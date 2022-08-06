По легенді Beatles відвідували Мамайю, що під Констанцею. Але на міжнародний курорт вона ніяк не тягне
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 вер, 2023 14:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 10 вер, 2023 14:59
Саме так: я вище додав: Є серйозна "пастка": пляжний сезон 15 iulie – 15 august: Sezonul normal de plajă
În mod normal, clima sezonului cald la Constanța se prezintă după cum urmează: În mai-iunie, zilele perfecte de plajă alternează cu cele ploioase, iar peste 50% din cantitatea de precipitații anuală la Constanța este înregistrată în aceste două luni.
Зазвичай клімат теплої пори року в Констанці виглядає наступним чином: у травні-червні ідеальні пляжні дні чергуються з дощовими, і більше 50% річної кількості опадів у Констанці реєструється в ці два місяці.
Джерело:
Це - вирок...
Моє резюме: класна країна для подорожей, реально багато цікавого можна побачити: і середньовічні замки, і карколомні соляні печери (печера у Wieliczka може заздрити), і каньони з озерами...
Церкви - православні...
Ну і ще - "веселе кладовище" - дійсно такого веселого кладовища немає ніде в світі...
Антивишенька на тортику: Купівля нерухомості не є підставою для набуття статусу ВНЖ у Румунії. Спочатку отримати дозвіл на проживання в Румунії можна терміном на 1 рік з можливістю подальшого продовження.
Додано: Нед 10 вер, 2023 15:39
З 15 серпня вони перестрахувались, у Одесі до вересня купаються. Десь до середини вересня можна і в Констанці. Але знов ж таки, каламутне малосолоне Чорне море, степной ландшафт та клімат
Додано: Нед 10 вер, 2023 16:21
Всі мої одеські приятелі говорять, що море бачуть з балкона, але ніколи в ньому не купаються: цього не можна робити... Небезпечно для життя за санітарними нормами...
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:26
Громадянство за інвестиції: Туреччина.
Зранку прийняв участь в бесіді з нотаріусами та перекладачами, які працюють з ними.
Спитав, про їх бачення нерухомості.
1. «А Ви ціни знаєте?» - це було питання до мене. - Знаю. - Так отож… ціни так виросли, що покупці шаленіють. Але купують.
2. Міграційна служба Туреччини помітно затягує процес надання громадянства при інвестиціях згідно з законом - на суму в 400 000$. Люди, які повністю подали всі пакети документів а січні-лютому 2023 року ще не отримали узгодження, хоча раніше цей термін був орієнтовно 90 днів.
3. Нотаріуси стали більш обережно працювати із словʼянськими людьми: наводнили Туреччину підробленими документами.
Наступний звіт Інституту статистики Туреччини буде оприлюднено 16 вересня.
В цілому на ринку нерухомості з одного боку застій, з іншого боку - підвищення цін на новобудови, викликані здорожчанням будівельних матеріалів та робіт.
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:40
Найгірші країни для експатів 2023 рік.
Туреччина на "почесному" третьому місці.
https://dip.org.ua/ispaniya/nazvani-naykraschi-ta-nayhirshi-krainy-svitu-dlya-pereizdu-u-2023-rotsi/
Ніхто і не сподівався, в принципі на кращу оцінку, якщо по рівню щастя місцевих жителів, вона на одному із останніх...
Додано: Вів 12 вер, 2023 13:10
Ваша наполеглива - з 2019 року - турбота про те, щоби учасникам форуму було краще, заслуговує на повагу та подяку. Я поставив "+".
За вашим посиланням дійсно важливо:
Топ-10 найгірших країн світу для експатів
Кувейт
Норвегія
Туреччина
Південна Корея
Німеччина
Південна Африка
Італія
Мальта
Нова Зеландія
Японія
Гидомирні країни для переїзду. Нова Зеландія так взагалі бздуру утворила: оголосила місяць тому Програму прийому українців без попередніх умов. Раніше спробувати отримати візу в Нову Зеландію - то ще той квест. Заманюють в безодню жебрацтва.
Я вірно розумію, що всім бажаючим допоможете переїхати до себе в Ізраїль?
Додано: Вів 12 вер, 2023 13:21
А ви читали детально кого саме стосується ця програма Нової Зеландії стосується? Вона тільки для українців близьких родичів громадян Нової Зеландії. Це мізерна категорія, таких може не більше сотні якщо не менше..
