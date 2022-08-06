Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:За 90 куе в Варшаве взагалі нічого нема. Денег хватает тільки от на Катовіце наприклад . Всё равно жене ехать, не мне😂
Як на мене, то Катовиці кращі за Варшаву: більш стильне та більш сучасне місто з шикарними трасами, приємним аеропортом, зручними відстанями та сполученнями до колись німецького Вроцлава, королівським Краковом, до рідної України, до чудових - без натовпу - гірськолижних центрів та Чехії. Ну, хазяїн - пан, але я в Катовицях працював років 5, то неймовірно їх люблю. Обʼїздив там всі околиці. Гарні спогади і про Битом, і про Сосновець… трохи південніше - резиденція останнього імператора Німеччини…в Пщина Pszczyna. А як тішать вуха назви знаменитих пиварень Польщі в Tychy та в Żywiec… А Варшава якась «ніяка». Мало хто знає, що в другу світову війну була майже повністю знищена і все - «новобуд». Єдине, що заслуговує на мою повагу - з фундаменту відновили королівський палац у Варшаві. Зараз ніхто і не здогадується, що там нічого від оригіналу не залишилося.
Однозначно сказати що краще - не можна. Чого тоді люди в основному не хочуть жити в Катовіцах, а ідуть в Краків/Варшаву/Англію?
Вже точно не пам'ятаю але приблизно 18-19 рік був у Кракові, по дорозі висів банер з рекламою новобудови ~6 кз/метр.
BIGor написав:Однозначно сказати що краще - не можна. Чого тоді люди в основному не хочуть жити в Катовіцах, а ідуть в Краків/Варшаву/Англію?
Суперове запитання, яке НЕ має однозначної відповіді. І на цій гілці ми наводили багато прикладів: і про Англію в тому числі, і про Катовиці в тому числі. Про Англію я розповідав, що син приятелів пройшов "7 кіл Аду" - ким тільки не працював в Україні - і в аспірантурі був, і асистентом на кафедрі був, і два дипломи про вищу освіту отримав (вчився паралельно на денній та заочній формах навчання - як виявилося таке можна було: на денній - бюджет, на заочній - контракт). Я точно не знаю цей момент, яке якось зв"язався з Англією (але не з Лондоном) - його там взяли на стажування, а потім залишили викладачем в університеті. Зараз впевнено стоїть на ногах: отримуючи близько 80 000 британських фунтів на рік купив в кредит власний будинок. Жінка працює теж - в Лондоні - на електричці 2-3 рази на тиждень - 1,20 години - і вона на роботі. Свого роду вибір країни та прожиття та інвестицій був випадковий - куди взяли, туди і поринув.
Сам я в Польщі працював приблизно 5 років і зимові дні проводив в гірськолижних центрах - і в Закопанє, і в Щирку, і в Вісла - то дуже добре знав ті місця. Південь Польщі.
Для себе все ж визначав як місто для проживання/інвестицій місто Bielsko-Biała Логіка була проста як турецький помаранч: на пів дороги від королівського Кракова та одночасно гірськолижного центра в Wisła (де вперше став на гірські лижі і тому найкращі спогади) та прикордонним Cieszyn (свого роду "вікно в Європу"). Наскільки пам"ятаю, новобудови - квартири "під ключ" в Bielsko-Biała були по 1400 євро за кв. м. Але перемогла Анталія. На березі Середземного моря. Основними чинниками були: - чудовий клімат (сьогодні +22, вода в морі +24); - можливість без проблем інвестувати в готове "під ключ". - ціна в 1000$ за 1 кв.м готового "під ключ".
Ну а так підтримую:
BIGor написав:Однозначно сказати що краще - не можна. Чого тоді люди в основному не хочуть жити в Катовіцах, а ідуть в Краків/Варшаву/Англію?
Гадаю, всі подивилися анонс вище про нерухомість в Хорватії. Мох приятелі піл час подій 2014 року вирішили виїхати з України та інвестували в нерухомість Іспанії. Через рік допетрали, що місто Бенедорм - то не те місто, де можна жити та щось з того мати. Продали квартиру та купили в Аліканте.
З тим Аліканте якось так получилося, що самі там не стали жити - а здавали в оренду. Виручка була суттєвою - за відрахуванням платежів фірмі-посреднику та податків чистими за рік сполучалося щось приблизно 1500 євро. Так ось ці 1500 євро вони щорічно почали витрачати саме на відпочинок в Хорватії - однаково з інвестиції в 75 000 євро зиску нема ніякого. Тому рекомендую переглянути. Мої приятелі сказали, що як курорт країна надчудова, але все дуже дуже дорого. Я в Хорватії не був - іншого говорити не можу.
