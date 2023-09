Додано: Нед 10 вер, 2023 14:45

fox767676 написав: akurt написав: Ні, хіба що інвестувати в нові приватні будинки поблизу гірськолижних центрів (саме там я і був в серпні-вересні) та на березі Чорного моря...

румунський берег Чорного (вже не весело )моря досить сумний, мало чим відрізняеться від курортів Одещщини чи Західного берегу Криму. Тільки у десь у Болгарії зявляється якийсь натяк на середземнеморські ландшафти румунський берег Чорного (вже не весело )моря досить сумний, мало чим відрізняеться від курортів Одещщини чи Західного берегу Криму. Тільки у десь у Болгарії зявляється якийсь натяк на середземнеморські ландшафти

Я мабуть з вами погоджуюся: мені не відомий жоден з Чорноморських центрів відпочинку Румунії...Можливо, будуть зміни: румуни ввели експлуатацію в липні місяці один з найбільших вантових мостів в світі - через Дунай (The Brăila bridge over the Danube The bridge, nicknamed Romania's "Golden Gate", has a total length of 1,974.3 meters) бо в них Дунай фактично відрізав причорноморську частину країни від "материкової".Але я згадав про необхідність глянути ціни на нерухомість і на березі Чорного моря - для "повноти картини"...Румуни мріяли про такий міст багато багато років: "Today we are living a special moment for the infrastructure in Romania," transport minister Grindeanu said at the inauguration ceremony, adding that the new bridge is the first road connection between Tulcea and Brăila counties.Квартири - 2 к в Constanța (там є пляжі) - вторинний ринок - ціни 75 000 - 85 000 євро;Щось нове - площею в 55 кв. м вжеБлін, дешевого ніде вже нічого немає...Є серйозна "пастка":Тобто РОБИТИ ТАМ НЕМАЄ ЩО...