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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Серед українців чомусь безпідставно розповсюджена версія, що в Румунії живуть цигани ("роми").
Це невірна точка зору, тому що:
- етнічна група циган за офіційними даними від 2021 року налічуює не більше 3 (три) відсотки населення. Тобто із 100 (сто) людей, які ви зустрінете на вулицях Румунії тільки 3 (три) людини будуть циганами.


Ви врахували, що цигани селяться компактно? В кожному місті Румунії, як і в багатьох містах Закарпаття чи Словаччини, можна знайти циганський район / "табір", в якому вони дуже колоритно живуть...
А так їх треба шукати на вокзалах і в туристичних центрах, де вони просять гроші...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ні, хіба що інвестувати в нові приватні будинки поблизу гірськолижних центрів (саме там я і був в серпні-вересні) та на березі Чорного моря...

румунський берег Чорного (вже не весело )моря досить сумний, мало чим відрізняеться від курортів Одещщини чи Західного берегу Криму. Тільки у десь у Болгарії зявляється якийсь натяк на середземнеморські ландшафти
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:45

  fox767676 написав:
  akurt написав:Ні, хіба що інвестувати в нові приватні будинки поблизу гірськолижних центрів (саме там я і був в серпні-вересні) та на березі Чорного моря...

румунський берег Чорного (вже не весело )моря досить сумний, мало чим відрізняеться від курортів Одещщини чи Західного берегу Криму. Тільки у десь у Болгарії зявляється якийсь натяк на середземнеморські ландшафти

Я мабуть з вами погоджуюся: мені не відомий жоден з Чорноморських центрів відпочинку Румунії...
Можливо, будуть зміни: румуни ввели експлуатацію в липні місяці один з найбільших вантових мостів в світі - через Дунай (The Brăila bridge over the Danube The bridge, nicknamed Romania's "Golden Gate", has a total length of 1,974.3 meters) бо в них Дунай фактично відрізав причорноморську частину країни від "материкової".
Але я згадав про необхідність глянути ціни на нерухомість і на березі Чорного моря - для "повноти картини"...
Румуни мріяли про такий міст багато багато років: "Today we are living a special moment for the infrastructure in Romania," transport minister Grindeanu said at the inauguration ceremony, adding that the new bridge is the first road connection between Tulcea and Brăila counties.

Квартири - 2 к в Constanța (там є пляжі) - вторинний ринок - ціни 75 000 - 85 000 євро;
Щось нове - площею в 55 кв. м вже 164 900 євро або 176 440 доларів.
Блін, дешевого ніде вже нічого немає...
https://expertiimobiliari.ro/apartament ... a-sat-2018

Є серйозна "пастка": пляжний сезон 15 iulie – 15 august: Sezonul normal de plajă

Тобто РОБИТИ ТАМ НЕМАЄ ЩО...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 вер, 2023 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Я мабуть з вами погоджуюся: мені не відомий жоден з Чорноморських центрів відпочинку Румунії...


По легенді Beatles відвідували Мамайю, що під Констанцею. Але на міжнародний курорт вона ніяк не тягне
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:59

  fox767676 написав:
  akurt написав:Я мабуть з вами погоджуюся: мені не відомий жоден з Чорноморських центрів відпочинку Румунії...

По легенді Beatles відвідували Мамайю, що під Констанцею. Але на міжнародний курорт вона ніяк не тягне

Саме так: я вище додав: Є серйозна "пастка": пляжний сезон 15 iulie – 15 august: Sezonul normal de plajă
În mod normal, clima sezonului cald la Constanța se prezintă după cum urmează: În mai-iunie, zilele perfecte de plajă alternează cu cele ploioase, iar peste 50% din cantitatea de precipitații anuală la Constanța este înregistrată în aceste două luni.

Зазвичай клімат теплої пори року в Констанці виглядає наступним чином: у травні-червні ідеальні пляжні дні чергуються з дощовими, і більше 50% річної кількості опадів у Констанці реєструється в ці два місяці.
Джерело: https://www.dezvaluiri.ro/constanta-a-a ... %83%20luni.
Це - вирок...

Моє резюме: класна країна для подорожей, реально багато цікавого можна побачити: і середньовічні замки, і карколомні соляні печери (печера у Wieliczka може заздрити), і каньони з озерами...
Церкви - православні...
Ну і ще - "веселе кладовище" - дійсно такого веселого кладовища немає ніде в світі...
Антивишенька на тортику: Купівля нерухомості не є підставою для набуття статусу ВНЖ у Румунії. Спочатку отримати дозвіл на проживання в Румунії можна терміном на 1 рік з можливістю подальшого продовження.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 15:39

З 15 серпня вони перестрахувались, у Одесі до вересня купаються. Десь до середини вересня можна і в Констанці. Але знов ж таки, каламутне малосолоне Чорне море, степной ландшафт та клімат
fox767676
 
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