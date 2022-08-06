Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:20

з тієї причини, що сам інвестував своїх гроші в нерухомість Анталії

1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.

2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.

суттєвого контролю за сплатою орендодавцями податків

формування бази даних орендодавців

Нагадаю: я більше всього слідкую за інвестиціями в нерухомість Туреччини простота фактично проживаю тут з серпня 2017 року.Ретроспективно:Статистика за липень 2022 року:Червень 2023 року:Серпень 2023 року:Статистика за підсумками спекотного літа 2023 року.Продажі квартир/будинків у Туреччині в серпні знизилися на 1,1% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 122 091. Стамбул мав найвищу частку продажів житла з 17 408 продажів квартир/будинків і часткою в 14,3%. Згідно з показниками продажів, за Стамбулом йдуть Анкара з 11 007 продажів будинків і часткою в 9,0% ринку та велике місто Ізмір з 6 504 продажами будинків і 5,3% часткою.Продажі нерухомості іноземцям в серпні 2023 року збільшилися у порівнянні з липнем 2023 року, але зменшилися на 42,0% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 3 058 квартир. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в серпні склала 2,5%. Стамбул посів перше місце з продажу житла іноземцям з 1066 продажами квартир/будинків. За Стамбулом йдуть Анталія з 919 продажами квартир/будинків і місто Мерсін з 248 продажами будинків.В ТОР-20 інвесторів повернулися громадяни холодної Швеції.Українців з міста 4 на місце 5 посунули громадяни Казахстану. При цьому українці НЕ зменшили кількість квартир, які купують щомісячно, але громадяни Казахстану перевищили...За моїми спостереженнями дійсно в нерухомість Анталії - незважаючи на чудові види на гори в Алма-Аті - вкладають гроші заможні громадяни Казахстану - в основному чиновники, які "кують гроші".Моє бачення: на ринку нерухомості Анталії певний застій: кількість оголошень про продаж збільшується, а ціни мають різновекторну спрямованість: нове зростає в ціні, а вторинний ринок має певне падіння.Тенденція на ринку вторинної нерухомості має - можливо - основне пояснення таке: Уряд оголосив про початок, є інформація про перевірки податковою інспекцією об"єктів нерухомості таза іх оголошеннями на різних сайтах. Були вже повідомлення, що в базу даних попало 50 000 орендодавців Стамбула та 35 000 орендодавців Анталії та Аланії.