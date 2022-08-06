Додано: Пон 18 вер, 2023 11:59

Тяжким э життя орендодавця…



Або про віддалене адміністрування нерухомістю за кордоном.



Це тільки здається, що отримувати мішки грошей від орендаря легко та приємно.

В мережі повно роликів про те, як «кидають» орендодавця в Іспанії, як там легко безхатні можуть зайняти квартиру іноземця і як щ неї незапрошеного гостя не виженеш…



Незапрошений гість може додати клопоту в будь-якій - мабуть - країні.

Історія, яка отримала черговий поштовх сьогодні, почалася ще в далеких 2020-2021 роках.

Товаришу надоїло брати в оренду за карколомною ціною на 1 місяць для відпочинку в Анталії з родиною та вирішив, що вигідніше взяти квартиру в оренду, на рік.

З точки зору математики там було так:

- орендна плата за квартиру 2+1 складала 1500$+комунальні, на яких його орендодавець банально надурив: від одного електролічильника живилися 2 квартири і получилося, що кожен з орендарів, коли платив за світло та кондиціонери «за лічильником» платив і «за того парня».

- квартиру в оренду в ті роки можна було взяти десь за 250-300$ на місяць, разом за рік виходило припустимо 3600$, це більше, ніж 1500 за місяць, але мало сенс, якщо приїздити з Києва ( а реально жив в Бучі) тричі на рік, що цілком є можливим.

- я допоміг тим, що дав перевіреного жителя Анталії щоби підібрав варіанти (підібрав 10) та разом помацати квартири. Помацали: були за ціною і низькою, і високою, але чомусь - це дуже важливо - чомусь (я ж не буду говорити «з моєї легкої руки») вибрали квартиру 2+1 в гарному місці квартира мебльована і взагалі пристойна - за ціною в 3700 лір або тоді десь 450$.

- пройшов рік 2021/2022 і в квітні 2022 року наш герой перехрестився, що взяв квартиру в оренду після того, як прибули з Бучі живими його батьки.

В Анталії жила родина нашого героя з двома дітьми - а орендодавець жив - ось не повірите - але реально - в Парижі.

- ціни на оренду почали збільшуватися в 2022 році і в квітні 2022 узгодили нову ціну в 5500 лір, що було МЕНШЕ, ніж 3700 лір в перерахунку на валюту, яка є цікавою і нашому герою, і мешканцю Парижа.

- парижанин отримував цілий рік 5500 лір і харчувався мідіями у пиві, які йому подавали в ресторації на Плац Пігаль (рекомендую).

- в 2023 році орендодавець, запиваючи Божолє вустриці, отримав від голови ОСББ будинка в Анталії дивне повідомлення з рекомендацією підвищити орендну плату українцю до адекватної ринкової ціни в 21 000 лір або станом на квітень 2023 року приблизно в 1000€, що цілком би вистачало на ранішній бокал «Вдова Кліко».

- ця ідея орендодавцю сподобалася і він дав згоду на отримання замість 5500 лір вже 21000 лір.

- проведені консультації та перемовини за участю українських «чорних рієлторів» та автора рядків виготовили стратегію з трьох варіантів: а) погодитися на 21000 лір, як чесній людині, яка обіцяло оженитися, то виконує обіцянку. б) платити щось «середнє», як приблизно роблять чоловіки, які і шлюб не розривають, але і жінці гроші не дають; в) прикинутися «відмерзлим» просто тому, що не всі, які обіцяли на всю Україну оженитися на 15-ти річній дівчині з Філіппін, реально оженилися і навряд чи оженяться в найближче 1/2 сторіччя.

- пацієнт вибрав пункт в). На свій острах і згадуючи знамените паризьке «Хто не ризикує, той не пʼє шампанське!».



Пройшло з квітня 2023 року півроку майже - весь цей час парижанин, смакуючи відварені в пиві мідії, думав, що йому з тим робити: летіти з Парижа в Анталію, скупитися/плюватися (заборонено законом), брати відпустку на ту білу (жертвою було відпочинок на Канарах) чи надіслати в цей понеділок лист- поразку, прикрашену білим прапором.

В перекладі щ французької:

МОН шер! Я знаю, що міг би підвищити орендну плату щ квітня на 25%, але ви на це не погодилися, що досить сумно.

Я знаю, що на сьогодні ринкова ціна оренди квартир в цьому районі впала з 21000 лір до 14000...15000 лір.

Пропоную вам, ма шер, погодитися на нову ціну в 12000 лір (приблизно 400€) і тоді будемо вважати договір оренди продовженим і далі.



Цей лист, який написав турок французькою ми переклали на українську.

Я відразу запропонував нашому герою відкоркувати шампанське, бо він переміг орендодавця.

Єдине, що у нас викликало сумнів - точність перекладу слів про те, з якого моменту вступає в силу цифра 12000 лір.

Відповідь з Парижа надійшла майже миттєво: з квітня 2024 року. До квітня 2024 року орендодавець буде отримувати 5500 лір або менше, ніж 200€.

А щоби знав, як вештатися по Парижам!



Тамам! Фанфари! Офіціант, шампанське - в студію!