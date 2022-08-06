Додано: Пон 20 лис, 2023 16:46

Хіба ревуть воли, як ясла повні?

(або чи дійсно пʼє шампанське той, хто ризикує?)



Зустрічаючись кожен день з десятком наших людей за кордоном, слухаєш цікаві варіанти того, як люди намагаються заробити.

Сьогодні - чергова зустріч з цікавою історією на тему нерухомості. Деякі деталі приховаю: справа приватна.



1. Іде активно продаж 2-к квартири в Україні в місті досить знаменитому. Цікаво, що десь 4 року тому діти колеги по роботі там купили одну квартиру дорогу нову на 100 кв. м (і ремонт зробили новий дорогий), і дві 1-к квартири під майбутню оренду.

Ось продають саме в тому мікрорайоні, де новобудови. Вже домовилися: 60 000$.



2. Нарешті зрозуміли, що гроші орендодавцю віддаєш назавжди і вони вже не повертаються. Тим більше, що є в Туреччині робота.



3. Вирішили купити квартиру 2+1 в Аланіі (приблизно 120 км від Анталії, їхати на авто близько 3-х годин: дуже напружений трафік між двома містами). На днях жалілися туристи з Німеччини: долетіли до Анталії за 2 години, а в готель після прильоту попали через 4. Я теж не люблю Аланію.



4. Далі пішла серія цікавинок, які мене почали бентежити…

- цікавинка 1: рієлтор озвучив ціну в 110 000$. Теоретично ціна правильна: я подивився фото: непогана квартира має два санвузлами та меблі, і побутовою технікою. Все дуже файно виглядає. Ого. Тут потрібно запитати про мотиви продажу. Підозрілою є роздача смаколиків.

- цікавинка 2: продавець росіянин. Ого. Тут ось що може бути: росіяни накупили в Аланіі квартир під оренду - а з 1 січня новий Закон про короткострокову оренду - краще і не здавати - і я вже чув, що росіяни починають @скидати@ квартири, куплені як бізнес. Ого…



- цікавинка 3: я запитав про апетити рієлтора. Нормальний рієлтор в Туреччині працює так: 2% має з Покупця та 2% має з Продавця. Ненормальний приховує реальну ціну продавця та може накрутити зверху і 20 000$: ніяк не перевіриш же…

Тут так: 110 000$ включають і ціну Продавця, і рієлторські комісійні. Ого. Ви вірите в чесність та порядність рієлтора? Я - ні! За все життя знав тільки одного і той - азербайджанець, молодий, жонатий, мала дитина, заробляє на родину чесною сумлінною працею (і таке буває, правда, рідкісна штука) і ще не розсобачився… але це тільки один такий… на Земній кулі всій.

Ого. Тут прихована і реальна ціна Продавця і комісійні. Мені це почалося не подобатися.



- цікавинка 4. Як люди заводили гроші в Туреччину: неофіційно, через кріпту. Втратили 2% грошей. Це 2 200$. Я сказав, що грабіжницькі 0,5% за SWIFT перекази з банків Туреччини (є і 0,15%) виглядають прямо благодійністю. Ого. Мінус 2 200$ з бюджету родини…



- цікавинка 5: в розмові пролунала фраза про те, що «в разі чого - продамо!» Стій! Струнко!

Точно продасте? Ринок зараз - в бік паління. Навіть не горизонтальна лінія: падіння. Поступове але реальне. Я навіть сказав, що на Фінансовому форумі України написав, що зараз не раджу купувати як інвестицію. Хіба що для себе. А якщо на перепродаж - то ще зарано. Точніше запізно: смаколики у вигляді нових готових під ключ квартир за ціною в 34000-54000 доларів роздавали в 2016-2020 роках… - Ми знаємо про це, чули… (це так вони сказали).

Отож: чули…

Я їм так і сказав: «Я стояв на колінах перед всією українською фінансовою спільнотою України та радив інвестувати в ті роки… не слухали. Думали, що слухати безхатніх жебраків та невдах по життю - то саме надійне…

Перепродаж в Туреччині у порівнянні із Україною має особливість: якщо продавати квартиру, якою володів менше 5-и років, попадеш на "Податок на прибуток". Прибуток виникає як різниця від ціни купівлі та продажу з врахуванням інфляції. І може складати до 40% від цієї різниці (не від ціни квартири, а від різниці цін), тобто можна попасти на податок в 20 000…30 000$. Ого. Ото ж вам і ого…



- цікавинка 6. В розмові пролунало, що будинок не має документа, який в Туреччині називають «іскян», а в Україні «Акт прийому будинка в експлуатацію». Ого. Тобто будинок є, але він офіційно не введений в експлуатацію. Тут можуть бути проблеми з пропискою/реєстрацією та інші проблеми: наприклад, спільний на весь будинок лічильник води… і будеш платити @за того парня@.



Хм. Хотів сказати нашим: не купуйте, почекайте... так вже задаток віддали.



Порадив зробити «сумну пику», сказати, що тільки зараз "допетрали", що немає «іскяну» та просити додаткову знижку в 5000$.

Гадаю хитрий Продавець погодиться…



Ех, важкою вона є - доля інвестора. Особливо, коли є дилетантом… і ще якщо порадитися немає з ким або немає коли…

«Восток - дело тонкое!»

Не спитав я - прогавив - що за рієлтор, не інакше якась дама з ПітербурХу в чорних "лосінах" та короткій чорній спідниці...