RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Я мабуть з вами погоджуюся: мені не відомий жоден з Чорноморських центрів відпочинку Румунії...


По легенді Beatles відвідували Мамайю, що під Констанцею. Але на міжнародний курорт вона ніяк не тягне
fox767676
 
Повідомлень: 741
З нами з: 13.06.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:59

  fox767676 написав:
  akurt написав:Я мабуть з вами погоджуюся: мені не відомий жоден з Чорноморських центрів відпочинку Румунії...

По легенді Beatles відвідували Мамайю, що під Констанцею. Але на міжнародний курорт вона ніяк не тягне

Саме так: я вище додав: Є серйозна "пастка": пляжний сезон 15 iulie – 15 august: Sezonul normal de plajă
În mod normal, clima sezonului cald la Constanța se prezintă după cum urmează: În mai-iunie, zilele perfecte de plajă alternează cu cele ploioase, iar peste 50% din cantitatea de precipitații anuală la Constanța este înregistrată în aceste două luni.

Зазвичай клімат теплої пори року в Констанці виглядає наступним чином: у травні-червні ідеальні пляжні дні чергуються з дощовими, і більше 50% річної кількості опадів у Констанці реєструється в ці два місяці.
Джерело: https://www.dezvaluiri.ro/constanta-a-a ... %83%20luni.
Це - вирок...

Моє резюме: класна країна для подорожей, реально багато цікавого можна побачити: і середньовічні замки, і карколомні соляні печери (печера у Wieliczka може заздрити), і каньони з озерами...
Церкви - православні...
Ну і ще - "веселе кладовище" - дійсно такого веселого кладовища немає ніде в світі...
Антивишенька на тортику: Купівля нерухомості не є підставою для набуття статусу ВНЖ у Румунії. Спочатку отримати дозвіл на проживання в Румунії можна терміном на 1 рік з можливістю подальшого продовження.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8312
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3261 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 15:39

З 15 серпня вони перестрахувались, у Одесі до вересня купаються. Десь до середини вересня можна і в Констанці. Але знов ж таки, каламутне малосолоне Чорне море, степной ландшафт та клімат
fox767676
 
Повідомлень: 741
З нами з: 13.06.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 16:21

Всі мої одеські приятелі говорять, що море бачуть з балкона, але ніколи в ньому не купаються: цього не можна робити... Небезпечно для життя за санітарними нормами...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8312
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3261 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:26

Громадянство за інвестиції: Туреччина.

Зранку прийняв участь в бесіді з нотаріусами та перекладачами, які працюють з ними.
Спитав, про їх бачення нерухомості.
1. «А Ви ціни знаєте?» - це було питання до мене. - Знаю. - Так отож… ціни так виросли, що покупці шаленіють. Але купують.
2. Міграційна служба Туреччини помітно затягує процес надання громадянства при інвестиціях згідно з законом - на суму в 400 000$. Люди, які повністю подали всі пакети документів а січні-лютому 2023 року ще не отримали узгодження, хоча раніше цей термін був орієнтовно 90 днів.
3. Нотаріуси стали більш обережно працювати із словʼянськими людьми: наводнили Туреччину підробленими документами.

Наступний звіт Інституту статистики Туреччини буде оприлюднено 16 вересня.
В цілому на ринку нерухомості з одного боку застій, з іншого боку - підвищення цін на новобудови, викликані здорожчанням будівельних матеріалів та робіт.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8312
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3261 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:40

Найгірші країни для експатів 2023 рік.

Туреччина на "почесному" третьому місці.

https://dip.org.ua/ispaniya/nazvani-naykraschi-ta-nayhirshi-krainy-svitu-dlya-pereizdu-u-2023-rotsi/

Ніхто і не сподівався, в принципі на кращу оцінку, якщо по рівню щастя місцевих жителів, вона на одному із останніх...
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:10

Ваша наполеглива - з 2019 року - турбота про те, щоби учасникам форуму було краще, заслуговує на повагу та подяку. Я поставив "+".
За вашим посиланням дійсно важливо:
Топ-10 найгірших країн світу для експатів
Кувейт
Норвегія
Туреччина
Південна Корея
Німеччина
Південна Африка
Італія
Мальта
Нова Зеландія
Японія
Гидомирні країни для переїзду. Нова Зеландія так взагалі бздуру утворила: оголосила місяць тому Програму прийому українців без попередніх умов. Раніше спробувати отримати візу в Нову Зеландію - то ще той квест. Заманюють в безодню жебрацтва.

Я вірно розумію, що всім бажаючим допоможете переїхати до себе в Ізраїль?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8312
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3261 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 768769770771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2415, 2416, 2417
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24169 16238573
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 вер, 2023 13:47
roberto dark
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 981, 982, 983
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9826 6132219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2023 20:26
nighthawk5
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374357
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4366)
12.09.2023 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.