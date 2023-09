Додано: Сер 13 вер, 2023 08:13

за спеціальною візою

наразі було видано 1510 спеціальних віз, тоді як близько 340 з них вже є власниками посвідки на проживання у країні.

Нова Зеландія надасть посвідку на проживання українцям, які прибули до країни, запровадженою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву уряду країни.Перелік осіб висвітлено офіційно так:To apply for the 2022 Special Ukraine Visa, a person must meet all these eligibility criteria:1) have family members in New Zealand who are eligible to nominate them;2) have a New Zealand person or entity that can sponsor them;3) have been living in Ukraine as at January 2022;4) be of good health and character.If you are in Ukraine, once you have been nominated by your New Zealand family member, you can apply for the visa. If you cannot apply yourself your New Zealand family member can apply on your behalf.За даними уряду Нової Зеландії,Уряд припинить прийом заяв після 15 березня наступного року.Дивуватися немає чому: Нова Зеландія - одна з найбільш закритих для іноземців країн світу. Отримати візу для відвідування - дуже важко.Для довідки:1. Менше 10 тисяч українських біженців зареєструвалися у Словенії, Люксембурзі, Північній Македонії, Азербайджані, Албанії, Ісландії та Мальті.Майже не торкнулася міграційна криза через війну в Україні Вірменії, Ліхтенштейну, Боснії та Герцеговини.Так що 1500 українців в Новій Зеландії = ще й непогано...2. На жаль я втратив зв"язок з нашим подружжям в Новій Зеландії, з якими познайомився в аеропорту Львова до війни. Вони пробивалися в Австралію - не пробилися (!) - і пробилися в Нову Зеландію - жінка влаштувалася студенткою (магістратура) в один з університетів. Ну а чоловік - за компанію з дружиною...Докладно про переїзд в Нову Зеландію є тут: