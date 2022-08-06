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Де це ви такі ціни набрали по 4000€ - це у вашому селі під Броварами таке? Заплюйте очі організаторам. Або наслухалися дурниць від горе-інвестора в КРЖН вище, який не знає, що з тим тепер робити. Нервується, тому і завітав на цю гілку.
Я займаюся гірськими лижами з 1988 року - починав в гірськолижному центрі у містечку Wisla (Польщя). Потім катався і в Польщі, і в Словаччині, і в Карпатах, і в Австрії, і в Грузіі, і в Туреччині, і в Італії, де стабільно бував по 2 рази на сезон: майже завжди прилітав на літаку в Мілан, брав авто напрокат в аеропорту Мілана (Мальпенза) - і гори. Пару раз приїжджав на своєму авто через Польщу та Німеччину. Так ось - незважаючи на те, що сильно хвалять Австрію, я вважаю найкращими гірськолижними центрами італійські. Зазвичай візит з України в північну Італію - де ви ніколи в житті не були - всі витрати з авіаперелітом та орендою авто в Мілані - забирав 1000€ на людину. А не 4000€. То вас хтось дурить, таке буває...
Серед тих пунктів, які я врахував для вибору місця інвестицій та проживання, був той, який вам особисто і не наснився: це гірськолижні центри. Тут так: - один в 43 км від Анталії, в дорозі від мого будинка - 1 год.15 хвилин. Нижня станція та парковка авто на висоті 1890 м над рівнем моря, верхня станція та початок спуску - 2400 м (!) над рівнем моря, що вище, ніж на знаменитих італійських Кампітелла-ди-Фасса. ...У центра цього є позитив (реально близько та легко дістатися), але і недоліки: сильно залежить від погодних умов: все ж таки самий берег теплого Середземного моря. Сама велика проблема: несподівані сильні вітри на висоті в 2400 м - відключають підйомники.
- другим я для себе визначив чудовий та - головне - новий з новим обладнанням та витягами гірськолижний центр Kayserі-Erciyes, який розташований на схилах вулкана заввишки в 3970 м (!) над рівнем моря. Гадаю, що ви не були на вершині жодного вулкана і в найближчі роки теж не будете.
Так ось, там верхня станція десятків трас та підйомників є на висоті в 3400 м над рівнем моря, що на 400 м вище за знамениту вершину Col Maria в північній Італії, але різниця в тому, що там в Італії хоч і піднімає туристів на висоту в 3000 м кабіна, але спусків немає - просто подивитися. Від Анталії до Kayseri - 620 км чудовими зимовими трасами, по дорозі є один перевал заввишки в 1900 м над рівнем моря. Зазвичай виїжджаю о 9-00 ранку та поселяюся в готель десь о 19-00 вечора.
Витрати такі: - завжди бронюю готель IBIS Kayseri - тиждень - номер на двох із сніданком від 140 до 240 $ (140 по акції, яка буває зазвичай в листопаді). Це ціна за тиждень (!), номер на двох та ще й із сніданком. - витрати пального орієнтовно 2*620*(10/100)*1,3$=161$ туди і назад. Реально більші, бо кожен день з лижними комплектами виїжджаємо в гори прямо до витягів та завжди відвідуємо Кападокію, де ви на жаль не були. - ski-pass на 50 підйомів коштує приблизно 30$. Для порівняння: зараз в Італії та в Словаччині ціни на 1 день від 40€. Ціни на ski-pass реально смішні, бо ski-pass на 50 підйомів вам може вистачити на 3-4 дня; на другому місці по смішним цінам - Гудаурі, де на день може коштувати 15€.
Таким чином однозначно: хтось вас реально надурив на 4000 євро. Шкода, але правда: так буває...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 вер, 2023 23:23, всього редагувалось 3 разів.