Додано: Сер 13 вер, 2023 08:13
Нова Зеландія надасть посвідку на проживання українцям, які прибули до країни за спеціальною візою, запровадженою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву уряду країни.
Перелік осіб висвітлено офіційно так:
To apply for the 2022 Special Ukraine Visa, a person must meet all these eligibility criteria:
1) have family members in New Zealand who are eligible to nominate them;
2) have a New Zealand person or entity that can sponsor them;
3) have been living in Ukraine as at January 2022;
4) be of good health and character.
If you are in Ukraine, once you have been nominated by your New Zealand family member, you can apply for the visa. If you cannot apply yourself your New Zealand family member can apply on your behalf.
За даними уряду Нової Зеландії, наразі було видано 1510 спеціальних віз, тоді як близько 340 з них вже є власниками посвідки на проживання у країні. Уряд припинить прийом заяв після 15 березня наступного року.
P.S. Дивуватися немає чому: Нова Зеландія - одна з найбільш закритих для іноземців країн світу. Отримати візу для відвідування - дуже важко.
Для довідки:
1. Менше 10 тисяч українських біженців зареєструвалися у Словенії, Люксембурзі, Північній Македонії, Азербайджані, Албанії, Ісландії та Мальті.
Майже не торкнулася міграційна криза через війну в Україні Вірменії, Ліхтенштейну, Боснії та Герцеговини.
Так що 1500 українців в Новій Зеландії = ще й непогано...
2. На жаль я втратив зв"язок з нашим подружжям в Новій Зеландії, з якими познайомився в аеропорту Львова до війни. Вони пробивалися в Австралію - не пробилися (!) - і пробилися в Нову Зеландію - жінка влаштувалася студенткою (магістратура) в один з університетів. Ну а чоловік - за компанію з дружиною...
Докладно про переїзд в Нову Зеландію є тут:
Додано: Чет 14 вер, 2023 22:27
Багатіям за кордоном теж час плакати...
Згідно зі звітом міжнародної консалтингової компанії з нерухомості Knight Frank, високі процентні ставки за кредитами вплинули навіть на верхній сегмент ринку нерухомості, а продажі елітного житла впали на 13 відсотків у другому кварталі 2023 порівняно з тим же періодом минулого року.
Такі цифри - 13 відсотків - є справедливими для будинків ціною понад 10 мільйонів доларів.
Порівняно із загальним обсягом продажів у 40,7 мільярда доларів у 2021 році, загальний обсяг продажів за 12 місяців до червня впав до трохи менше 30 мільярдів доларів.
Однак ця цифра все ще значно перевищує 18,6 мільярда доларів продажів у період до пандемії.
Продажі нерухомості, які зросли в період Covid-19, оскільки надбагаті шукали більшу нерухомість і вторинні будинки зі зручностями, схожими на курорти, знизилися разом із високими процентними ставками, що вплинуло навіть на верхній сегмент ринку нерухомості.
Куди ж спрямовані гроші багатіїв? Агентство дає відповідь.
1. Оскільки іноземне багатство продовжує просуватися до Об’єднаних Арабських Еміратів, Дубай посів перше місце за обсягом продажів елітних будинків у другому кварталі.
2. Якщо загальна вартість продажу житла понад 10 мільйонів доларів у Дубаї становила 779 мільйонів доларів у другому кварталі 2022 року, то у другому кварталі 2023 року ця цифра зросла до 1,6 мільярда доларів.
3. Нью-Йорк посів друге місце в другому кварталі з продажами в 1,1 мільярда доларів, за ним йде Лондон із загальним обсягом продажів в 1 мільярд доларів.
Для довідки:
1) Підвищення процентних ставок і вартості будівництва в Німеччині поглибили кризу в житловому секторі. У серпні 20,7% компаній повідомили, що їхні проекти були скасовані. 44,2% компаній зазначили, що відчувають брак замовлень.
2) У п"ятницю 15 вересня Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані про купівлю нерухомості в Туреччині за підсумками серпня.
Прогнозую падіння продажів нерухомості: і ось чому: знову, як і в далеких 2017-2018 роках, коли квартири на курорті роздавали практично безкоштовно, тобто даром (за ціною в 34 000-54 000 доларів США), на балконах будинків почали масово з"являтися оголошення "ПРОДАМ".
Нагадаю: інвестори з України до цих пір міцно тримали місця 3 або 4 в ТОР-20 закордонних інвесторів в нерухомість Туреччини.
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