Незважаючи на певні економічні проблеми в Туреччині, інвестори розуміють, що "Тихою є українська ніч - але гроші треба переховати!" Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про продаж нерухомості в Туреччині за жовтень 2023 року.
1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.
Моя примітка: на ринку нерухомості як на мене - турбулентність - є таке, що ціни впали десь на 30% (вторинний ринок), але є де стабілізувалися та тримаються. Остананє стосується будинків Преміум-класу. Там купую/ть і ціни в 300 000 - 700 000 доларів на зупиняють. Є багаті люди в світі - є! Крім того, при купівлі нерухомості на суму в 400 000 доларів вся родина отримує громадянство.
У жовтні 2023 по всій Туреччині було продано 93 761 будинок/квартира.
Продажі житла по всій Туреччині в жовтні знизилися на 8,7% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 93 761 об"єкта. Стамбул мав найвищу частку продажів житла з 14 941 продажами будинків/квартир і часткою ринку в 15,9%. Згідно з цифрами продажів, за Стамбулом йдуть Анкара з 7 394 продажами будинків/квартир і 7,9% часткою та велике місто на заході - Ізмір з 5 192 продажами будинків і 5,5% часткою.
2. Продажі квартир іноземцям. У жовтні іноземцям було продано 2 535 будинків/квартир. Продажі будинків/квартир іноземцям у жовтні знизилися на 52,9% порівняно з тим же місяцем попереднього року, досягнувши 2 535. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в жовтні становила 2,7%. (Моя примітка: в "найкращі часи" ця частка складала навіть 4,5%). Анталія посіла перше місце з продажу житла іноземцям з 931 продажем будинку/квартрири. За Анталією йдуть Стамбул з 758 продажами будинків і велике місто на сході - на узбережжі Мерсін з 294 продажами будинків. Мессі традиційно займай останні роки місце 3 серед іноземців. Позитив: нові красиві багатоповерхові будинки, чудова набережна, завершується будівництво нового Міжнародного аеропорту, відносно низькі ціни на нерухомість.
3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Примітка: особисто я очікував зростання купівлі житла громадянами Ізраїлю. Не вийшло: Уряд Туреччини прийняв суттєві обмежувальні заходи. Ось що маємо: українці впевнено тримають місце 4 в списку ТОР-20! І це вже не перший рік! Серед дивного: - здивували громадяни Узбекистану - вперше попали в ТОР-20; - очікував значне зростанні купівлі китайцями, яким Уряд дозволив виїжджати в багато країн світу (була заборона); - повернулися громадяни Канади - які то з"являються, то повертаються. Їх можна зрозуміти: в Канаді вже справжня зима. - здається вперше на місце "3" вийшли громадяни Німеччини: зазвичай міцно тримали місце 4. - не дивують громадяни Казахстану - помітно, що грошей мають цілі мішки, На чому вони там їх мають, я не зрозумів ще, але помітно, що люди багаті. В мене враження, що казахські чиновники ховають в Туреччині гроші. Останній приклад: казах інвестував в 2021 році 200 000 доларів в квартиру 2+1, її ціна за цей час зросла приблизно в 2 рази, сам був в Анталії двійко раз по тижню. Здав ту квартиру орендарю - ціну точно не знаю, але орієнтовно 20 000...30 000 лір, або близько 750 доларів на місяць. Говорив мені, що купив квартиру для сина - парубку зараз 16 років. Ніби-то хоче навчатися в Akdeniz University (75 000 студентів, багато спеціальностей).
Висновок для інвесторів з України станом на листопад 2023 року:
а) якщо купити квартиру як дачу - щоби жити самому/родині за режимом 90 днів в кожні 180 днів - то зараз можливо цікава ситуація на вторинному ринку - є цінові пропозиції, яких раніше - попередню двійку років - і не чули - десь по 1 900 000 лір або приблизно в 70 000 доларів США. Чув від одного рієлтора реальний приклад: за квартиру 2+1 просили 4 000 000 лір, а віддали за 3 200 000 лір - тобто Продавець опустив ціну відразу на 28 000 доларів (!). Правда, за діючими на сьогодні законами ВНП ви не отримаєте - а, можливо, і не треба.
б) новобудови ціни НЕ знижують тому що високою є собівартість будівництва - чув від Забудовників цифри, що собівартість квартири 2+1 площею орієнтовно в 80-90 кв. м складає 4 000 000 лір або близько 140 000 доларів. Це собівартість.
