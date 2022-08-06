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Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло! Ну і як мені після цього не любити Румунію?
P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців: - реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах); - десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець. - в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж. - самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.
akurt написав:Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло! Ну і як мені після цього не любити Румунію?
P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців: - реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах); - десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець. - в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж. - самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.
akurt написав:- реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах); - десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець. - в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж. - самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.
Трошки не погоджусь, бо сам багато там подорожував. -траси в Румунії гарні в більшості саме ті, що йдуть в сторону Бухаресту, якщо проїхати транзитом десь з Молдови на БГ то короткі шляхи вже не "айс" (дорожне покриття ще нічого, але село на селі з строгим 50км\г, та узеньки дороги з однією полосою в кожен бік, з повною відсутністю узбіч. -самі безпроблемні від нас КПП в Словаччину. Румуни іноді починають перевіряти взагалі те, що на кордоні їх не повинно хвилювати - наявність дитячих автокрісел, Знаків аварійної зупинки або жилетів (їх повинно бути по 2шт, саме с приводу відсутности узбіч на другорядних дорогах. Тобто,звісно, їх можна послати, але це дратує та затримує, інколи.
Ну не знаю про аптечки та не аптечки… З березня цього року по вересень я раз десять перетинав Румунію і через різні КПП в різних напрямках. Нічого такого не було.
«Село на селі» - правда, і 50 км/год швидкість в населених пунктах - по всій Європі. Саме для цього в існують платні траси, для тих, хто хоче їздити швидко. І та оплата - наприклад в Італії досить висока - має сенс: жодного світлофора та перехрестя. Фактично плата за підвищену безпеку та економію пального. Я раз в Італії вирішив зекономити та з Вєрони в бік Австрії поїхав по безкоштовній трасі. Мало того, що замучився з тими «50» та безкінечними круговими розвʼязками, так на одній ділянці мене обігнав один швидкий хлопець. Хвилин через 15 (а може і більше) я побачив медичний гвинтокрил і ще хвилин через 5 - на круговій розвʼязці залишки авто того небіжчика, він наскочив на кругову розвʼязку. Не знаю, чи він живим залишився, але я при першій нагоді я виїхав на платну швидкісну трасу.
akurt написав:Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло! Ну і як мені після цього не любити Румунію?
Был неоднократно в Румынии, основные колбасы там все таки салями. Вот Болгария интереснее по продуктам питания, там как раз асортимент богаче по сыровяленым. Дешевый виски не помню, был неизвестный простецкий примерно 250 грн, ничем не примечательная цена. Запомнилось вино 60 грн, 1.5л если не ошибаюсь. Но что интересно у нас определенное румынское вино в Винах Мира было дешевле, чем в их магазинах. В Польше бывал только проездом, но мне тоже показалась Польша дороже. Почему социальная среда лучше в Польше - неясно. В Бухаресте один раз ко мне только ром подошел в парке и что то тараторил, на языке жестов отправил его в лес.
BeneFuckTor написав:Не був в Румунії, але так ціково стало і по вибраним Вами пиву і анчоусах ви вірно пишете та і акциз піднімають кожні пів року. Але з рибними тут дійсно проблеми і тому ціна відповідна.
Проблема наверное с рыбными и в Эстонии ) Там тоже цены соответствующие, несмотря на наличие моря.
akurt написав:P.S. Щойно повернувся з моря: підтверджую +31, відчувається як +32, вологість повітря 48%, вітер 5,8 м/с - NNW. Привіт усім не з п'ятизіркового готелю на Середземномор'ї, а з власної квартири на Середземномор'ї!
Вас тролять, а ви й невтямки, шо це дико виглядає, таке ваше вип'ячування) Ігорь Алєксєєвіч номер два))) спамір форумний.
Як це такий гарний спеціаліст по «спамірах» та не помітив дві важливі букви P.S.? То ж додаток, який є відповіддю на інший АНАЛОГІЧНИЙ допис із СХОЖИМИ/АНАЛОГІЧНИМИ даними від ІНШОІ людини. Я в додатку майже скопіював текст іншої людини. Той не помітили/проґавили та авторитетно не прокоментували? Тут є позитив: флудери та спамери виконують на форумах позитивну роль. В даному випадку піднімаєте гілку в ТОП розділу.