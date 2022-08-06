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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 вер, 2023 23:39
Канал про те, як живуть на пенсії на пенсію в Мексиці, напр. в проінвестовану для себе, і під оренду:
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flyman
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