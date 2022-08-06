По легенді Beatles відвідували Мамайю, що під Констанцею. Але на міжнародний курорт вона ніяк не тягне
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 вер, 2023 14:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 10 вер, 2023 14:59
Саме так: я вище додав: Є серйозна "пастка": пляжний сезон 15 iulie – 15 august: Sezonul normal de plajă
În mod normal, clima sezonului cald la Constanța se prezintă după cum urmează: În mai-iunie, zilele perfecte de plajă alternează cu cele ploioase, iar peste 50% din cantitatea de precipitații anuală la Constanța este înregistrată în aceste două luni.
Зазвичай клімат теплої пори року в Констанці виглядає наступним чином: у травні-червні ідеальні пляжні дні чергуються з дощовими, і більше 50% річної кількості опадів у Констанці реєструється в ці два місяці.
Джерело:
Це - вирок...
Моє резюме: класна країна для подорожей, реально багато цікавого можна побачити: і середньовічні замки, і карколомні соляні печери (печера у Wieliczka може заздрити), і каньони з озерами...
Церкви - православні...
Ну і ще - "веселе кладовище" - дійсно такого веселого кладовища немає ніде в світі...
Антивишенька на тортику: Купівля нерухомості не є підставою для набуття статусу ВНЖ у Румунії. Спочатку отримати дозвіл на проживання в Румунії можна терміном на 1 рік з можливістю подальшого продовження.
Додано: Нед 10 вер, 2023 15:39
З 15 серпня вони перестрахувались, у Одесі до вересня купаються. Десь до середини вересня можна і в Констанці. Але знов ж таки, каламутне малосолоне Чорне море, степной ландшафт та клімат
Додано: Нед 10 вер, 2023 16:21
Всі мої одеські приятелі говорять, що море бачуть з балкона, але ніколи в ньому не купаються: цього не можна робити... Небезпечно для життя за санітарними нормами...
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:26
Громадянство за інвестиції: Туреччина.
Зранку прийняв участь в бесіді з нотаріусами та перекладачами, які працюють з ними.
Спитав, про їх бачення нерухомості.
1. «А Ви ціни знаєте?» - це було питання до мене. - Знаю. - Так отож… ціни так виросли, що покупці шаленіють. Але купують.
2. Міграційна служба Туреччини помітно затягує процес надання громадянства при інвестиціях згідно з законом - на суму в 400 000$. Люди, які повністю подали всі пакети документів а січні-лютому 2023 року ще не отримали узгодження, хоча раніше цей термін був орієнтовно 90 днів.
3. Нотаріуси стали більш обережно працювати із словʼянськими людьми: наводнили Туреччину підробленими документами.
Наступний звіт Інституту статистики Туреччини буде оприлюднено 16 вересня.
В цілому на ринку нерухомості з одного боку застій, з іншого боку - підвищення цін на новобудови, викликані здорожчанням будівельних матеріалів та робіт.
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