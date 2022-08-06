akurt написав:Серед українців чомусь безпідставно розповсюджена версія, що в Румунії живуть цигани ("роми").
Це невірна точка зору, тому що:
- етнічна група циган за офіційними даними від 2021 року налічуює не більше 3 (три) відсотки населення. Тобто із 100 (сто) людей, які ви зустрінете на вулицях Румунії тільки 3 (три) людини будуть циганами.
Ви врахували, що цигани селяться компактно? В кожному місті Румунії, як і в багатьох містах Закарпаття чи Словаччини, можна знайти циганський район / "табір", в якому вони дуже колоритно живуть...
А так їх треба шукати на вокзалах і в туристичних центрах, де вони просять гроші...