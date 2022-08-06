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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Серед українців чомусь безпідставно розповсюджена версія, що в Румунії живуть цигани ("роми").
Це невірна точка зору, тому що:
- етнічна група циган за офіційними даними від 2021 року налічуює не більше 3 (три) відсотки населення. Тобто із 100 (сто) людей, які ви зустрінете на вулицях Румунії тільки 3 (три) людини будуть циганами.


Ви врахували, що цигани селяться компактно? В кожному місті Румунії, як і в багатьох містах Закарпаття чи Словаччини, можна знайти циганський район / "табір", в якому вони дуже колоритно живуть...
А так їх треба шукати на вокзалах і в туристичних центрах, де вони просять гроші...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ні, хіба що інвестувати в нові приватні будинки поблизу гірськолижних центрів (саме там я і був в серпні-вересні) та на березі Чорного моря...

румунський берег Чорного (вже не весело )моря досить сумний, мало чим відрізняеться від курортів Одещщини чи Західного берегу Криму. Тільки у десь у Болгарії зявляється якийсь натяк на середземнеморські ландшафти
fox767676
 
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  #<1 ... 768769770771
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