Щось ви там, сидячі в 5-ти зірковому готелі в теплому Ізраїлі знову почали - як колись - сильно нервуватися. Невже вже закінчилося гроші від проданих в 2022 році двох паркомісць у Львові? Без грошей дійсно людині сумно, багато людей вас зрозуміють… тай і Ізраїль - дороге місце для прожиття. Не всім подобається. Та й ваш бізнес-проєкт, який ви тут рекламували: щоби форумчани вклали зайві 300 000$ в котлован в пустелі Ізраїля із самого початку виглядав як афера. Ніхто і не клюнув на вашу пропозицію. Не ображайтеся на наших людей: афери та аферистів бачуть здалека, життя привчило…. .
akurt написав:Де це ви такі ціни набрали по 4000€ - це у вашому селі під Броварами таке? Заплюйте очі організаторам. Або наслухалися дурниць від горе-інвестора в КРЖН вище, який не знає, що з тим тепер робити. Нервується, тому і завітав на цю гілку.
Я займаюся гірськими лижами з 1988 року - починав в гірськолижному центрі у містечку Wisla (Польщя). Потім катався і в Польщі, і в Словаччині, і в Карпатах, і в Австрії, і в Грузіі, і в Туреччині, і в Італії, де стабільно бував по 2 рази на сезон. Так ось - незважаючи на те, що сильно хвалять Австрію, я вважаю найкращими гірськолижними центрами італійські. Зазвичай візит з України в Північну Італію - де ви ніколи в житті не були і вже ніколи не будете - всі витрати з авіаперелітом та орендою авто в Мілані - забирав 1000€ на людину. А не 4000€. То вас хтось дурить, чому я не дивуюсь.
Серед тих пунктів, які я врахував для вибору місця інвестицій та проживання був той, який вам особисто і не наснився: гірськолижні центри: - один в 43 км від Анталії, в дорозі від мого будинка я 1 год.15 хвилин. Нижня станція та парковка авто на висоті 1890 м над рівнем моря, верхня станція та початок спуску - 2400 м над рівнем моря, що вище, ніж на знаменитих італійських Кампітелла-ди-Фасса, де ви не були за останні 55 років і в найближчі 45 точно не будете. У центра цього ж недоліки: сильно залежить від погодних умов: все ж таки самий берег теплого Середземного моря. Саиасвелика проблема: несподівані сильні вітри на висоті в 2400 м - відключають підйомники. - другим я для себе визначив чудовий та новий гірськолижний центр Kayser-Erciyes, який розташований на схилах вулкана заввишки в 3970 м над рівнем моря. Зрозуміло, що в останні 55 років ви не були на вершині жодного вулкана і в найближчі 45 років теж не будете. Так ось, там верхня станція десятків трас та підйомників є на висоті в 3400 м над рівнем моря, що на 400 м вище за знамениту вершину Col Maria в північній Італії, але різниця в тому, що там хоч і піднімає туристів на висоту в 3000 м кабіна, але спусків немає - просто подивитися. Так ось, від Анталії до Kayseri - 620 км чудовими зимовими трасами, по дорозі є один перевал заввишки в 1900 м над рівнем моря. Витрати такі: - завжди бронюю готель IBIS Kayseri - тиждень - номер на двох із сніданком від 140 до 240 $ (140 по акції, яка буває зазвичай в листопаді). Це ціна за тиждень, номер на двох та ще й із сніданком. - витрати пального орієнтовно 2*620*(10/100)*1,3$=161$ туди і назад. Реально більші, бо кожен день з лижними комплектами виїжджаємо в гори та завжди відвідуємо Кападокію, де ви не були в останні 55 років і не будете в найближчі 45. - ski-pass на 50 підйомів коштує приблизно 30$. Для порівняння: зараз в Італії та в Словаччині ціни на 1 день від 40€. Ціни на ski-pass реально смішні, бо ski-pass на 50 підйомів вам може вистачити на 3-4 дня; на другому місці по смішним цінам - Гудаурі, де на день може коштувати 15€. Таким чином однозначно: - я робив та роблю завжди правильні розумні економічно обґрунтовані дії. - ви завжди невірно орієнтуєтеся в просторі та в грошах, перетворившись на форумного банального флудера із у минулому активного вкладника гівнобанкіа. Се ля ві…
5000 євро в Буковелі ще не побудоване, а так да - ібіс ваше все - турецькі гірнолижники підкорюють пьєдестали)
Давно про Туреччину не цікавився та не заходив на цю "протухшу" гілку форума. Краєм вуха тільки чув, що Туреччина наповнилась руснею, бо цих покидьків мало куди пускають і навіть в Ізраїль немає рейсів з рашки.