в) в інших випадках купувати ЗАРАЗ квартиру в Туреччні НЕ варто. Але тим, хто купив до 16.10.2023 реально круто повезло: нема проблем з отриманням ВНП в Туреччині і - не зважаючи на те, що ціни на все вже вийшли майже на рівень європейських - в Туреччині реально добре почувають себе іноземці: сьогодні як завжди сухо та сонячно, вдень до +24, вода в Середземному морі має температуру на цілий 1 градус вище середньої за всі попередні роки: +24,1 градус. Люди активно плавають в морі. На морі - штиль. На пляжах працюють як завжди безкоштовні туалети, душ, переодягальні, чергують на вишках рятувальники. Парковка вздовж всього 9-км пляжу безкоштовна. Деякі кафе на пляжі - а їх вздовж пляжу близько 35 - починають евакуацію своїх лежаків парасольок та барів з території пляжів: людей вже небагато, а в період з 15 по 30 січня завжди буває один суттєвий шторм, який не залишить їм на згадку про кафе майже нічого.
akurt написав:Так ось ці 1500 євро вони щорічно почали витрачати саме на відпочинок в Хорватії - однаково з інвестиції в 75 000 євро зиску нема ніякого. Тому рекомендую переглянути. Мої приятелі сказали, що як курорт країна надчудова, але все дуже дуже дорого. Я в Хорватії не був - іншого говорити не можу.
Дорого купити може кожен купити. Цікаво, що дешевих країн середземноморсько-європейського регіону вже не лишилось.
akurt написав:Так ось ці 1500 євро вони щорічно почали витрачати саме на відпочинок в Хорватії - однаково з інвестиції в 75 000 євро зиску нема ніякого. Тому рекомендую переглянути. Мої приятелі сказали, що як курорт країна надчудова, але все дуже дуже дорого. Я в Хорватії не був - іншого говорити не можу.
Дорого купити може кожен купити. Цікаво, що дешевих країн середземноморсько-європейського регіону вже не лишилось.
Їх давно немає, тих дешевих сереземноморських. Зараз читаю і дивлюсь багато різного про Чорногорію і Хорватію. Складається враження, що Чорногорія по ціні доганяє Хорватію за рахунок москальських грошей, плюс до всього там можна пристроїти кеш. Сама країна якась недорозвинута, доступність товарів і послуг ніяка. В Хорватії, судячи по дописах німців, які є основними покупцями хорвацької нерухомості, зараз застій. Високі ставки по кредитах роблять свою справу. І лиша Польща, і Краків зокрема, зі своєю іпотекою 2% «впереди планеты всей». Готова квартира на 50 квадратів - 200$, стан девелоперський, локація - аналог трої. З ремонтом старий (більше 10 років від здачі) фонд плюс/мінус ті самі гроші.
akurt написав:Так ось ці 1500 євро вони щорічно почали витрачати саме на відпочинок в Хорватії - однаково з інвестиції в 75 000 євро зиску нема ніякого. Тому рекомендую переглянути. Мої приятелі сказали, що як курорт країна надчудова, але все дуже дуже дорого. Я в Хорватії не був - іншого говорити не можу.
Дорого купити може кожен купити. Цікаво, що дешевих країн середземноморсько-європейського регіону вже не лишилось.
Їх давно немає, тих дешевих сереземноморських. Зараз читаю і дивлюсь багато різного про Чорногорію і Хорватію. Складається враження, що Чорногорія по ціні доганяє Хорватію за рахунок москальських грошей, плюс до всього там можна пристроїти кеш. Сама країна якась недорозвинута, доступність товарів і послуг ніяка. В Хорватії, судячи по дописах німців, які є основними покупцями хорвацької нерухомості, зараз застій. Високі ставки по кредитах роблять свою справу. І лиша Польща, і Краків зокрема, зі своєю іпотекою 2% «впереди планеты всей». Готова квартира на 50 квадратів - 200$, стан девелоперський, локація - аналог трої. З ремонтом старий (більше 10 років від здачі) фонд плюс/мінус ті самі гроші.
Поляки самі зараз активно виводять гроші в Іспанію. Продаєш посередню квартиру в Кракові, докидуєш 75Євро і маєш Бунгало в Торрев'єха. Іспанське бунгало на узбережжі Коста Бланка. Ціна: € 275 000 | Спальні: 2 | Ванни: 2 | Площа забудови: 102m² | Загальна площа: 172m²
Хіба ревуть воли, як ясла повні? (або чи дійсно пʼє шампанське той, хто ризикує?)
Зустрічаючись кожен день з десятком наших людей за кордоном, слухаєш цікаві варіанти того, як люди намагаються заробити. Сьогодні - чергова зустріч з цікавою історією на тему нерухомості. Деякі деталі приховаю: справа приватна.
1. Іде активно продаж 2-к квартири в Україні в місті досить знаменитому. Цікаво, що десь 4 року тому діти колеги по роботі там купили одну квартиру дорогу нову на 100 кв. м (і ремонт зробили новий дорогий), і дві 1-к квартири під майбутню оренду. Ось продають саме в тому мікрорайоні, де новобудови. Вже домовилися: 60 000$.
