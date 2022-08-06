RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:18

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ціни в Польші реально здивували - все дуже дорого.
А ось з Румунії

Пане Акурт, дякую що є що цікаве почитати на форумі.

Не був в Румунії, але так ціково стало і по вибраним Вами пиву і анчоусах ви вірно пишете та і акциз піднімають кожні пів року. Але з рибними тут дійсно проблеми і тому ціна відповідна. Але це не щоденні товари. Ось наприклад стало цікаво і подивився, то звичайне масло в 2 рази дорожче на перший погляд.
https://www.auchan.ro/unt%2082?_q=unt%2082&map=ft&page=2
https://zakupy.auchan.pl/shop/search?q%5B%5D=mas%25C5%2582o%252082

Та і в польщі такий клімат не всім зайде, зими немає а сніг як скарб, багато дощів. Єх, на море б)
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 31
З нами з: 21.11.19
Подякував: 212 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:41

Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи.
Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині:
- сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі).
- віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок.
- пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара.
- цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції.
Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років.
Нормально пішло!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8291
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3260 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 767768769770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2415, 2416, 2417
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24162 16231056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 вер, 2023 04:07
Хомякоид
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 981, 982, 983
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9826 6130470
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2023 20:26
nighthawk5
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.