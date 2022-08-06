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Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло!