Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:41

Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи.

Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині:

- сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі).

- віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок.

- пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара.

- цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції.

Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років.

Нормально пішло!

Ну і як мені після цього не любити Румунію?



P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців:

- реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах);

- десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець.

- в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж.

- самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.