Канал про те, як живуть на пенсії на пенсію в Мексиці, напр. в проінвестовану для себе, і під оренду:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 вер, 2023 23:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Канал про те, як живуть на пенсії на пенсію в Мексиці, напр. в проінвестовану для себе, і під оренду:
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:20
Ситуація на ринку нерухомості Туреччини за підсумками серпня 2023 року
Нагадаю: я більше всього слідкую за інвестиціями в нерухомість Туреччини просто з тієї причини, що сам інвестував своїх гроші в нерухомість Анталії та фактично проживаю тут з серпня 2017 року.
Ретроспективно:
Статистика за липень 2022 року:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Червень 2023 року:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Серпень 2023 року:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Статистика за підсумками спекотного літа 2023 року.
1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.
Продажі квартир/будинків у Туреччині в серпні знизилися на 1,1% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 122 091. Стамбул мав найвищу частку продажів житла з 17 408 продажів квартир/будинків і часткою в 14,3%. Згідно з показниками продажів, за Стамбулом йдуть Анкара з 11 007 продажів будинків і часткою в 9,0% ринку та велике місто Ізмір з 6 504 продажами будинків і 5,3% часткою.
2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.
Продажі нерухомості іноземцям в серпні 2023 року збільшилися у порівнянні з липнем 2023 року, але зменшилися на 42,0% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 3 058 квартир. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в серпні склала 2,5%. Стамбул посів перше місце з продажу житла іноземцям з 1066 продажами квартир/будинків. За Стамбулом йдуть Анталія з 919 продажами квартир/будинків і місто Мерсін з 248 продажами будинків.
3. Розподіл інвесторів за громадянством.
В ТОР-20 інвесторів повернулися громадяни холодної Швеції.
Українців з міста 4 на місце 5 посунули громадяни Казахстану. При цьому українці НЕ зменшили кількість квартир, які купують щомісячно, але громадяни Казахстану перевищили...
За моїми спостереженнями дійсно в нерухомість Анталії - незважаючи на чудові види на гори в Алма-Аті - вкладають гроші заможні громадяни Казахстану - в основному чиновники, які "кують гроші".
Моє бачення: на ринку нерухомості Анталії певний застій: кількість оголошень про продаж збільшується, а ціни мають різновекторну спрямованість: нове зростає в ціні, а вторинний ринок має певне падіння.
Тенденція на ринку вторинної нерухомості має - можливо - основне пояснення таке: Уряд оголосив про початок суттєвого контролю за сплатою орендодавцями податків, є інформація про перевірки податковою інспекцією об"єктів нерухомості та формування бази даних орендодавців за іх оголошеннями на різних сайтах. Були вже повідомлення, що в базу даних попало 50 000 орендодавців Стамбула та 35 000 орендодавців Анталії та Аланії.
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