Тепер все зрозуміло і не дивно, що фантазеру акурту навіть місцеві йогурти та улюблена хамса вже не по кишені.
roberto dark написав: Тепер все зрозуміло і не дивно, що фантазеру акурту навіть місцеві йогурти та улюблена хамса вже не по кишені.
Якщо згадали про "місцеві йогурти" та "хамсу" - значить почали в Ізраїлі голодувати. Це сумно. Ми всі думали, що ізраїльтяни живуть в достатку. Звісно, якщо у людини є робота.
Ваше роздратування та нервовий стан можна зрозуміти, але до ваших негараздів ніхто з учасників форуму не має відношення: не учасники Фінансового форуму України надоумили мешканця Ізраїля переправляти гроші в Україну для інвестицій в недобудову в Київській області. Можна тільки припустити, що то ваш брат збив вас з пантелику.
Ніхто з форумчан НЕ підтштовхував вас до найму рукожопих на сайті "Кабанчик" для "дистанційного ремонту" - перетворення залізобетонного паралелепіпеда в затишне гніздечко на відстані в 3 000 км від Хайфи. Це - керування ремонтом з Вайбера - ваша особиста придумка.
Ніхто з форумчан НЕ підказував вам перераховувати з Ізраїля в Україну суттєві суми грошей (від 2700$ до 3700$ за один транш незнайомому "прорабу" для "закупів цементу на стяжку"). Ніхто з учасників форуму НЕ підказував вам керувати ремонтом 1-к квартири за допомогою Вайбера (!!!). Всі знають, що з рукопопими та з виконоробом треба стояти поруч і контролювати кожен крок та кожну витрату грошей Замовника.
Це були ваші особисті суттєві помилки від серпня 2019 та жовтня 2019 року. Ваша сумна історія є відомою, події сумні, але є корисною наукою для інших.
Ми на цьому форумі пропонували все реальне: - ми вас спрямували на реального Забудовника нового зданого з квартирами "під ключ" ЖК; - ми вас орієнтували на перемовини з жінкою того забудовника - нашої українки, яка мешкає в Анталії. Ви особисто з нею спілкувалися. Ми в ці розмови ніяк не втручалися і на ваше рішення не впливали; Тобто інвестиція - напряму, без посередників та рієлторів; - вам особисто в телефонній розмові озвучили ціну "як для своїх" - за квартиру 1+1 - 40 000 доларів (в цінах серпня-вересня 2019 року); Це за нову готову "під ключ" в новому ЖК. - я особисто пропонував зустріти ваш рейс з аеропорта Бен-Гуріон в аеропорт Анталії та зробити 3-и годинну екскурсію в Анталії - як робив це на той час для багатьох форумчан, з якими перебуваю в дружніх відносинах та інколи зустрічаюся, часто спілкуюся у Вайбері в ці дні; - Я НЕ ЗНАЮ - А ВИ ДОСІ НЕ ПРИЗНАЛИСЯ, що вплинуло на ваш вибір вкласти 40 000 доларів не в готове "під ключ" і майже поруч з місцем проживання та роботи, а в одну з недобудов за 3000 км від Хайфи. Це була - і зараз це стало ще очевидінше - стратегічна помилка. Ваша особиста помилка.
Ну хто ж вам доХтур... Класика з відомого еврейського виразу: "Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил..." Тримайтеся. Не все пропало. Головне в наш буремний час - збережене життя...
