Додано: Нед 17 вер, 2023 15:23

Что нам стоит дом построить - нарисуем, будем жить!



(Примітка 1: Колись "крилата фраза". Зараз пан Гордон її вщерть розбив: якщо купити хрущика біля станції метро Києва за - він так сказав - 55 000 доларів, рієлтору на марципани віддати - це він так сказав - ще 5000, та вкинути в ремонт ще в сучасних цінах - це він так сказав - ще 25000. А потім здати в оренду за реальні 16 000 гривень, то термін окупності вкладень буде майже перевищувати тривалість життя інвестора. Закликав пан Гордон всіх повернутися в 2007/2008 роки, коли гроші - за його словами - лежали вільно під кожним кущем).



Примітка 2: Для тих, хто не знайшов гроші під кущем, особисто я за власним досвідом рекомендував з квітня 2018 року на цьому Фінансовому форумі інвестувати там, де готові під ключ нові квартири були за ціною близько 50 000 доларів США (сам я інвестував 49 000, саме за цю карколомну суму в 49 000 доларів мене били дуже дуже сильно)).



Так ось, вчора в приватній бесіді із Забудовниками в Анталії дізнався цікаві цифри.

Можливо, учасники форуму - я точно знаю - розбираються в комерції/будівництві/інвестиціях - підкажуть, чого слід очікувати на ринку нерухомості.



Головна теза: Забудовник, який в ці дні зазвичай будує будинок на 1-2 під"їзда, де квартир буде від 20 до 40 - і це в "спальному мікрорайоні" - порахував ретельно собівартість однієї умовної квартири з умовною будівельної площею в 100 кв.м (це не житлова, а будівельна - враховуючи площу і сходів, і поверхового майданчика, який припадає на квартиру).



Нагадаю: в Туреччині всі квартири продаються ГОТОВІ "Під ключ" - ніяких ремонтів Покупець не робить - треба докупити канапу, ліжко, стільці, льодувку та ТВ.



Так ось, у Забудовника вийшла ціна 2 500 000 лір або станом на сьогодні близько 94 000 доларів США.



Цікаво, яка Ваша думка, за яку ціну він тепер повинен продавати такий об"єкт із ознаками квартири "2+1"?

Звісно, ціну диктує ринок.

Але він дуже нестабільний. Тому можливо, але не факт - будуть закладати великий процент ризику.

І не тільки ризику - але й треба ж думати про початок нових об"єктів.

Тому з 2,5 може бути і 5.0, і 10.0.. лимонів...

Правда:

- з одного боку я не знаю, як вони уникають великого податку. Мабуть за рахунок кеша...

- з іншого боку - це я почув від Забудовника - будівництво ще на "даром" купленій - по "старим" цінам землі...



Яка думка досвідчених в тому людей: яку ціну виставить/повинен виставити Забудовник?