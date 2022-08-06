Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:52

roberto dark написав: Тепер все зрозуміло і не дивно, що фантазеру акурту навіть місцеві йогурти та улюблена хамса вже не по кишені. Тепер все зрозуміло і не дивно, що фантазеру акурту навіть місцеві йогурти та улюблена хамса вже не по кишені.

Ваша сумна історія є відомою, події сумні, але є корисною наукою для інших.

нашої українки

майже поруч

з місцем проживання та роботи, а в одну з недобудов за 3000 км від Хайфи.

чтобы он больше слушал

Якщо згадали про "місцеві йогурти" та "хамсу" - значить почали в Ізраїлі голодувати. Це сумно.Ми всі думали, що ізраїльтяни живуть в достатку.Звісно, якщо у людини є робота.Ваше роздратування та нервовий стан можна зрозуміти, але до ваших негараздів ніхто з учасників форуму не має відношення: не учасники Фінансового форуму України надоумили мешканця Ізраїля переправляти гроші в Україну для інвестицій в недобудову в Київській області.Можна тільки припустити, що то ваш брат збив вас з пантелику.Ніхто з форумчан НЕ підтштовхував вас до найму рукожопих на сайті "Кабанчик" для "дистанційного ремонту" - перетворення залізобетонного паралелепіпеда в затишне гніздечко на відстані в 3 000 км від Хайфи. Це - керування ремонтом з Вайбера - ваша особиста придумка.Ніхто з форумчан НЕ підказував вам перераховувати з Ізраїля в Україну суттєві суми грошей (від 2700$ до 3700$ за один транш незнайомому "прорабу" для "закупів цементу на стяжку").Ніхто з учасників форуму НЕ підказував вам керувати ремонтом 1-к квартири за допомогою Вайбера (!!!). Всі знають, що з рукопопими та з виконоробом треба стояти поруч і контролювати кожен крок та кожну витрату грошей Замовника.Це були ваші особисті суттєві помилки від серпня 2019 та жовтня 2019 року.Ми на цьому форумі пропонували все реальне:- ми вас спрямували на реального Забудовника нового зданого з квартирами "під ключ" ЖК;- ми вас орієнтували на перемовини з жінкою того забудовника -, яка мешкає в Анталії. Ви особисто з нею спілкувалися. Ми в ці розмови ніяк не втручалися і на ваше рішення не впливали;- вам особисто в телефонній розмові озвучили ціну "як для своїх" - за квартиру 1+1 - 40 000 доларів (в цінах серпня-вересня 2019 року); Це за нову готову "під ключ" в новому ЖК.- я особисто пропонував зустріти ваш рейс з аеропорта Бен-Гуріон в аеропорт Анталії та зробити 3-и годинну екскурсію в Анталії - як робив це на той час для багатьох форумчан, з якими перебуваю в дружніх відносинах та інколи зустрічаюся, часто спілкуюся у Вайбері в ці дні;- Я НЕ ЗНАЮ - А ВИ ДОСІ НЕ ПРИЗНАЛИСЯ, що вплинуло на ваш вибір вкласти 40 000 доларів не в готове "під ключ" іЦе була - і зараз це стало ще очевидінше - стратегічна помилка. Ваша особиста помилка.Ну хто ж вам доХтур...Класика з відомого еврейського виразу:"Бог дал человеку два уха и один рот,и меньше говорил..."Тримайтеся. Не все пропало. Головне в наш буремний час - збережене життя...