2. Нарешті зрозуміли, що гроші орендодавцю віддаєш назавжди і вони вже не повертаються. Тим більше, що є в Туреччині робота.
3. Вирішили купити квартиру 2+1 в Аланіі (приблизно 120 км від Анталії, їхати на авто близько 3-х годин: дуже напружений трафік між двома містами). На днях жалілися туристи з Німеччини: долетіли до Анталії за 2 години, а в готель після прильоту попали через 4. Я теж не люблю Аланію.
4. Далі пішла серія цікавинок, які мене почали бентежити… - цікавинка 1: рієлтор озвучив ціну в 110 000$. Теоретично ціна правильна: я подивився фото: непогана квартира має два санвузлами та меблі, і побутовою технікою. Все дуже файно виглядає. Ого. Тут потрібно запитати про мотиви продажу. Підозрілою є роздача смаколиків. - цікавинка 2: продавець росіянин. Ого. Тут ось що може бути: росіяни накупили в Аланіі квартир під оренду - а з 1 січня новий Закон про короткострокову оренду - краще і не здавати - і я вже чув, що росіяни починають @скидати@ квартири, куплені як бізнес. Ого…
- цікавинка 3: я запитав про апетити рієлтора. Нормальний рієлтор в Туреччині працює так: 2% має з Покупця та 2% має з Продавця. Ненормальний приховує реальну ціну продавця та може накрутити зверху і 20 000$: ніяк не перевіриш же… Тут так: 110 000$ включають і ціну Продавця, і рієлторські комісійні. Ого. Ви вірите в чесність та порядність рієлтора? Я - ні! За все життя знав тільки одного і той - азербайджанець, молодий, жонатий, мала дитина, заробляє на родину чесною сумлінною працею (і таке буває, правда, рідкісна штука) і ще не розсобачився… але це тільки один такий… на Земній кулі всій. Ого. Тут прихована і реальна ціна Продавця і комісійні. Мені це почалося не подобатися.
- цікавинка 4. Як люди заводили гроші в Туреччину: неофіційно, через кріпту. Втратили 2% грошей. Це 2 200$. Я сказав, що грабіжницькі 0,5% за SWIFT перекази з банків Туреччини (є і 0,15%) виглядають прямо благодійністю. Ого. Мінус 2 200$ з бюджету родини…
- цікавинка 5: в розмові пролунала фраза про те, що «в разі чого - продамо!» Стій! Струнко! Точно продасте? Ринок зараз - в бік паління. Навіть не горизонтальна лінія: падіння. Поступове але реальне. Я навіть сказав, що на Фінансовому форумі України написав, що зараз не раджу купувати як інвестицію. Хіба що для себе. А якщо на перепродаж - то ще зарано. Точніше запізно: смаколики у вигляді нових готових під ключ квартир за ціною в 34000-54000 доларів роздавали в 2016-2020 роках… - Ми знаємо про це, чули… (це так вони сказали). Отож: чули… Я їм так і сказав: «Я стояв на колінах перед всією українською фінансовою спільнотою України та радив інвестувати в ті роки… не слухали. Думали, що слухати безхатніх жебраків та невдах по життю - то саме надійне… Перепродаж в Туреччині у порівнянні із Україною має особливість: якщо продавати квартиру, якою володів менше 5-и років, попадеш на "Податок на прибуток". Прибуток виникає як різниця від ціни купівлі та продажу з врахуванням інфляції. І може складати до 40% від цієї різниці (не від ціни квартири, а від різниці цін), тобто можна попасти на податок в 20 000…30 000$. Ого. Ото ж вам і ого…
- цікавинка 6. В розмові пролунало, що будинок не має документа, який в Туреччині називають «іскян», а в Україні «Акт прийому будинка в експлуатацію». Ого. Тобто будинок є, але він офіційно не введений в експлуатацію. Тут можуть бути проблеми з пропискою/реєстрацією та інші проблеми: наприклад, спільний на весь будинок лічильник води… і будеш платити @за того парня@.
Хм. Хотів сказати нашим: не купуйте, почекайте... так вже задаток віддали.
Порадив зробити «сумну пику», сказати, що тільки зараз "допетрали", що немає «іскяну» та просити додаткову знижку в 5000$. Гадаю хитрий Продавець погодиться…
Ех, важкою вона є - доля інвестора. Особливо, коли є дилетантом… і ще якщо порадитися немає з ким або немає коли… «Восток - дело тонкое!» Не спитав я - прогавив - що за рієлтор, не інакше якась дама з ПітербурХу в чорних "лосінах" та короткій чорній спідниці...