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Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло! Ну і як мені після цього не любити Румунію?
P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців: - реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах); - десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець. - в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж. - самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.
akurt написав:Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло! Ну і як мені після цього не любити Румунію?
P.S. Румунія - дуже важлива транзитна країна для українців: - реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах); - десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець. - в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж. - самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.
akurt написав:- реально приємна траса Чернівці - Сучава - Бухарест - Русу; проїзд дорогами Румунії мабуть найдешевший в Europe: 3 євро за 1 тиждень (в Болгарії вже 8 при значно гірших трасах); - десятки автобусів українських перевізників їдуть або через Бухарест, або через Варну, повʼязуючи майже всі міста України з Болгарією та Туреччиною при приємних цінах від 3500 гривень в один кінець. - в ходу потяг Київ-Кишинів - якщо вставати на станції Унгени, то легко попасти на Ясси, а звідти літаки летять і в Стамбул, і в Париж. - самі безпроблемні прикордонні КПП у України саме з Румунією: ні черг, ні проблем.
Трошки не погоджусь, бо сам багато там подорожував. -траси в Румунії гарні в більшості саме ті, що йдуть в сторону Бухаресту, якщо проїхати транзитом десь з Молдови на БГ то короткі шляхи вже не "айс" (дорожне покриття ще нічого, але село на селі з строгим 50км\г, та узеньки дороги з однією полосою в кожен бік, з повною відсутністю узбіч. -самі безпроблемні від нас КПП в Словаччину. Румуни іноді починають перевіряти взагалі те, що на кордоні їх не повинно хвилювати - наявність дитячих автокрісел, Знаків аварійної зупинки або жилетів (їх повинно бути по 2шт, саме с приводу відсутности узбіч на другорядних дорогах. Тобто,звісно, їх можна послати, але це дратує та затримує, інколи.
Ну не знаю про аптечки та не аптечки… З березня цього року по вересень я раз десять перетинав Румунію і через різні КПП в різних напрямках. Нічого такого не було.
«Село на селі» - правда, і 50 км/год швидкість в населених пунктах - по всій Європі. Саме для цього в існують платні траси, для тих, хто хоче їздити швидко. І та оплата - наприклад в Італії досить висока - має сенс: жодного світлофора та перехрестя. Фактично плата за підвищену безпеку та економію пального. Я раз в Італії вирішив зекономити та з Вєрони в бік Австрії поїхав по безкоштовній трасі. Мало того, що замучився з тими «50» та безкінечними круговими розвʼязками, так на одній ділянці мене обігнав один швидкий хлопець. Хвилин через 15 (а може і більше) я побачив медичний гвинтокрил і ще хвилин через 5 - на круговій розвʼязці залишки авто того небіжчика, він наскочив на кругову розвʼязку. Не знаю, чи він живим залишився, але я при першій нагоді я виїхав на платну швидкісну трасу.
akurt написав:Про масло і ціну не скажу - не купував ніколи. Зазвичай сам купую і раджу купувати нашим те, що «не таке» в Туреччині: - сировʼялені ковбаси. Зазвичай «паличка» затягує на 500-750 грамів і коштує 20-25 лей (1$=4,48 леі). - віскі Шотландія - тут прямо диво - наче прямий канал поставок. - пиво баночне - регулярна ціна близько 2 лей або близько 1/2 долара. - цей раз був здивований низькою ціною на рибні консерви - сардінки та шпроти, десь по 3,8-4 леі, то менше 1$, так дешеве я не купував сардини навіть в Греції. Вчора шпроти відкрив та спробував після шотландського віскі витримки 5 років. Нормально пішло! Ну і як мені після цього не любити Румунію?
Был неоднократно в Румынии, основные колбасы там все таки салями. Вот Болгария интереснее по продуктам питания, там как раз асортимент богаче по сыровяленым. Дешевый виски не помню, был неизвестный простецкий примерно 250 грн, ничем не примечательная цена. Запомнилось вино 60 грн, 1.5л если не ошибаюсь. Но что интересно у нас определенное румынское вино в Винах Мира было дешевле, чем в их магазинах. В Польше бывал только проездом, но мне тоже показалась Польша дороже. Почему социальная среда лучше в Польше - неясно. В Бухаресте один раз ко мне только ром подошел в парке и что то тараторил, на языке жестов отправил его в лес.
