3YO4

Давно про Туреччину не цікавився та не заходив на цю "протухшу" гілку форума. Краєм вуха тільки чув, що Туреччина наповнилась руснею, бо цих покидьків мало куди пускають і навіть в Ізраїль немає рейсів з рашки.

Тепер все зрозуміло і не дивно, що фантазеру акурту навіть місцеві йогурти та улюблена хамса вже не по кишені.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:52

  roberto dark написав: Тепер все зрозуміло і не дивно, що фантазеру акурту навіть місцеві йогурти та улюблена хамса вже не по кишені.

Якщо згадали про "місцеві йогурти" та "хамсу" - значить почали в Ізраїлі голодувати. Це сумно.
Ми всі думали, що ізраїльтяни живуть в достатку.
Звісно, якщо у людини є робота.

Ваше роздратування та нервовий стан можна зрозуміти, але до ваших негараздів ніхто з учасників форуму не має відношення: не учасники Фінансового форуму України надоумили мешканця Ізраїля переправляти гроші в Україну для інвестицій в недобудову в Київській області.
Можна тільки припустити, що то ваш брат збив вас з пантелику.

Ніхто з форумчан НЕ підтштовхував вас до найму рукожопих на сайті "Кабанчик" для "дистанційного ремонту" - перетворення залізобетонного паралелепіпеда в затишне гніздечко на відстані в 3 000 км від Хайфи. Це - керування ремонтом з Вайбера - ваша особиста придумка.

Ніхто з форумчан НЕ підказував вам перераховувати з Ізраїля в Україну суттєві суми грошей (від 2700$ до 3700$ за один транш незнайомому "прорабу" для "закупів цементу на стяжку").
Ніхто з учасників форуму НЕ підказував вам керувати ремонтом 1-к квартири за допомогою Вайбера (!!!). Всі знають, що з рукопопими та з виконоробом треба стояти поруч і контролювати кожен крок та кожну витрату грошей Замовника.

Це були ваші особисті суттєві помилки від серпня 2019 та жовтня 2019 року.
Ваша сумна історія є відомою, події сумні, але є корисною наукою для інших.

Ми на цьому форумі пропонували все реальне:
- ми вас спрямували на реального Забудовника нового зданого з квартирами "під ключ" ЖК;
- ми вас орієнтували на перемовини з жінкою того забудовника - нашої українки, яка мешкає в Анталії. Ви особисто з нею спілкувалися. Ми в ці розмови ніяк не втручалися і на ваше рішення не впливали;
Тобто інвестиція - напряму, без посередників та рієлторів;
- вам особисто в телефонній розмові озвучили ціну "як для своїх" - за квартиру 1+1 - 40 000 доларів (в цінах серпня-вересня 2019 року); Це за нову готову "під ключ" в новому ЖК.
- я особисто пропонував зустріти ваш рейс з аеропорта Бен-Гуріон в аеропорт Анталії та зробити 3-и годинну екскурсію в Анталії - як робив це на той час для багатьох форумчан, з якими перебуваю в дружніх відносинах та інколи зустрічаюся, часто спілкуюся у Вайбері в ці дні;
- Я НЕ ЗНАЮ - А ВИ ДОСІ НЕ ПРИЗНАЛИСЯ, що вплинуло на ваш вибір вкласти 40 000 доларів не в готове "під ключ" і майже поруч з місцем проживання та роботи, а в одну з недобудов за 3000 км від Хайфи.
Це була - і зараз це стало ще очевидінше - стратегічна помилка. Ваша особиста помилка.

Ну хто ж вам доХтур...
Класика з відомого еврейського виразу:
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил..."
Тримайтеся. Не все пропало. Головне в наш буремний час - збережене життя...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:46

Нерухомість Румунії: що та як...

