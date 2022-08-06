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Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло! Ну і як мені після цього не любити Румунію?
P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців: - реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах); - десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець. - в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж. - самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.
akurt написав:Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло! Ну і як мені після цього не любити Румунію?
P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців: - реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах); - десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець. - в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж. - самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.