BeneFuckTor написав:Не був в Румунії, але так ціково стало і по вибраним Вами пиву і анчоусах ви вірно пишете та і акциз піднімають кожні пів року. Але з рибними тут дійсно проблеми і тому ціна відповідна.
Проблема наверное с рыбными и в Эстонии ) Там тоже цены соответствующие, несмотря на наличие моря.
akurt написав:P.S. Щойно повернувся з моря: підтверджую +31, відчувається як +32, вологість повітря 48%, вітер 5,8 м/с - NNW. Привіт усім не з п'ятизіркового готелю на Середземномор'ї, а з власної квартири на Середземномор'ї!
Вас тролять, а ви й невтямки, шо це дико виглядає, таке ваше вип'ячування) Ігорь Алєксєєвіч номер два))) спамір форумний.
Як це такий гарний спеціаліст по «спамірах» та не помітив дві важливі букви P.S.? То ж додаток, який є відповіддю на інший АНАЛОГІЧНИЙ допис із СХОЖИМИ/АНАЛОГІЧНИМИ даними від ІНШОІ людини. Я в додатку майже скопіював текст іншої людини. Той не помітили/проґавили та авторитетно не прокоментували? Тут є позитив: флудери та спамери виконують на форумах позитивну роль. В даному випадку піднімаєте гілку в ТОП розділу.
В першій частині було зазначено дані про квартиру 1+1 в новому будинку в столиці - в Бухаресті, в якому я був не далі тижня тому:
Для початку візьмемо столицю - Бухарест - велике місто (в 1,5 рази менше за Київ) з населенням близько 2 000 000 мешканців. На мій погляд - досить скромне, без помпезності і з часто старенькими облізлими будинками прямо в центрі. Але ми подивимося новобудови. Скажу відразу: нічого дешевого - як комусь хочеться - в Європі вже немає. Нова 1-к квартира в новобудові - корисна площа – 54,54 кв.м стартує від 125 000 євро."
Ідемо далі: нова квартира, новобудова, столиця. Квартира двокімнатна і що цікаво - дворівнева - площа 63 кв.м, ціна 132 000 євро або 141 200 доларів США. Таке планування для нас є незвичним,: але в Румунії я зустрічав не перший раз: спальня зовсім окрема і є на другому поверсі квартири...
Квартира трикімнатна - дворівнева (!) - дві спальні на другому поверсі - здається досить цікавим - площа 76 кв. м - а ціна вже 160 000 євро або 171 200 доларів. Теоретично ціни низькі - як для Європи - можуть бути прийняті за приємні та адекватні. Далі ціни зростають не дуже швидко і - -наприклад за квартиру з 3-ма спальнями площею більше за 100 кв. м вже Забудовник хоче приблизно 215 000 євро. 230 000 доларів... За ціною непоганої коробки приватного будинка десь під Львовом або Дніпром... Не дешево але і не дорого, як для Європи. Є цікаві умови: "Знижка обговорюється в офісі в залежності від будинку та способу оплати (повна оплата, оплата 5 частинами або оплата мінімально 25% авансу) і діє з 1 вересня по 15 жовтня 2023 року".
Перевіряєм за критерієм "ЛЛЛ": ЖК h4l THE VILLAGE розташований у районі PIPERA, на березі озера Șaulei, за 5 хвилин ходьби від Pipera Plaza та за 10 хвилин (на автомобілі) від офісного району Бухареста. Розробка відбувається в 4 етапи. 1 і 2 фази будуть завершені в 2023 році. Початок будівництва - грудень 2023 року... От блін, помацати не можна... Це тут: https://www.google.com/maps/place/Piper ... ?entry=ttu
Чесно кажучи, при всій моїй любові до Румунії не розумію, навіщо тут інвестувати і що тут робити. Ну Бухарест, ну місто з населенням в 1,6 мільйона людей, ну трамвай є... А далі? Можливо варто інвестувати в чудові містечка з середньовічними замками, які я майже всі відвідав: Bran, Râșnov, або Alba Iulia, де у фортеці тримав подалі від столиці та резиденції в Peleș Castle майже ув’язненою свою матір-королеву один з королів Румунії (щоби не гавкала - король ще той був батяр)?
Ну не знаю: приємні красиві містечка з будинками охайними, різноколоровими та під кришами з черепицею... А там що робити? По п"ять разів на добу підніматися у фортецю хіба...
Ні, хіба що інвестувати в нові приватні будинки поблизу гірськолижних центрів (саме там я і був в серпні-вересні) та на березі Чорного моря...