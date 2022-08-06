Додано: Чет 23 лис, 2023 12:55

В ці дні перебуваю у складі діаспори українців в Барселоні (Іспанія).



Кожного дня - бесіди про сьогодення в різних країнах світу: наші є від Анталії (Туреччина), де я мешкаю з серпня 2017 року, до США, де наші мешкають з 4 липня 2023 року.

У складі делегації є ті, хто мешкають у Франції.

Хочеш - не хочеш - мова зайшла про найцінніше - після здоровʼя - для людини - житло/намет/палац.

Жартуючи, я задав питання українським францущам: "А можна купити щось на кшталт палацу маркіза"?

На мій подив відповіли, що можна - і саме зараз є привабливий за ціною варіант. Ціна смішна, бо при її перевищенні продавець попадає в інший рівень податків, буде платити щось карколомне і йому краще терміново продати всього за 180 000 € реально дуже непоганий будинок в невеличкому містечку Biran (France, неподалік від Тулузи).

Долдам, що це приблизно ті місця де красень Д"Артаньян тримав за "здєсь" якусь там Мадлєн.

Більшої інформації, крім того, що це реально смішна ціна за дуже гарний будинок на центральній вулиці цього стародавнього і історичного містечка, я не отримав (крім того, що на цій же вулиці живе мер цього містечка) та є школа (в першому класі 22 учня), але мені здалося цікавим отримати інформацію про рівень цін.

180 000€ за приватний будинок в центрі невеличкого містечка - неподалік від Тулузи.

Такі ось ціни в 5 ти годинах їзди від Барселони на північ - у Францію.