Додано: Нед 10 вер, 2023 07:11

(частина друга)В першій частині було зазначено дані про квартиру 1+1 в новому будинку в столиці - в Бухаресті, в якому я був не далі тижня тому:Для початку візьмемо столицю - Бухарест - велике місто (в 1,5 рази менше за Київ) з населенням близько 2 000 000 мешканців.На мій погляд - досить скромне, без помпезності і з часто старенькими облізлими будинками прямо в центрі.Але ми подивимося новобудови.Скажу відразу: нічого дешевого - як комусь хочеться - в Європі вже немає.Нова 1-к квартира в новобудові - корисна площа – 54,54 кв.м стартує від 125 000 євро."Ідемо далі: нова квартира, новобудова, столиця.Квартира двокімнатна і що цікаво - дворівнева - площа 63 кв.м, ціна 132 000 євро або 141 200 доларів США.Таке планування для нас є незвичним,: але в Румунії я зустрічав не перший раз: спальня зовсім окрема і є на другому поверсі квартири...Квартира трикімнатна - дворівнева (!) - дві спальні на другому поверсі - здається досить цікавим - площа 76 кв. м - а ціна вже 160 000 євро або 171 200 доларів.Теоретично ціни низькі - як для Європи - можуть бути прийняті за приємні та адекватні.Далі ціни зростають не дуже швидко і - -наприклад за квартиру з 3-ма спальнями площею більше за 100 кв. м вже Забудовник хоче приблизно 215 000 євро. 230 000 доларів... За ціною непоганої коробки приватного будинка десь під Львовом або Дніпром...Не дешево але і не дорого, як для Європи.Є цікаві умови:"Знижка обговорюється в офісі в залежності від будинку та способу оплати (повна оплата, оплата 5 частинами або оплата мінімально 25% авансу) і діє з 1 вересня по 15 жовтня 2023 року".Перевіряєм за критерієм "ЛЛЛ":ЖК h4l THE VILLAGE розташований у районі PIPERA, на березі озера Șaulei, за 5 хвилин ходьби від Pipera Plaza та за 10 хвилин (на автомобілі) від офісного району Бухареста. Розробка відбувається в 4 етапи. 1 і 2 фази будуть завершені в 2023 році.Початок будівництва - грудень 2023 року...От блін, помацати не можна...Це тут:Джерело:Чесно кажучи, при всій моїй любові до Румунії не розумію, навіщо тут інвестувати і що тут робити.Ну Бухарест, ну місто з населенням в 1,6 мільйона людей, ну трамвай є... А далі?Можливо варто інвестувати в чудові містечка з середньовічними замками, які я майже всі відвідав: Bran, Râșnov, або Alba Iulia, де у фортеці тримав подалі від столиці та резиденції в Peleș Castle майже ув’язненою свою матір-королеву один з королів Румунії (щоби не гавкала - король ще той був батяр)?Ну не знаю: приємні красиві містечка з будинками охайними, різноколоровими та під кришами з черепицею... А там що робити? По п"ять разів на добу підніматися у фортецю хіба...Ні, хіба що інвестувати в нові приватні будинки поблизу гірськолижних центрів (саме там я і був в серпні-вересні) та на березі Чорного моря...(далі буде)