Вчора несподівано на цій гілці згадали Румунію - Terra incognita для українців. Ця дуже цікава країна завжди перебуває якось осторонь і від українських туристичних потоків і від місць відпочинку. Я досить часто перебував в Румунії - і повернувся черговий раз ось 4 вересня - але при всій любові до Румунії чомусь жодного разу не інтересувався цінами на нерухомість. Спробую проаналізувати це питання. Зауважу, що Республіка Румунія - колишнє Королівство Румунія, створене на теренах декількох князівств в 1881 році - і всього за всю історію королівства ним керували всього 4 короля, останнього з яких було усунуто в 1947 році радянським союзом. Цікаво, що усунутий від влади "король-комсомолець" прожив 94 роки і міг стати конкурентом королеви Єлизавети Другої в часі перебування королем в світі, тому що вперше посів трон у віці 4-х років...
Румунія - рідкісна країна тим, що за підсумками Другої світової війни отримала найбільші серед країн Європи територіальні здобутки і мапа Румунії на сьогодні суттєво відрізняється від мапи до 1939 року. Серед українців чомусь безпідставно розповсюджена версія, що в Румунії живуть цигани ("роми"). Це невірна точка зору, тому що: - за останній місяць мого перебуванян в Європі та декількох відвідувань за цей місяць саме Румунії я один єдиний раз побачив візок, конячкою якого керував батько та син - явно цигани; - цигани не назвали себе "ромами". Самоназва циган "роми" - затверджена на Лондонському конгресі тільки в 1971 році - НЕ МАЄ відношення до назви країни "Romania", яка походить від назви "вічного міста" - Rome (перший король Румунії обрав таку назву, керуючись тим, що в Румунії живуть нащадки племен, походженням із Східної Римської імперії). - етнічна група циган за офіційними даними від 2021 року налічуює не більше 3 (три) відсотки населення. Тобто із 100 (сто) людей, які ви зустрінете на вулицях Румунії тільки 3 (три) людини будуть циганами.
Румунія хоч і не надає Україні суттєву військову допомогу, але досить приємно відноситься до українських біженців: - в 2022 році багато готелів Румуні надавали житло українцям безкоштовно - ще й з харчуванням. Тоді наші люди скористалися гостинністю досить цікаво: кожні 3 дні міняли готель та жили безкоштовно з безшкотовними сніданками - а готелі були і 3, і 4 і 5 зірок. - Діє Програма підтримки українців "50/20" - це означає, що румунська родина отримує від держави 50 лей за розміщення українця (близько 15 доларів на добу) та 20 лей - на харчування. Для порівняння: ціна на двомісний номер в готелях Румунії може складати 150 лей, а пообідати в ресторації Румунії (комплексний обід) вартує 20-25 лей. - Румунія ніколи не припиняла транзит авто української реєстрації - навіть в Дні жорстких карантинів під час епопеї з Ковідом. - найбільша кількість українців, яких я бачив за останній місяць, була на КПП "Русе" кордону "Румунія-Болгарія" - просто потік авто українські реєстрації з чоловіками за кермом у віці 40-55 років.
Ну ось панове, тепер трохи реальних цифр. Для початку візьмемо столицію - Бухарест - велике місто (в 1,5 рази менше за Київ) з населенням близько 2 000 000 мешканців. На мій погляд - досить скромне, без помпезності і з часто старенькими облізлими будинками прямо в центрі. Мабуть, не знають, як "пиляти" бюджетні кошти - повчилися б в Одеси, де на ремонт фасаду театру ляльок чиновники виділили під час жахливої війни 40 000 000 гривень (1 000 000 доларів - це замість закупів дронів для ЗСУ). Але ми подивимося новобудови. Скажу відразу: нічого дешевого - як комусь хочеться - в Європі вже немає. Нова 1-к квартира в новобудові - корисна площа – 54,54 кв.м стартує від 125 000 євро.