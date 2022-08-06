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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:18

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ціни в Польші реально здивували - все дуже дорого.
А ось з Румунії

Пане Акурт, дякую що є що цікаве почитати на форумі.

Не був в Румунії, але так ціково стало і по вибраним Вами пиву і анчоусах ви вірно пишете та і акциз піднімають кожні пів року. Але з рибними тут дійсно проблеми і тому ціна відповідна. Але це не щоденні товари. Ось наприклад стало цікаво і подивився, то звичайне масло в 2 рази дорожче на перший погляд.
https://www.auchan.ro/unt%2082?_q=unt%2082&map=ft&page=2
https://zakupy.auchan.pl/shop/search?q%5B%5D=mas%25C5%2582o%252082

Та і в польщі такий клімат не всім зайде, зими немає а сніг як скарб, багато дощів. Єх, на море б)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:41

Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи.
Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині:
- сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі).
- віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок.
- пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара.
- цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції.
Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років.
Нормально пішло!
Ну і як мені після цього не любити Румунію?

P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців:
- реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах);
- десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець.
- в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж.
- самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:12

  akurt написав:Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи.
Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині:
- сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі).
- віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок.
- пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара.
- цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції.
Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років.
Нормально пішло!
Ну і як мені після цього не любити Румунію?

P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців:
- реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах);
- десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець.
- в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж.
- самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.

На купив проїздом шмоток в Тімішоарі, на кордоні проштампасірував фактури Таксфрі. Необхідно було відправити їх поштою в Бухарест. Пішов на пошту заплатив 55 грн., так ті дебіли через тиждень прислали лист на зворотню адресу.
Дебіли бλя©
Рекомендованим відправляти бажання немає... Сума так собі.
Bolt
 
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