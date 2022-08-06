Додано: Чет 23 лис, 2023 12:55

В ці дні перебуваю у складі діаспори українців в Барселоні (Іспанія).



Кожного дня - бесіди про сьогодення в різних країнах світу: наші є від Анталії (Туреччина), де я мешкаю з серпня 2017 року, до США, де наші мешкають з 4 липня 2023 року.

У складі делегації в ті, хто мешкають у Франції.

Хочеш - не хочеш - мова зайшла про найцінніше - після здоровʼя - для людини - житло/намет/палац.

Жартуючи, я задав питання українським францущам: а можна купити щось на кшталт палацу маркіза?

На мій подив відповіли, що можна і саме зараз є привабливий за ціною варіант. Ціна смішна, бо при її перевищенні продавець попадає в інший рівень податків, буде платити щось карколомне і йому краще терміново продати всього за 180 000 € реально дуже непоганий будинок в невеличкому містечку Biran (France, неподалік від Тулузи).

Більшої інформації крім того, що це реально смішна ціна за дуже гарний будинок на центральній вулиці цього містечка, я не отримав, крім того, що на цій же вулиці живе мер цього містечка) та є школа, але мені здається цікавим отримати інформацію про рівень цін.

180 000€ за приватний будинок в центрі невеличкого містечка - неподалік від Тулузи.

Такі ось ціни в 5 ти годинах їзди від Барселони на північ - у Францію.