Вчора несподівано на цій гілці згадали Румунію - Terra incognita для українців.
Ця дуже цікава країна завжди перебуває якось осторонь і від українських туристичних потоків і від місць відпочинку.
Я досить часто перебував в Румунії - і повернувся черговий раз ось 4 вересня - але при всій любові до Румунії чомусь жодного разу не інтересувався цінами на нерухомість.
Спробую проаналізувати це питання.
Зауважу, що Республіка Румунія - колишнє Королівство Румунія, створене на теренах декількох князівств в 1881 році - і всього за всю історію королівства ним керували всього 4 короля, останнього з яких було усунуто в 1947 році радянським союзом. Цікаво, що усунутий від влади "король-комсомолець" прожив 94 роки і міг стати конкурентом королеви Єлизавети Другої в часі перебування королем в світі, тому що вперше посів трон у віці 4-х років...

Румунія - рідкісна країна тим, що за підсумками Другої світової війни отримала найбільші серед країн Європи територіальні здобутки і мапа Румунії на сьогодні суттєво відрізняється від мапи до 1939 року.
Серед українців чомусь безпідставно розповсюджена версія, що в Румунії живуть цигани ("роми").
Це невірна точка зору, тому що:
- за останній місяць мого перебуванян в Європі та декількох відвідувань за цей місяць саме Румунії я один єдиний раз побачив візок, конячкою якого керував батько та син - явно цигани;
- цигани не назвали себе "ромами". Самоназва циган "роми" - затверджена на Лондонському конгресі тільки в 1971 році - НЕ МАЄ відношення до назви країни "Romania", яка походить від назви "вічного міста" - Rome (перший король Румунії обрав таку назву, керуючись тим, що в Румунії живуть нащадки племен, походженням із Східної Римської імперії).
- етнічна група циган за офіційними даними від 2021 року налічуює не більше 3 (три) відсотки населення. Тобто із 100 (сто) людей, які ви зустрінете на вулицях Румунії тільки 3 (три) людини будуть циганами.

Румунія займає місце 54 в світовому рейтингу країн!
https://www.usnews.com/news/best-countries/romania

Румунія хоч і не надає Україні суттєву військову допомогу, але досить приємно відноситься до українських біженців:
- в 2022 році багато готелів Румуні надавали житло українцям безкоштовно - ще й з харчуванням. Тоді наші люди скористалися гостинністю досить цікаво: кожні 3 дні міняли готель та жили безкоштовно з безшкотовними сніданками - а готелі були і 3, і 4 і 5 зірок.
- Діє Програма підтримки українців "50/20" - це означає, що румунська родина отримує від держави 50 лей за розміщення українця (близько 15 доларів на добу) та 20 лей - на харчування.
Для порівняння: ціна на двомісний номер в готелях Румунії може складати 150 лей, а пообідати в ресторації Румунії (комплексний обід) вартує 20-25 лей.
- Румунія ніколи не припиняла транзит авто української реєстрації - навіть в Дні жорстких карантинів під час епопеї з Ковідом.
- найбільша кількість українців, яких я бачив за останній місяць, була на КПП "Русе" кордону "Румунія-Болгарія" - просто потік авто українські реєстрації з чоловіками за кермом у віці 40-55 років.

Ну ось панове, тепер трохи реальних цифр.
Для початку візьмемо столицію - Бухарест - велике місто (в 1,5 рази менше за Київ) з населенням близько 2 000 000 мешканців.
На мій погляд - досить скромне, без помпезності і з часто старенькими облізлими будинками прямо в центрі. Мабуть, не знають, як "пиляти" бюджетні кошти - повчилися б в Одеси, де на ремонт фасаду театру ляльок чиновники виділили під час жахливої війни 40 000 000 гривень (1 000 000 доларів - це замість закупів дронів для ЗСУ).
Але ми подивимося новобудови.
Скажу відразу: нічого дешевого - як комусь хочеться - в Європі вже немає.
Нова 1-к квартира в новобудові - корисна площа – 54,54 кв.м стартує від 125 000 євро.

(далі буде)
akurt
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